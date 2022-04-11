CHP'li İBB söktüğü dikey bahçelerin yerine 'gri duvarlar' bıraktı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), karayolları kenarındaki duvarları süsleyen ve aynı zamanda emisyonla gürültü bariyeri işlevi gören dikey bahçeleri söktüğü bazı yerlerin yaklaşık 1 senedir boş kalması uzmanların ve vatandaşların tepkisine neden oldu.Şehir genelinde karayolları kenarında bulunan dikey bahçeler, yaklaşık 1 yıl önce bakım bedelleri yüksek olduğu gerekçesiyle İBB tarafından sökülmeye başlandı.'KONUŞAN DUVARLAR PROJESİ DE DEVAM ETMEDİ'Çiçeklerin yerine 'Konuşan Duvarlar Projesi' kapsamında grafiti çalışması yapılacağını duyuran, ilk çalışmasını da Kadıköy-Üsküdar bağlantı yolunun Fikirtepe mevkisinde yapan İBB, daha sonra herhangi bir yerde bunları devam ettirmedi.Anadolu Yakası'nda Altunizade'de, Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Ayvansaray, Edirnekapı, Topkapı ve Merter'e kadar olan güzergahta sökülen dikey bahçelerin yerine ise bugüne kadar herhangi bir şey yapılmadığı belirlendi.Bunun üzerinden tam 1 yıl geçmesine rağmen duvarlarda sökülen alanın boyalı halinin, sulama hortumlarının ve çakılı duran çivilerin olduğu görüldü.