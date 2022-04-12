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Macron, Ukraynacada yeni bir kelimeye ilham verdi: Macronete! İşte anlamı...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Ukrayna savaşının ilk günlerinde tıraşsız ve özel bir askeri birliğe ait kıyafet giydiği görülen fotoğraflar yayınlamıştı. O görüntüler Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i taklit ettiği şeklinde yorumlanmış, Macron alay konusu olmuştu. Ayrıca verdiği dayanışma mesajlarının sözde kalması da eleştirilmişti. Macron'un adı bu adımları ile Ukraynacada ironik bir kelimeye ilham verdi: Macronete!

Macron, Ukraynacada yeni bir kelimeye ilham verdi: Macronete! İşte anlamı...
Ekleme: 12.04.2022 - 20:32 Güncelleme: 12.04.2022 - 20:47 / Editör: Ozge Selin
Macron, Ukraynacada yeni bir kelimeye ilham verdi: Macronete! İşte anlamı...
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna ile dayanışma mesajlarının sözde kalması, Ukraynacada 'bir durum hakkında çok endişelenmek ama hiçbir şey yapmamak' anlamında 'Macronete' (Macronlaşmak) kelimesinin doğmasına neden oldu.

Le Parisien'in haberine göre, sosyal medya kanalı Telegram'da savaş konusunda türeyen yeni kelimelerin yayımlandığı bir listede, Fransız Cumhurbaşkanı'nın adının, Ukraynacada ironik bir kelimeye ilham verdiği görüldü.

İŞTE KELİMENİN ANLAMI!

Ukraynaca 'bir durum hakkında çok endişelenmek ancak hiçbir şey yapmamak' anlamına gelen 'Macronete' kelimesinin dahil edildiği listeye göre kelimenin kökeni, Ukrayna'ya gerçekten yardımı dokunmaktan çok Elysee Sarayı'ndan paylaştığı sözde endişeli fotoğraflarıyla hatırlandığı ifade edilen Macron'dan geliyor.

GERÇEK MANADA HİÇ KATKISI OLMADI ELEŞİTİRİSİ

Macron, Rusya-Ukrayna Savaşında Eyfel Kulesi'ni Ukrayna bayrağı renkleriyle donatmak, Elysee Sarayı'ndan endişeli fotoğraflar paylaşmak dışında Ukrayna'ya gerçek manada katkısı olacak bir şey yapmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

MACRON ZELENSKİY'İ TAKLİT ETMEKLE ELEŞTİRİLMİŞTİ

Elysee Sarayı resmi fotoğrafçısı Soazig de la Moissonniere'in Instagram hesabından paylaştığı Macron'un 13 Mart'taki uluslararası telefon görüşmeleri sırasında tıraşsız ve özel bir askeri birliğe ait kıyafet giydiği görülen fotoğrafları, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i taklit etmeye çalıştığı yorumlarına neden olmuştu.
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Macron, Ukraynacada yeni bir kelimeye ilham verdi: Macronete! İşte anlamı...
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