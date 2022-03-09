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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan iki yüzlü ziyaret! Önce Selahattin Demirtaş'ın annesini sonra Diyarbakır annelerini ziyaret edecek!

Geçen ay Diyarbakır ziyaretini programına alan ve "Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer" açıklaması ile ittifak ortağı İYİ Parti'nin de tepkisiyle karşılaşan Kılıçdaroğlu, ertelediği Diyarbakır ziyaretini gerçekleştirecek. 920 gün sonra 263 ailenin evlat nöbetinde bulunduğu HDP binası önüne gideceği öğrenilen Kılıçdaroğlu'nun bu ziyaret öncesinde ise dikkat çekici bir ziyaret yapacağı öğrenildi. Kılıçdaroğlu, Diyarbakır anneleri ziyareti öncesinde Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın annesi Saniye Demirtaş'ı ziyaret edecek.

Ekleme: 9.03.2022 - 16:52 Güncelleme: 9.03.2022 - 16:59 / Editör: Ozge Selin
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ocak ayı sonunda Diyarbakır ziyaretini programını aldı. 'Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer' açıklaması ile ittifak ortağı İYİ Parti'nin de tepkisiyle karşılaşan Kılıçdaroğlu, hava koşulları nedeniyle bu gezi erteledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan iki yüzlü ziyaret! Önce Selahattin Demirtaş'ın annesini sonra Diyarbakır annelerini ziyaret edecek!

Kılıçdaroğlu'nun 34 ailenin çocuklarına kavuştuğu Diyarbakır annelerini ziyareti öncesinde Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın annesi Saniye Demirtaş'ı ziyaret edeceği öğrenildi.


Kemal Kılıçdaroğlu'ndan iki yüzlü ziyaret! Önce Selahattin Demirtaş'ın annesini sonra Diyarbakır annelerini ziyaret edecek!

31 KİŞİNİN KATLEDİLDİĞİ KOBANİ DAVASINDAN TUTUKLU
HDP Merkez Yürütme Kurulu tarafından 6 Ekim 2014'te yapılan açıklamanın ardından terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının Ayn-el Arab (Kobani) bahanesiyle 35 ilde gerçekleştirdiği şiddet olaylarında Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla yoksullara kurban eti dağıtan Yasin Börü ve 3 arkadaşının da aralarında bulunduğu 31 kişi hayatını kaybetti.

2 polisin şehit olduğu olaylarda 139 polis ile 221 vatandaş da yaralandı. Selahattin Demirtaş da kamuoyunda Kobani olayları olarak bilinen 6-8 Ekim eylemlerine ilişkin dava kapsamında Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor. HDP'nin kapatılması davasına ilişkin Yargıtay tarafından hazırlanan iddianameye de konu olan soruşturmada birçok vekil ve eşbaşkan hakkında 'tüm yaşamını terör örgütü faaliyetlerine adayan PKK mensuplarındandır' ifadeleri yer alıyor. Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 108 sanık Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma, Adam Öldürme, Yağma ve Alıkoyma gibi 30 farklı suçtan mahkemede hesap veriyor.
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan iki yüzlü ziyaret! Önce Selahattin Demirtaş'ın annesini sonra Diyarbakır annelerini ziyaret edecek!
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