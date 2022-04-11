11 Nisan Yayın Akışı Nasıl? Bugün Televizyonda Neler Var?

11 Nisan yayın akışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Özellikle en sık aratılanlar arasında 11 nisan yayın akışı nasıl sorusu yer aldı. Peki, 11 Nisan yayın akışı nasıl? 11 nisan bugün hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var işte merak edilenler…

11 Nisan Yayın Akışı Nasıl?

birçok kişi tarafından merak ediliyor. Akşam evde televizyon keyfi yapmak isteyenler arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. En sık aratılanlar arasında isevesorusu oldu.ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 11 Nisan yayın akışı nasıl sorusu yer alıyor. Bu nedenle birçok kişi arama motorlarına yöneldi. İşte oldukça merak edilen 11 Nisan yayın akışı:06:00 Gelin Evi08:00 Bu Sabah10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk12:00 Gelin Evi15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme18:45 Show Ana Haber20:00 Üç Kuruş00:15 İyi Aile Çocuğu (Yerli Sinema)01:45 Oğlum04:45 İyi Aile Çocuğu(Yerli Sinema)07:00 Sihirli Annem09:00 Neler Oluyor Hayatta?11:00 Yaprak Dökümü13:00 Gelinim Mutfakta16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı16:45 Arka Sokaklar18:45 Kanal D Ana Haber20:00 Recep İvedik 2(Yerli Sinema)22:15 Recep İvedik 2 (Yerli Sinema)00:30 Sadakatsiz02:45 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti05:15 Yabancı Damat08:00 Çalar Saat10:45 Ekonomi Arası11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün12:15 Memet Özer İle Mutfakta Ramazan13:00 En Hamarat Benim16:00 Fulya İle Umudun Olsun19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber20:30 Yasak Elma23:45 Evlilik Hakkında Her Şey02:15 Son Yaz03:00 Fatih Savaş İşe Sahur Sohbetleri05:15 Zümrüdüanka07:00 Mesut Yar İle Bugün09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde16:00 Pelin’in Mutfağı18:30 Star Ana Haber20:00 Deliha (Yerli Sinema)22:30 Deliha (Yerli Sinema)00:30 Pelin Mutfağı02:00 Aramızda Kalsın03:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi05:20 Söz07:15 8'de Sağlık08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa11:15 Survivor All Star13:00 Survivor Panorama15:00 Canım Annem16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz20:00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)00:15 Survivor Ekstra02:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan04:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan05:30 Oynat Bakalım06:15 Kuruluş Osman08:00 Kahvaltı Haberleri10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert13:00 ATV Gün Ortası14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane16:00 Esra Erol’da19:00 ATV Ana Haber19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar20:00 Hakim22:10 Hakim00:20 Jumanji: Vahşi Orman (Yabancı Sinema)02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur05:25 Hz. Ömer06:00 Kara Tahta08:50 Ramazan Klipleri08:55 Kuşlarla Yolculuk09:45 Bir İyilik Hikayesi10:00 Alişan İle Gülümse Hayata15:15 Bir İyilik Hikayesi15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli17:00 Ana Haber17:25 İddiaların Aksine17:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması19:00 Ramazan Sevinci20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu00:15 Kasaba Doktoru02:40 Ramazan Günlüğü03:05 Sahur Bereketi05:05 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif