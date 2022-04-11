Hac İçin Kura Çekilecek Mi? 2022 Bu Sene Hac Olacak Mı?

Hac İçin Kura Çekimi Olacak Mı?



2022 Bu Sene Hac Olacak Mı?



Bu sene kura çekiminin yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındave 2soruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor.vesorularına cevap almak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.Hacca gitmek isteyen birçok Müslümansorusuna cevap arıyor. Pandemi nedeniyle hac ve umre ziyaretlerinin kapatıldığı biliniyordu. Bu nedenle hac ve umre ziyaretlerinin açılmasının ardından yeni bir kura çekiminin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği merak ediliyor. Kura hakkında açıklama yapan Hac ve Umre Hizmetleri Gene Müdürü Remzi Bircan “Bu sene için yeniden bir kura çekimi olmayacak. Malumları olduğu üzere, pandemi başlamadan önce 2020 yılının Ocak ayında bir kura çekmiştik, bu kurayı esas alacağız. Kesin kayıt hakkı elde etmiş vatandaşlarımızın haklarını biz 2022'ye ertelemiştik. Bu haklar devam edecek.” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin kontenjanı için ise “Suudi Arabistan makamları, ülke içi ve dışından 1 milyon hacı adayının kabul edilmesi kararı aldı. Detaylar noktasında vatandaşlarımızın merak etttikleri var. Arabistan makamları her ülke için kullanacakları kontenjanı hala belirlemediler. Kontenjanın belirlenmesi sonrası biz üst kurulumuzu toplayarak bir kriter oluşturacağız. Sonrasında işlemlere başlayacağız.” açıklamasında bulundu.Hacca gitmek isteyenler tarafından en sık aratılanlardan biri desorusu oldu. Birçok Müslüman Hac ve Umre ziyaretlerinin pandemi nedeniyle kapatılmasının ardından konuyla ilgili güncel gelişmeleri yakından takip ediyordu. “Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü tarafından konuyla ilgili olarak Umre ziyaretleri için yoğun telefon trafiği oldu. Umre ibadetleri de dün itibarıyla açıldı. Büyük bir organizasyondan bahsediyoruz. Otel, iaşe vs. Ramazan ayında yetiştiremeyebiliriz. En hızlı şekilde pozisyon alacağız. Bunu da vatandaşımıza duyuracağız. Ramazan sonrasında Şevval umresi dediğimiz umre için vatandaşlarımız kafalarında planlarını rahatça yapsınlar. “açıklaması yapıldı. Ayrıca kontenjanlarla ilgili konuşan Bircan “Rakam belli değil, öngörü ve tahminlerimiz var. Kesin olmadığı için kamuoyu ile paylaşmak doğru olmaz. 2020 yılında 1000 kişi hac yapmıştı. 2021 yılında 58 bin hacıydı. Şimdi çok çok fazla hacı kabul olacak. İstenilen seviyede olmasa da iyi bir seviyede olacaktır.” ifadelerini ekledi.vesoruları sık sık aratılanlar arasında yer alıyordu. Bu nedenle konuyla ilgili detayları sizler için derledik. Birçok farklı konuda güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.