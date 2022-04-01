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Adnan Oktar’ın avukatları tutuklandı

Adnan Oktar’ın üç gün önce gözaltına alınan 4 avukatı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik sorgularının ardından avukatlar Sinem Mollahasanoğlu, Burak Temiz, Arzu Gül ve Ayşe Toprak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adnan Oktar’ın avukatları tutuklandı
Ekleme: 1.04.2022 - 09:10 Güncelleme: 1.04.2022 - 09:11 / Editör: Ozge Selin
Adnan Oktar’ın avukatları tutuklandı
Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü davasında İstinaf'ın bozma kararının ardından serbest bırakılan sanıklar, müştekilerin itirazı üzerine yeniden tutuklanırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı örgütün hukuk yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirmişti. 29 Mart'ta yapılan operasyonda gözaltına alınan avukatlar Sinem Mollahasanoğlu, Burak Temiz, Arzu Gül ve Ayşe Toprak'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri dün tamamlandı. İstanbul Adliyesine çıkarılan avukatların ifadeleri, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcılığında alındı.

SAVCILIK TUTUKLANMARINI TALEP ETTİ

Savcılık ifadelerinin ardından dört avukat, "suç örgütü üyeliğinden" tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikteki sorgularının ardından 4 avukatın tutuklanmasına karar verildi. İfade ve sorguları gece geç saatte kadar süren avukatlar, cezaevine gönderildi.

Adnan Oktar'ın, avukatları aracılığıyla cezaevinden örgütünü yönettiği öne sürülmüştü. Avukatlar, Oktar'ın emir ve talimatlarını dışarıdaki örgüt üyelerine iletmek, müşteki ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmayı düşünenlere baskı kurmakla suçlanıyor.

ANA DAVADA BOZMA VE YENİDEN TUTUKLAMA

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi 11 Ocak 2021'de Adnan Oktar ile birlikte 14 elebaşını "silahlı suç örgütü kurma ve yönetme", "cinsel suçlar", "FETÖ'ye yardım", "siyasal veya askeri casusluk" gibi birçok suçtan 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezası vermişti. Mahkeme 236 sanıktan 3'üne beraat verirken, diğer sanıkları da "örgüt üyeliği" ve "cinsel suçlar" başta olmak üzere birçok suçtan ağır cezalara mahkum etmişti.

Ancak istinaf mahkemesi 15 Mart 2022'de bu kararı bozdu, Adnan Oktar'ın aralarında bulunduğu 16 örgüt yöneticisi dışındaki 68 sanığı da tahliye etti. Serbest bırakılan 68 sanıktan 61'i hakkında mağdur ve müştekilerin itirazı üzerine 28 Mart'ta yeniden tutuklama kararı verildi. Bu sanıklar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin kararıyla yeniden yakalanıp cezaevine konuldu.

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Adnan Oktar’ın avukatları tutuklandı
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