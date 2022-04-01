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1 Nisan Yayın Akışı Nasıl? Bugün Televizyonda Neler Var?

1 Nisan yayın akışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 1 Nisan yayın akışı nasıl sorusu yer aldı. Peki, 1 Nisan yayın akışı nasıl? Bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi diziler var? İşte merak edilenler…

Ekleme: 1.04.2022 - 17:04 Güncelleme: 1.04.2022 - 17:06 / Editör: Ozge Selin
1 Nisan Yayın Akışı Nasıl? Bugün Televizyonda Neler Var?
1 Nisan yayın akışı evde dizi keyfi yapmak isteyenler tarafından oldukça merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 1 Nisan yayın akışı nasıl ve 1 Nisan bugün hangi diziler var sorusu yer aldı. Ramazan ayının gelmesiyle birçok dini program ekranlarda yerini aldı. 1 Nisan bugün televizyonda neler var ve 1 Nisan bugün hangi diziler var sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

1 Nisan Yayın Akışı Nasıl?


1 Nisan yayın akışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 1 Nisan yayın akışı nasıl sorusu yer aldı. Ramazan ayının gelmesinin ardından birçok dini program ekranlarda yer alacak. 1 Nisan yayın akışı şu şekilde sıralanabilir;

ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yalnız Kurt

KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Üç Kız Kardeş
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Yargı

1 Nisan Yayın Akışı Nasıl? Bugün Televizyonda Neler Var?

STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ayşecik ile Ömercik
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
15:00 En Güzel Bölüm
16:15 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Kaderimin Oyunu
00:15 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:45 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam
23:30 Orta Sayfa

1 Nisan Yayın Akışı Nasıl? Bugün Televizyonda Neler Var?


TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:55 Elimi Bırakma
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
12:30 Ailenin Yeni Üyesi
13:30 Ege'nin Hamsisi
16:30 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kara Tahta
00:05 Kara Tahta
03:00 Avrupalı Müslümanlar
03:20 Sahur Bereketi (Canlı)
05:20 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelin Evi
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:00 Gelin Evi Fiskos
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aziz
00:15 Ölüm Emri

TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Canım Annem
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

BEYAZ TV 
07:45 - Sonay Gökhan’la Biz Bize (Yeni Bölüm)
08:45 - Söylemezsem Olmaz (Canlı)
11:00 - Nur Viral’le Hayatta Her Şey Var (Canlı)
13:00 - Kalk Gidelim (Dizi Film)
15:45 - Belma Belen’le Geziyoruz (Yeni Bölüm)
16:45 - Kurtlar Vadisi Pusu (Dizi Film)
18:30 - Beyaz Ana Haber (Canlı)
19:30 - ZODİAC (Film)
22:15 - KIYAMETE BİR KALA (Film)
23:30 - ZODİAC (Film)
01:45 - KIYAMETE BİR KALA (Film)
03:45 - Orhan Çakmak İle Sahur Sofrası (Yeni Bölüm)
05:15 - Kur'an-ı Kerim Cüz (Band)
06:00 - KIYAMETE BİR KALA (Film)

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