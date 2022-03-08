Rasim Öztekin Kimdir? Rasim Öztekin Ne Zaman Vefat Etti?

Rasim Öztekin Ne Zaman Vefat Etti?



Rasim Öztekin Kimdir?



Rasim Öztekin'in ölüm yıldönümü olması nedeniyle birçok kişi araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Türk tiyatrosunda önemli bir yere sahip olan ve beşinci kavuğun sahibi Rasim Öztekin oldukça merak edildi.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Rasim Öztekin'in ölüm yıldönümü olması nedeniyle birçok kişi konuyla ilgili araştırmalara başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasındasorusu yer almaktadır. 2004 senesinde kalp pili takıldı ve kalp yetmezliği ile mücadelesi başladı. 8 Mart 2021 senesinde ise kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Ölüm yıl dönümü nedeniylesorusu oldukça merak ediliyor. 1959 yılında dünyaya gelen Rasim Öztekin İstanbul doğumludur. İstanbul Galatasaray Lisesi'nden mezun olmasının ardından İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nu bitirmiştir. Okulun bitmesinin ardından Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğuna girerek profesyonel tiyatro oyunculuğuna ilk adımı attı. Birçok tiyatro oyunun yanı sıra dizi ve film projeleriyle de büyük başarı yakalamıştır. 2005 senesinde Esra Kazancıbaşı ile evlendi. İlk evliliğinden ise Pelin Öztekin isminde kendisi gibi oyunculuk yapmakta olan bir kızı dünyaya geldi. Rasim Öztekin dizi ve film projeleri ise şu şekilde sırlanabilir;Oynadığı tiyatro oyunlarıŞahları da Vururlar (1980-85)Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı (1981-83)Anna'nın 7 Ana Günahı (1983-84)Fırıncı Şükrü, Deli Vahap ve Ötekiler (1984-85)Hayrola Karyola (1985-86)Eşek Arıları (1985-86)Muzır Müzikal (1986-87)İçinden Tramvay Geçen Şarkı (1986-87)İstanbul'u Satıyorum (1986-87)Don Juan İle Madonna (1988-89)Soyut Padişah (1989-90)Yorgun Matador (1990-91)Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu (1991-92)Güle Güle Godot (1992-93)Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri (1996-97)Haldun Taner Kabare (1997-98)Çok Tuhaf Soruşturma (1998-99)Parasız Yaşamak Pahalı (1999-2000)Fişne Pahçesu (2000-01)Kökü Bitti Zıkkım Zulada (2001-02)Sahibinden Satılık Birinci El Ortaoyunu (2001-02)Biri Bizi Dikizliyor (2003-04)Uzun Donlu Kişot (2004-05)Kiralık Oyun (2005-06)Boşgezen ve Kalfası (2008)FilmleriBaba Parası - 2020Dijital Esaret - 2019Çalgı Çengi İkimiz - 2017 (Bünyamin)Düğün Dernek 2: Sünnet - 2015 (İsmail)Bak Hele Bak - 2015 (Sunucu)Mandıra Filozofu - 2014 (Cavit)Düğün Dernek - 2013 (İsmail)Vay Arkadaş - 2010Gelecekten Bir Gün - 2010 (Canal)Kanal-İ-Zasyon - 2009Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde - 2009Kabadayı - 2007 (Sürmeli)Kapılara Dikkat - 2006Balıketi - 2006Şans Kapıyı Kırınca - 2004Pardon - 2004 (Muzaffer)Aktör Eskisi - 2004G.O.R.A. - 2003 (Bob Marley Faruk)Bay E - 1995Türk Tutkusu - 1994Tersine Dünya - 1993Kurt Kanunu - 1991Arabesk - 198872. Koğuş - 1987Bir Günlük Aşk – 1986Diziler[Seksenler - 2019-2021 (Fehmi Özdemir, Başrol Oyuncusu)Ev Yapımı - 2020 (Kendisi, Bașrol oyuncu)Görevimiz Komedi - 2018 (Kendisi, Jüri)Klavye Delikanlıları - 2017 (Hiko Dayı, Başrol oyuncu)İnadına Sözleri İnsanı - 2017 (44. bölüm, konuk oyuncu)Kardeş Payı - 2014 (22. bölüm, konuk oyuncu)Seksenler - 2012-2017 (Fehmi Özdemir, Başrol Oyuncusu)Geniş Aile - 2009-2011 (Kuddusi Kirişçi, Başrol Oyuncusu)Komedi Türk - 2008Eyvah Halam - 2008Suç Dosyası - 2007Güzel Günler - 2007Pertev Bey'in Üç Kızı - 2006Acemi Cadı - 2006 (Duman Seslendirme)Hırsız Polis - 2005Dolunay - 2005Ev Hali - 2002Yeni Hayat - 2001Paşa Baba Konağı - 2000Kızım Osman - 1998Başka İstanbul Yok - 1996Boşgezen ve Kalfası - 1995Varsayalım İsmail - 1991Köşe Dönücü - 1983Biraz Düş; Biraz Gülüş - 1987Eğrisiyle-Doğrusu - 1988