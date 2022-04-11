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11 Nisan Yayın Akışı Nasıl? Bugün Televizyonda Neler Var?

11 Nisan yayın akışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Özellikle en sık aratılanlar arasında 11 nisan yayın akışı nasıl sorusu yer aldı. Peki, 11 Nisan yayın akışı nasıl? 11 nisan bugün hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var işte merak edilenler…

Ekleme: 11.04.2022 - 16:31 Güncelleme: 11.04.2022 - 16:33 / Editör: Ozge Selin
11 Nisan Yayın Akışı Nasıl? Bugün Televizyonda Neler Var?
11 Nisan yayın akışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Akşam evde televizyon keyfi yapmak isteyenler arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. En sık aratılanlar arasında ise 11 Nisan yayın akışı nasıl ve bugün televizyonda neler var sorusu oldu. 11 Nisan yayın akışı ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

11 Nisan Yayın Akışı Nasıl?


11 Nisan yayın akışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 11 Nisan yayın akışı nasıl sorusu yer alıyor. Bu nedenle birçok kişi arama motorlarına yöneldi. İşte oldukça merak edilen 11 Nisan yayın akışı:

SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelin Evi
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Üç Kuruş
00:15 İyi Aile Çocuğu (Yerli Sinema)
01:45 Oğlum
04:45 İyi Aile Çocuğu(Yerli Sinema)

11 Nisan Yayın Akışı Nasıl? Bugün Televizyonda Neler Var?

KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
16:45 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Recep İvedik 2(Yerli Sinema)
22:15 Recep İvedik 2 (Yerli Sinema)
00:30 Sadakatsiz
02:45 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
05:15 Yabancı Damat

FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:15 Memet Özer İle Mutfakta Ramazan
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:30 Yasak Elma
23:45 Evlilik Hakkında Her Şey
02:15 Son Yaz
03:00 Fatih Savaş İşe Sahur Sohbetleri
05:15 Zümrüdüanka

11 Nisan Yayın Akışı Nasıl? Bugün Televizyonda Neler Var?

STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Pelin’in Mutfağı
18:30 Star Ana Haber
20:00 Deliha (Yerli Sinema)
22:30 Deliha (Yerli Sinema)
00:30 Pelin Mutfağı
02:00 Aramızda Kalsın
03:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
05:20 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)
00:15 Survivor Ekstra
02:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
04:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
05:30 Oynat Bakalım

ATV YAYIN AKIŞI
06:15 Kuruluş Osman
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Hakim
22:10 Hakim
00:20 Jumanji: Vahşi Orman (Yabancı Sinema)
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
05:25 Hz. Ömer

TRT1 YAYIN AKIŞI
06:00 Kara Tahta
08:50 Ramazan Klipleri
08:55 Kuşlarla Yolculuk
09:45 Bir İyilik Hikayesi
10:00 Alişan İle Gülümse Hayata
15:15 Bir İyilik Hikayesi
15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
17:00 Ana Haber
17:25 İddiaların Aksine
17:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
19:00 Ramazan Sevinci
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
00:15 Kasaba Doktoru
02:40 Ramazan Günlüğü
03:05 Sahur Bereketi
05:05 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif

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