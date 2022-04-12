CHP tayfası Kılıçdaroğlu'na açıktan vurmaya başladı! Barış Yarkadaş: Kılıçdaroğlu neden rüzgar yaratamıyor?

Belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na karşı adaylık yarışı veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na vuran vurana... Ne parti ne de ittifak içinde kendisine bir destek bulamayan Kılıçdaroğlu, yandaş gazeteciler tarafından da topa tutulmaya devam ediyor.KILIÇDAROĞLU NEDEN RÜZGAR YARATAMIYOR?Eski CHP milletvekili, yandaş gazeteci Barış Yarkadaş, bugünkü köşesinde CHP liderini bombaladı. Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun bir rüzgar yaratamadığını, davetsiz baskınlarının sonuç vermediğini, toplumda Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin bir enerji ve heyecan dalgası hissetmediğini belirtti.Barış Yarkadaş'ın köşesinden dikkat çeken ifadeler şöyle:En sona yazacağımı en başa yazayım: "Dost acı söyler…''Gelin şimdi ise "acı''yı konuşalım…CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmak istediği çok net. Zaten bu isteğini yakın çevresine de ifade ediyor. "Türkiye'nin önünü açabilecek başka bir kişi görsem, aday olmayı belki düşünmezdim'' diyor.Kılıçdaroğlu belki de ilk kez bu denli net konuşuyor ve bir hedef koyuyor ama CHP liderinin istekleri ile toplumun beklentileri uyuşuyor mu acaba?GERÇEKLERİ KONUŞALIMÖnceki gün TV 100'de söyledim.Bir kez de buradan ifade edeyim:Ben toplumda Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin bir enerji ve heyecan dalgası hissetmiyorum. En başta; CHP'lilerle sohbet ettiğinizde bunu açıkça görüyorsunuz. Kılıçdaroğlu adaylığa ilişkin net mesajlar vermesine rağmen, ortaya atılan isimlerin günlerce konuşulması bile bunun en açık işareti. Seçmen, Kılıçdaroğlu'na yönelik bir eğilim içinde olsa, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ya da diğer isimler konuşulur muydu? Kılıçdaroğlu sık sık "Başkanlarımız işlerini yapacak'' demek zorunda kalır mıydı? Gelelim esas soruya:Peki Kılıçdaroğlu bu enerjiyi neden yaratamıyor?Sebebi çok basit…Okuyalım…O görüntü hiç doğru değildi!Bunları etrafında Kılıçdaroğlu'na söyleyebilecek hiç kimse kalmadığı için, bu köşeden yazayım.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önce TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ardından ise ESK'ya alınmaması ve orada hiçbir yetkisi olmayan bir personelle konuşup geri dönmesi, "güçsüzlük görüntüsü'' veriyor ve "güven duygusu'' yaratmıyor.Türk seçmeni, liderde ve partide üç şey ister: "Güç, güven ve heyecan…''CHP LİDERİ KAPIDAN DÖNMEZ…Devletin kurumuna gidip içeri giremeyen ve her seferinde eli boş dönen bir lider, güç gösterisi yapamaz ve güven duygusu oluşturamaz. Dolayısıyla heyecan da yaratamaz. Ve ne yazık ki; o lider "inandırıcılık'' sorunu yaşar.BU SADECE BİR SEBEP…Kılıçdaroğlu'nun artık hiçbir anlamı olmayan son üç ziyareti, "siyasi zaafiyet'' görüntüsü yaratmaktan ve AKP'yi olduğundan daha güçlü göstermekten başka hiçbir işe yaramıyor.Başlıktaki sorumuzun tek yanıtı bu değil kuşkusuz…Ancak bu örnek, enerji eksikliğindeki çok önemli bir kriterdir…Kılıçdaroğlu'nun kurmayları bu gerçekleri keşke CHP liderine anlatabilse…