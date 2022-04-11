11 Nisan Altın Fiyatları Ne Kadar?



Altın Fiyatları Artacak Mı?



Altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Özellikle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Rusya Ukrayna arasındaki savaş devam ederken yatırımcılar fiyatların nasıl ilerleyeceğini merak ediyor. Oldukça merak edilenvesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.ı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 11 Nisan altın fiyatları ne kadar sorusu yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalara başladı. Düğün sezonu yaklaşırken altın fiyatları hakkında araştırmalar da hızlandı. Uzmanlar tarafından konuyla ilgili yapılacak açıklamalar yakından takip edildi. İşte 11 Nisan altın fiyatları;ALIŞ: 834,25SATIŞ: 862,51ALIŞ: 6.120,00SATIŞ: 6.194,00ALIŞ: 6.114,00SATIŞ: 6.207,00ALIŞ: 5.973,00SATIŞ: 6.037,00ALIŞ: 2.991,00SATIŞ: 3.029,00ALIŞ: 1.496,00SATIŞ: 1.514,00ALIŞ: 922,02SATIŞ: 922,22Altın fiyatlarının nasıl ilerleyeceği birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Alım satım işlemleri için en uygun zamanı bekleyenler uzmanlar tarafından yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş konuyla ilgili olarak “Gram altın 910 lira seviyesinde. Halen 900 ile 920 arasına sıkışmış durumda. Nisan ayında 900'ün altına sarkmalar göreceğiz ama nisan ayı final ayı. Alım yapan yaptı. Mayıs ayında çok büyük bir fırtınaya karşı hazırlık yapmak gerektiğini düşünüyorum. Ciddi bir küresel daralmayla birlikte çarşı pazar karışacaktır. Döviz kurlarında bir gerileme oldu. Bence kademeli alım yapmak için döviz kurları şu anda çok ucuz. Gram altın tekrar 900'ün altına sarkarsa alım için fırsat sunacaktır. Ons altın 1925 dolar seviyesi kritik. Hem destek hem direnç. Aşağı sarkarsa 1880 dolar, yukarda kaldıkça ise 1960 dolar seviyesi var. Bu bant aralığında gezinmeye devam ediyor.” İfadelerini kullandı. Ayrıca dolar hakkında da “Dolar TL kuru 14.68 lira seviyesinde. Yatay ve baskılanıyor yükselişine izin verilmiyor. Bu yatay süreç ne kadar devam edecek onu takip ediyoruz. Kısa vadeli yukarı doğru ataklar gerçekleşse de ben yine kısa vadede 14.50 lira seviyesinin altına sarkma ihtimali olduğunu söyleyebilirim.” İfadelerini kullanarak vatandaşlara uyarıda bulundu.vesorularına cevap almak için detayları sizler için derledik. Birçok farklı konu hakkında güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.