Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'Göç İdaresi' göndermesi: 2 Belediye Başkanın dengeni bozmuş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından "Kılıçdaroğlu'nun dayanılmaz cehaleti" notu düşerek bir açıklama yaptı. Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun 'Göç İdaresi' ile ilgili algı operasyonuna sert yanıt verdi."2 BELEDİYE BAŞKANIN DENGENİ BOZMUŞ"Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Aday adaylığını tarif ederken "Devleti iyi tanıması gerekiyor." diyorsunuz ya, anlaşılan 2 Belediye Başkanın dengeni bozmuş. Göç idaresi ile ilgili sorduğun 3 sorunun da muhatabı Göç Başkanlığı değil" dedi.Bakan Soylu, "Vatandaşlık sorusunun muhatabı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. Diğerlerinin muhataplarını da "yamakların" bulsun. Soruları düzelttirmek için aynı büyükelçiye gönderebilirsiniz." ifadelerini kullandı.