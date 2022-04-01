  • USD: 14,64 - 14,66
  • EURO: 16,29 - 16,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Beş kilo altın kanalizasyona karıştı! Harekete geçildi!

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, kuyumcu atölyelerinde takı üretimi sırasında her yıl ortalama 5 kilo altının toz halinde kanalizasyona karıştığını söyledi. Sorunu ortadan kaldırmak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteğiyle arıtma tesisi kuracaklarını belirten Öz, bu sayede yılda 5 milyon lira değerindeki altını ekonomiye kazandıracaklarını ifade etti.

Ekleme: 1.04.2022 - 12:08 Güncelleme: 1.04.2022 - 12:12 / Editör: Ozge Selin
Beş kilo altın kanalizasyona karıştı! Harekete geçildi!107 bin metrekare kapalı alanda 400 atölyesiyle dünyanın en büyük altın takı üretim tesisi olan Kahramanmaraş Altınşehir Kuyumcular Sitesi'nde her yıl 5 ile 7 ton arasında 24 ayar altın, çeşitli işlemlerden geçirilerek bilezik, kolye, küpe, yüzük, gerdanlık gibi takı ürünlerine dönüştürülüyor.

İstanbul'dan sonra en çok takının üretildiği Kahramanmaraş'ta, takı üretiminde ortaya çıkan altın tozları ya atölyelerde yerlere düşüyor ya da çalışanların ellerine ve elbiselerine yapışıyor. Yerlere düşen altın tozlarının büyük bir kısmı çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra tekrar ekonomiye kazandırılırken, çalışanların ellerine ve elbiselerine yapışan altın tozları ise lavaboda kanalizasyona karışıyor.

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası, takı üretimi sırasında ortaya çıkan ve kuyumcular için büyük fire olarak kabul edilen altın tozlarının ne kadarının kanalizasyona karıştığının tespiti için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ile bir çalışma yaptı. Altınşehir Kuyumcular Sitesi kanalizasyonundan örnekler alındı. Yapılan analizinde yıllık 5 kilo altının kanalizasyona karıştığı tespit edildi.

Beş kilo altın kanalizasyona karıştı! Harekete geçildi!

TESİS, 2 YILDA KENDİSİNİ AMORTİ EDECEK

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, çalışanlar ne kadar dikkat etse de kanalizasyona altın karışmasının önüne geçemediklerini belirtti. Kanalizasyona karışan altının çok ciddi bir ekonomik değerinin olduğunu ifade eden Öz, şöyle konuştu:

'Atık sularımızdan numuneler alarak Sütçü İmam Üniversitesi'nde analizlerini yaptırdık. Analiz sonuçlarında ortalama aylık 400 gram civarında altının kanalizasyona gittiğini tespit ettik. Bu da yıllık 5 kilo civarında bir altına tekabül ediyor. Yani yılda yaklaşık 5 milyon liralık altın kanalizasyona karışıyor...

Beş kilo altın kanalizasyona karıştı! Harekete geçildi!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a bununla ilgili bir proje sunduk. Kendileri projeyi hemen hayata geçirip, milli servetimiz olan bu kaybın giderilmesini isteyerek gereken desteği vereceklerini söyledi. Biz de hemen yola çıktık. Zaten fizibilite çalışmalarımızı daha önce tamamlamıştık. İnşallah en kısa zamanda temelini atıp bu yıl içerisinde tesisimizi tamamlayarak hayata geçireceğiz..

Tesiste yapılacak olan ayrıştırma ile kanalizasyona karışan altının geri dönüşümünü sağlayacağız. Tesisin yaklaşık maliyeti 10 milyon lira ve bakanlığımız bunun 5 milyon lirasını hibe edecek. Yani, tesis 2 yılda kendisini amorti edecek.'

Hacı Mustafa Öz ayrıca kanalizasyondan elde edilecek gelirin, Altınşehir Kuyumcular Sitesi'nin giderlerinde kullanacağını, böylelikle altının dolaylı olarak esnafa geri dönmüş olacağını söyledi.


