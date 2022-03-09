EPGİS duyurdu! Benzin ve motorin zammı iptal edildi

Akaryakıt fiyatlarında bu gece yapılacak zam iptal edildi. EPGİS açıklamasında "Akaryakıt ürünlerinde fiyat değişim iptali. 10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 0,79 Motorinde 2,25 TL/LT olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir." denildi.

Akaryakıt fiyatlarında bu gece yapılacak zam iptal edildi. EPGİS fiyat değişimi iptali gerçekleştiğini duyurdu.ÜRÜN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ DOĞRULTUSUNDA İPTAL EDİLDİEPGİS açıklamasında 'Akaryakıt ürünlerinde fiyat değişim iptali. 10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 0,79 Motorinde 2,25 TL/LT olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir.' denildi.PETDER: FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ BULUNMAMAKTADIRPetrol Sanayi Derneği (PETDER) Genel Sekreteri Köksal Onur İnci, benzin ve motorinde bu gece zam gerçekleşmeyeceğini bildirdi. İnci, yaptığı açıklamada, 'Uluslararası piyasalarda yaşanan fiyat değişiklikleri nedeniyle yarından geçerli bir değişiklik bulunmamaktadır.' ifadelerini kullandı.Bu geceden geçerli benzinin litre fiyatına 79 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 2 lira 25 kuruş zam bekleniyordu.BRENT PETROLDE DÜŞÜŞ!Öte yandan gelen bilgilere göre Brent Petrol, yüzde 11 düşüş ile 132 dolardan 107 dolar seviyesine geriledi. Bu durum akaryakıt fiyatlarına yansıdı.