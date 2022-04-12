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Beyaz Gazete
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Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'Göç İdaresi' göndermesi: 2 Belediye Başkanın dengeni bozmuş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Göç İdaresi' üzerinden giriştiği algı operasyonu ile ilgili sert göndermede bulundu. Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'na "2 Belediye Başkanın dengeni bozmuş." diyerek, vatandaşlık sorusunun muhatabının 'Göç İdaresi' olmadığını kaydetti.

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'Göç İdaresi' göndermesi: 2 Belediye Başkanın dengeni bozmuş
Ekleme: 12.04.2022 - 14:26 Güncelleme: 12.04.2022 - 14:34 / Editör: Ozge Selin
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'Göç İdaresi' göndermesi: 2 Belediye Başkanın dengeni bozmuş
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından "Kılıçdaroğlu'nun dayanılmaz cehaleti" notu düşerek bir açıklama yaptı. Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun 'Göç İdaresi' ile ilgili algı operasyonuna sert yanıt verdi.

"2 BELEDİYE BAŞKANIN DENGENİ BOZMUŞ"

Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Aday adaylığını tarif ederken "Devleti iyi tanıması gerekiyor." diyorsunuz ya, anlaşılan 2 Belediye Başkanın dengeni bozmuş. Göç idaresi ile ilgili sorduğun 3 sorunun da muhatabı Göç Başkanlığı değil" dedi.



Bakan Soylu, "Vatandaşlık sorusunun muhatabı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. Diğerlerinin muhataplarını da "yamakların" bulsun. Soruları düzelttirmek için aynı büyükelçiye gönderebilirsiniz." ifadelerini kullandı.
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