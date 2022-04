1 Nisan Yayın Akışı Nasıl? Bugün Televizyonda Neler Var?

1 Nisan Yayın Akışı Nasıl?

evde dizi keyfi yapmak isteyenler tarafından oldukça merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 1 Nisan yayın akışı nasıl ve 1 Nisan bugün hangi diziler var sorusu yer aldı. Ramazan ayının gelmesiyle birçok dini program ekranlarda yerini aldı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.ı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Ramazan ayının gelmesinin ardından birçok dini program ekranlarda yer alacak. 1 Nisan yayın akışı şu şekilde sıralanabilir;07:00 Kahvaltı Haberleri08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert13:00 ATV Gün Ortası14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane16:20 Esra Erol’da19:00 ATV Ana Haber20:00 Yalnız KurtKANAL D YAYIN AKIŞI07:00 Sihirli Annem09:00 Neler Oluyor Hayatta?11:00 Üç Kız Kardeş13:00 Gelinim Mutfakta16:00 Arka Sokaklar18:45 Kanal D Ana Haber20:00 Arka Sokaklar00:15 YargıSTAR TV YAYIN AKIŞI07:00 Ayşecik ile Ömercik09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde15:00 En Güzel Bölüm16:15 Söz18:30 Star Haber20:00 Kaderimin Oyunu00:15 Kuzeyin Oğlu Volkan KonakFOX TV YAYIN AKIŞI08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat10:45 Ekonomi Arası11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün13:00 En Hamarat Benim16:45 Fulya ile Umudun Olsun19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber20:00 Aşk Mantık İntikam23:30 Orta SayfaTRT 1 YAYIN AKIŞI04:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı04:55 Elimi Bırakma08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)12:30 Ailenin Yeni Üyesi13:30 Ege'nin Hamsisi16:30 Seksenler (Altyazılı)19:00 Ana Haber (Canlı)19:55 İddiaların Aksine20:00 Kara Tahta00:05 Kara Tahta03:00 Avrupalı Müslümanlar03:20 Sahur Bereketi (Canlı)05:20 Kur'an-I Kerim Hatm-İ ŞerifSHOW TV YAYIN AKIŞI06:00 Gelin Evi08:00 Bu Sabah10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk12:00 Gelin Evi Fiskos12:30 Gelin Evi15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme18:45 Show Ana Haber20:00 Aziz00:15 Ölüm EmriTV8 YAYIN AKIŞI08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa11:15 Survivor All Star13:00 Canım Annem15:00 Canım Annem16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz20:00 Survivor All Star00:15 Survivor Ekstra01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki SorularBEYAZ TV07:45 - Sonay Gökhan’la Biz Bize (Yeni Bölüm)08:45 - Söylemezsem Olmaz (Canlı)11:00 - Nur Viral’le Hayatta Her Şey Var (Canlı)13:00 - Kalk Gidelim (Dizi Film)15:45 - Belma Belen’le Geziyoruz (Yeni Bölüm)16:45 - Kurtlar Vadisi Pusu (Dizi Film)18:30 - Beyaz Ana Haber (Canlı)19:30 - ZODİAC (Film)22:15 - KIYAMETE BİR KALA (Film)23:30 - ZODİAC (Film)01:45 - KIYAMETE BİR KALA (Film)03:45 - Orhan Çakmak İle Sahur Sofrası (Yeni Bölüm)05:15 - Kur'an-ı Kerim Cüz (Band)06:00 - KIYAMETE BİR KALA (Film)