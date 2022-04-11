  • USD: 14,72 - 14,75
  • EURO: 16,00 - 16,03
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

11 Nisan Altın Fiyatları Ne Kadar? Altın Fiyatları Artacak Mı?

11 Nisan altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 11 Nisan altın fiyatları ne kadar sorusu yer aldı. Peki, 11 Nisan altın fiyatları ne kadar? 11 Nisan çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları artacak mı? İşte merak edilenler...

Ekleme: 11.04.2022 - 09:50 Güncelleme: 11.04.2022 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
11 Nisan Altın Fiyatları Ne Kadar? Altın Fiyatları Artacak Mı?
Altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Özellikle en sık aratılanlar arasında 11 Nisan altın fiyatları ne kadar ve 11 nisan gram altın ne kadar soruları yer aldı. Rusya Ukrayna arasındaki savaş devam ederken yatırımcılar fiyatların nasıl ilerleyeceğini merak ediyor. Oldukça merak edilen 11 Nisan gram altın ne kadar ve 11 Nisan çeyrek altın ne kadar sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

11 Nisan Altın Fiyatları Ne Kadar?


11 Nisan altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 11 Nisan altın fiyatları ne kadar sorusu yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalara başladı. Düğün sezonu yaklaşırken altın fiyatları hakkında araştırmalar da hızlandı. Uzmanlar tarafından konuyla ilgili yapılacak açıklamalar yakından takip edildi. İşte 11 Nisan altın fiyatları;

22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 834,25
SATIŞ: 862,51

ATA ALTIN
ALIŞ: 6.120,00
SATIŞ: 6.194,00

11 Nisan Altın Fiyatları Ne Kadar? Altın Fiyatları Artacak Mı?

CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 6.114,00
SATIŞ: 6.207,00

TAM ALTIN
ALIŞ: 5.973,00
SATIŞ: 6.037,00

YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.991,00
SATIŞ: 3.029,00

ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.496,00
SATIŞ: 1.514,00

GRAM ALTIN
ALIŞ: 922,02
SATIŞ: 922,22


11 Nisan Altın Fiyatları Ne Kadar? Altın Fiyatları Artacak Mı?

Altın Fiyatları Artacak Mı?


Altın fiyatlarının nasıl ilerleyeceği birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında altın fiyatları artacak mı sorusu yer alıyor. Alım satım işlemleri için en uygun zamanı bekleyenler uzmanlar tarafından yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş konuyla ilgili olarak “Gram altın 910 lira seviyesinde. Halen 900 ile 920 arasına sıkışmış durumda. Nisan ayında 900'ün altına sarkmalar göreceğiz ama nisan ayı final ayı. Alım yapan yaptı. Mayıs ayında çok büyük bir fırtınaya karşı hazırlık yapmak gerektiğini düşünüyorum. Ciddi bir küresel daralmayla birlikte çarşı pazar karışacaktır. Döviz kurlarında bir gerileme oldu. Bence kademeli alım yapmak için döviz kurları şu anda çok ucuz. Gram altın tekrar 900'ün altına sarkarsa alım için fırsat sunacaktır. Ons altın 1925 dolar seviyesi kritik. Hem destek hem direnç. Aşağı sarkarsa 1880 dolar, yukarda kaldıkça ise 1960 dolar seviyesi var. Bu bant aralığında gezinmeye devam ediyor.” İfadelerini kullandı. Ayrıca dolar hakkında da “Dolar TL kuru 14.68 lira seviyesinde. Yatay ve baskılanıyor yükselişine izin verilmiyor. Bu yatay süreç ne kadar devam edecek onu takip ediyoruz. Kısa vadeli yukarı doğru ataklar gerçekleşse de ben yine kısa vadede 14.50 lira seviyesinin altına sarkma ihtimali olduğunu söyleyebilirim.” İfadelerini kullanarak vatandaşlara uyarıda bulundu.

11 Nisan altın fiyatları ne kadar ve 11 Nisan gram altın ne kadar sorularına cevap almak için detayları sizler için derledik. Birçok farklı konu hakkında güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.

CHP'li İBB söktüğü dikey bahçelerin yerine 'gri duvarlar' bıraktı!
Kemal Kılıçdaroğlu: İsraf genelgesi çıkartacağız
'Milli Teknoloji Hamlesi' meyvelerini veriyor! İlk çeyrekte 56,8 milyar dolarlık 'teknoloji yoğun ürün' ihracatı
Borsa İstanbul rekor kırdı! Tüm zamanların en yüksek seviyesinde
CHP'nin yalan vaatleri! CHP seçim öncesinde beledilerinde öğrencilere ücretsiz ulaşım sözü vermişti!
Ramazan Kadirov: Kiev'i Ele Geçireceğiz
15 Temmuz darbe girişiminde 1 saatlik mesaj trafiği gerekçeli kararda! İlk mesaj 21.20'de: 'Gizli' koduyla geçildi
New York'ta bomba gibi patlama sesi! Times Meydanı'nda herkes kaçıştı
Almanlardan Türk savunma sanayiine büyük övgü: Türkiye silah teknolojisinin lider üreticisi
Pendik'te Nisa Mihriban bebeği sokağa terk eden anne hakkında istenen ceza belli oldu
Halk TV yorumcusu Salim Şen: Pandemi hastanesi işgalcilerin yapabileceği bir eylem
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Aileler, 3 uçağın kamera görüntülerinin incelenmesini talep etti
İşsizlik rakamları açıklandı
Bucha'da kan donduran görüntüler! Bahçelerden cesetler çıkıyor
Petrolün varil fiyatı 100 doların altına indi! Mazota indirim!
Manavgat yangınında evleri zarar görenler yeni evlerinin anahtarlarını Ramazan Bayramı'nda Başkan Erdoğan'dan alacak
İBB'nin Belgard Ormanı'na yaptığı fahiş zam Merve Boluğur'u çilenden çıkardı! 'Orman mı alıyorum'
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer yeni dava! Yıllar önce vergi kaçırmaya başlamış
CHP’li belediye milletin parasını iç etmiş! Denetim raporuyla ortaya çıktı
Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun yaşadığı iddiası sonrası flaş açıklama! Mezarı açılacak mı?
Meteoroloji'den son dakika uyarısı; Sıcaklık sert düşecek, yağış pik yapacak

Meteoroloji'den son dakika uyarısı; Sıcaklık sert düşecek, yağış pik yapacak

Altın fiyatları için bu rakamları telaffuz ettiler: Wall Street'ten dikkat çeken tahmin!

Altın fiyatları için bu rakamları telaffuz ettiler: Wall Street'ten dikkat çeken tahmin!

Borda yeni hedef! Bakan Dönmez duyurdu! 2022'de rekor gelecek

Borda yeni hedef! Bakan Dönmez duyurdu! 2022'de rekor gelecek

Araç alım satımı için online dönem! Yerli otomobil Togg'da da uygulanacak

Araç alım satımı için online dönem! Yerli otomobil Togg'da da uygulanacak

Malatya'da deprem sonrası toz bulutu oluşmuştu! Uzman isim nedenini açıkladı...

Malatya'da deprem sonrası toz bulutu oluşmuştu! Uzman isim nedenini açıkladı...

Fenerbahçe Safiport, Euroleague'i finalde kaybetti

Fenerbahçe Safiport, Euroleague'i finalde kaybetti