Beş kilo altın kanalizasyona karıştı! Harekete geçildi!

FİRE, TÜM KUYUMCULARIN EN BÜYÜK PROBLEMİ

Yapılması planlanan arıtma tesisi, Altınşehir'deki kuyumcuları da sevindirdi. 15 yıldır kuyumcu atölyesinde takı ürettiğini belirten Yahya Gözübenli, ne kadar önlem alsalar da yine de takı üretiminde fire verildiğini söyledi.

Bu nedenle yapılacak tesisin önemli olduğunu ifade eden Gözübenli, 'Fire, tüm kuyumcuların en büyük ortak sorunu. Bazen öyle günler geliyor ki, yaptığımız işlerdeki fireler kazanacağımız işçiliğin boyunu aşıyor. Başkanımız da bunu gözlemleyerek kanalizasyona arıtma tesisi yapma projesini başlattı. Biz aslında burada kendi firemizi kontrol etmeye çalışıyoruz. Yaptığımız işin sonunda küçük kırıntılar, altın tozları elimize, üzerimize bulaşıyor ve elimizi yıkadığımızda, üzerimizi silkelediğimizde gidiyor. El yıkamada kendimizce tedbirler alıyoruz ama yeterli olmuyor' diye konuştu.
Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Başkan Erdoğan Putin ile görüşecek
Rusya: Mayınların 370'i Karadeniz'de
Ukrayna Rus topraklarındaki petrol rafinerisini vurdu!
İBB'nin hizmet aracında şok görüntü! Yol güvenliğini hiçe saydılar
Kredi ve kredi kartı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!
Ankaralıların toplu ulaşım çilesi sürüyor! Vatandaş duraklara otobüs duası asmaya başladı
Eski CHP vekili Barış Yarkadaş Yavuz Ağıralioğlu'nun neden tasfiye edildiğini açıkladı
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: 'Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemem'
Hollanda'da skandal provokasyon hazırlığı!
81 ilde etiketler değişiyor! KDV indirimi bugün başlıyor!
Zelenskiy Rus ordusunun yeni planını açıkladı: Zayıf noktalardan saldıracaklar
Rusya Ukrayna savaşı sürerken İngiltere'den Putin'e zehir zemberek sözler: O artık kafeste...
İstanbul'daki müzakereler meyvesini veriyor! Rus askerleri Çernobil'den çekildi!
Yıllık izinlerini kullanmayanlara kötü haber! Yargıtay'dan yıllık izin kararı!
Motorinin ardından benzine de indirim!
Yine CHP yine rüşvet! Başkan yardımcısı görevden alındı!
İstanbul'da sahtecilik operasyonu! Avcılar eski belediye başkanı Handan Toprak Benli de gözaltına alındı
Adnan Oktar’ın avukatları tutuklandı
İşgalde 37'nci gün: Gözler Putin ve Zelenskiy'nin olası görüşmesinde
CHP'li başkandan skandal paylaşım: Rakı sofrasında ramazan karşılaması yapıyoruz
Tarım Kredi’den Ramazan kampanyası! Piyasadan yüzde 10 daha ucuz

Tarım Kredi’den Ramazan kampanyası! Piyasadan yüzde 10 daha ucuz

Tonlarca altınla batmıştı: Görüntüleri ilk kez yayınlandı

Tonlarca altınla batmıştı: Görüntüleri ilk kez yayınlandı

Gaziantep'te korkutan patlama! Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor!

Gaziantep'te korkutan patlama! Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor!

Turistin üstüne paraşütçü düştü! Kleopatra Plajı dehşet anları

Turistin üstüne paraşütçü düştü! Kleopatra Plajı dehşet anları

İstanbul Valiliği'nden kritik 'baraj' uyarısı! Su seviyesi yükselmeye devam ederse...

İstanbul Valiliği'nden kritik 'baraj' uyarısı! Su seviyesi yükselmeye devam ederse...

Abdurrahim Albayrak, adaylık için ateşi yaktı!

Abdurrahim Albayrak, adaylık için ateşi yaktı!