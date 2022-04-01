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Ayasofya-i Kebir Camii'nde Ramazan heyecanı: 88 yıl sonra bir ilk...

İstanbul’da "Fethin sembolü" olarak anılan ve 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, salgın nedeniyle iki sene gecikmeli olarak 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılınıyor. Teravih namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırıyor.

Ayasofya-i Kebir Camii'nde Ramazan heyecanı: 88 yıl sonra bir ilk...
Ekleme: 1.04.2022 - 21:18 Güncelleme: 1.04.2022 - 21:25 / Editör: Ozge Selin
Ayasofya-i Kebir Camii'nde Ramazan heyecanı: 88 yıl sonra bir ilk...
Müslümanlar için büyük öneme sahip üç ayların sonuncusu ramazanda camiler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında teravih namazlarında cemaatinden uzak kaldı. 11 ayın sultanının coşkuyla geçirilmesini engelleyen bu mahzunluk, bu ramazanda yerini sevince bırakacak. Camiler, 1 Nisan Cuma günü yeniden teravihte cemaatiyle buluşuyor.

88 YIL SONRA CUMA VE HAFTA SONLARI ENDERUN USULÜYLE TERAVİH KILINACAK

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 88 yıl aradan sonra ilk kez teravih namazı kılınıyor. 86 yılın ardından 24 Temmuz 2020'de yeniden ibadete açılan camide, teravih kılmanın şükrü eda edilecek. Cuma, cumartesi ve pazar günleri ise teravih namazı enderun usulüyle kılınacak.

Camide, ramazan dolayısıyla bir dizi etkinlik de düzenlenecek. Bu kapsamda, ramazan boyunca öğle namazından önce il müftü yardımcıları ve ilçe müftülerince vaaz verilecek, cuma günleri sabah ezanından önce temcid, diğer günlerde ise sala okunacak.

Ayasofya-i Kebir Camii'nde Ramazan heyecanı: 88 yıl sonra bir ilk...

93 CAMİDE HATİMLE TERAVİH NAMAZI, 209 CAMİDE İSE İTİKAF

İstanbullular, İl Müftülüğünün ramazan ayı dolayısıyla bu yıl belirlenen 'Ramazan ve Doğruluk' temasıyla düzenleyeceği bir dizi programla 11 ayın sultanını idrak edecek. Bu kapsamda, ramazan boyunca kentin genelindeki 158 cami, 7/24 ibadete açık olacak.

Kentteki 21 ilçede bulunan 291 camide Sakal-ı Şerif ziyaret edilebilecek, 93 camide hatimle teravih namazı kılınacak. Kent genelindeki 63 camide tefsirli mukabele programı uygulanacak. Cüz okunduktan sonra özet tefsiri yapılacak.
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Ayasofya-i Kebir Camii'nde Ramazan heyecanı: 88 yıl sonra bir ilk...
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