CHP'li İBB söktüğü dikey bahçelerin yerine 'gri duvarlar' bıraktı!
İBB'nin, yol kenarlarında su tasarrufu gerekçesiyle duvarları süsleyen ve aynı zamanda gürültü bariyeri işlevi gören dikey bahçeleri sökmesine ve yerlerini boş bırakmasına tepkiler sürüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), karayolları kenarındaki duvarları süsleyen ve aynı zamanda emisyonla gürültü bariyeri işlevi gören dikey bahçeleri söktüğü bazı yerlerin yaklaşık 1 senedir boş kalması uzmanların ve vatandaşların tepkisine neden oldu.
Şehir genelinde karayolları kenarında bulunan dikey bahçeler, yaklaşık 1 yıl önce bakım bedelleri yüksek olduğu gerekçesiyle İBB tarafından sökülmeye başlandı.
'KONUŞAN DUVARLAR PROJESİ DE DEVAM ETMEDİ'
Çiçeklerin yerine 'Konuşan Duvarlar Projesi' kapsamında grafiti çalışması yapılacağını duyuran, ilk çalışmasını da Kadıköy-Üsküdar bağlantı yolunun Fikirtepe mevkisinde yapan İBB, daha sonra herhangi bir yerde bunları devam ettirmedi.
Anadolu Yakası'nda Altunizade'de, Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Ayvansaray, Edirnekapı, Topkapı ve Merter'e kadar olan güzergahta sökülen dikey bahçelerin yerine ise bugüne kadar herhangi bir şey yapılmadığı belirlendi.
Bunun üzerinden tam 1 yıl geçmesine rağmen duvarlarda sökülen alanın boyalı halinin, sulama hortumlarının ve çakılı duran çivilerin olduğu görüldü.