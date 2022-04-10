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Taşkömürünün ardından Zonguldak enerjinin başkenti unvanını doğalgazla sürdürecek!

Türkiye'de enerji denince akla gelen ilk olan Zonguldak, bu ünvanını koruyacak. 1829 yılında taşkömürünün bulunmasıyla emeğin ve enerjinin başkenti olan Zonguldak, 1,5 milyar ton taşkömürü rezervinin yanı sıra Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküp doğalgaz rezervi ile emeğin ve enerjinin başkenti unvanını sürdürecek.

Taşkömürünün ardından Zonguldak enerjinin başkenti unvanını doğalgazla sürdürecek!
Ekleme: 10.04.2022 - 15:29 Güncelleme: 10.04.2022 - 15:32 / Editör: Ozge Selin
Taşkömürünün ardından Zonguldak enerjinin başkenti unvanını doğalgazla sürdürecek!
1829 yılında taşkömürünün bulunmasıyla emeğin ve enerjinin başkenti olan Zonguldak, 1,5 milyar ton taşkömürü rezervinin yanı sıra Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküp doğalgaz rezerviyle emeğin ve enerjinin başkenti unvanını sürdürecek.

193 YIL ÖNCE TAŞKÖMÜRÜ BULUNDU

Uzunmehmet'in 193 yıl önce taşkömürünü bulmasıyla yeraltındaki karaelmas yer üstüne çıkartılarak ülke ekonomisine katkı sağladı.

Cumhuriyet tarihinin ilk vilayeti olan Zonguldak; bu güne kadar 5 bini aşkın maden şehidi verdi. Kömür üretimi için ocağa inen madenciler, yer altındaki zenginlikleri yer üstüne çıkartarak Türkiye'nin gelişmesine ve kalkınmasına büyük katkı sağladı.

1.5 MİLYAR REZERV

Elektrik üretiminin yanı sıra sanayi sektörünün ham maddesi olarak kullanılan taşkömürü; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Türkiye Taşkömürü Kurumu ve redevans usulüyle sahaları kiralayan firmalar tarafından yer altından çıkartılıyor.

Zonguldak; 1,5 milyar ton rezerve sahip olan taşkömürünün yanı sıra Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküp doğalgaz rezerviyle, enerjinin başkenti olma unvanını sürdürüyor.

Birinci Dünya Savaşı sonrası Fransızların işgal ettiği; halkın milli birlik ruhu karşısında 21 Haziran 1921 tarihinde şehri terk ettiği Zonguldak, 1 Nisan 1924'te Cumhuriyet'in ilanı sonrası ilk vilayet ilan edildi.

DOĞALGAZIN KARAYA SEVKİ İÇİN 150 KİLOMETRELİK BORU HATTI
Karadeniz'de keşfedilen milli gaz; denizden Filyos'a 150 kilometrelik boru hattı döşenecek. 2023'te kullanıma sunulması planlanan gazın karaya çıkartılması için getirtilen boruların montaj işlemleri ise sürüyor.

6 kuyunun ardından planlamada yer alan diğer dört kuyunun daha kazılmasıyla birlikte doğalgazın karaya çıkartılması işlemi devam edecek. Fatih Sondaj Gemisi ile yapılan sondajlar, Kanuni Sondaj Gemisi'yle devam ediyor. Filyos Limanı'ndan demir alan Yavuz Sondaj Gemisi'nin kuyu başı vanalarını bölgeye taşıyarak ana dağıtım haznesine bağlantısı sağlanacak.

3 SONDAJ GEMİSİ, 3 OPERASYON
Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervi üç sondaj gemisinin operasyonlarıyla karaya çıkartılacak. Fatih Sondaj Gemisi, Gökçebey-1 bölgesinde arama sondajı, Kanuni Sondaj Gemisi Türkali-5 kuyusunda kuyu tamamlama, Yavuz Sondaj Gemisi ise Türkali-2 kuyusunda kuyubaşı vanası yerleştirme ve kuyu tamamlama çalışmalarını sürdürüyor.

TÜRKİYE'NİN İLK MEGA ENDÜSTRİ BÖLGESİ
Yüksek teknolojili üretimlere de ev sahipliği yapacak olan Filyos, çok yönlü ulaşım ağıyla da hem ticari hem de lojistik üs olacak. Yıllık 25 milyon ton elleçleme kapasitesi olan limanın yanı sıra Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesine ev sahipliği yapacak olan Zonguldak; Filyos'la birlikte Türkiye'nin kuzeye açılan kapısı olacak. Deniz, demiryolu, havalimanı ve karayollarının bölgenin yakınında bulunması ise en büyük avantaj olarak yer alıyor.
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