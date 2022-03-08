Rasim Öztekin Kimdir? Rasim Öztekin Ne Zaman Vefat Etti?
Rasim Öztekin'in ölüm yıldönümü olması nedeniyle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Rasim Öztekin kimdir sorusu yer alıyor. Peki, Rasim Öztekin kimdir? Rasim Öztekin neden vefat etti? Rasim Öztekin ne zaman vefat etti? İşte merak edilenler...
Rasim Öztekin'in ölüm yıldönümü olması nedeniyle birçok kişi araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Rasim Öztekin kimdir ve Rasim Öztekin ne zaman vefat etti soruları yer alıyor. Türk tiyatrosunda önemli bir yere sahip olan ve beşinci kavuğun sahibi Rasim Öztekin oldukça merak edildi. Rasim Öztekin kimdir ve Rasim Öztekin neden vefat etti sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Rasim Öztekin Ne Zaman Vefat Etti?
Rasim Öztekin'in ölüm yıldönümü olması nedeniyle birçok kişi konuyla ilgili araştırmalara başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasında Rasim Öztekin ne zaman vefat etti sorusu yer almaktadır. 2004 senesinde kalp pili takıldı ve kalp yetmezliği ile mücadelesi başladı. 8 Mart 2021 senesinde ise kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Rasim Öztekin Kimdir?
Ölüm yıl dönümü nedeniyle Rasim Öztekin kimdir sorusu oldukça merak ediliyor. 1959 yılında dünyaya gelen Rasim Öztekin İstanbul doğumludur. İstanbul Galatasaray Lisesi'nden mezun olmasının ardından İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nu bitirmiştir. Okulun bitmesinin ardından Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğuna girerek profesyonel tiyatro oyunculuğuna ilk adımı attı. Birçok tiyatro oyunun yanı sıra dizi ve film projeleriyle de büyük başarı yakalamıştır. 2005 senesinde Esra Kazancıbaşı ile evlendi. İlk evliliğinden ise Pelin Öztekin isminde kendisi gibi oyunculuk yapmakta olan bir kızı dünyaya geldi. Rasim Öztekin dizi ve film projeleri ise şu şekilde sırlanabilir;
Oynadığı tiyatro oyunları
Şahları da Vururlar (1980-85)
Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı (1981-83)
Anna'nın 7 Ana Günahı (1983-84)
Fırıncı Şükrü, Deli Vahap ve Ötekiler (1984-85)
Hayrola Karyola (1985-86)
Eşek Arıları (1985-86)
Muzır Müzikal (1986-87)
İçinden Tramvay Geçen Şarkı (1986-87)
İstanbul'u Satıyorum (1986-87)
Don Juan İle Madonna (1988-89)
Soyut Padişah (1989-90)
Yorgun Matador (1990-91)
Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu (1991-92)
Güle Güle Godot (1992-93)
Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri (1996-97)
Haldun Taner Kabare (1997-98)
Çok Tuhaf Soruşturma (1998-99)
Parasız Yaşamak Pahalı (1999-2000)
Fişne Pahçesu (2000-01)
Kökü Bitti Zıkkım Zulada (2001-02)
Sahibinden Satılık Birinci El Ortaoyunu (2001-02)
Biri Bizi Dikizliyor (2003-04)
Uzun Donlu Kişot (2004-05)
Kiralık Oyun (2005-06)
Boşgezen ve Kalfası (2008)
Filmleri
Baba Parası - 2020
Dijital Esaret - 2019
Çalgı Çengi İkimiz - 2017 (Bünyamin)
Düğün Dernek 2: Sünnet - 2015 (İsmail)
Bak Hele Bak - 2015 (Sunucu)
Mandıra Filozofu - 2014 (Cavit)
Düğün Dernek - 2013 (İsmail)
Vay Arkadaş - 2010
Gelecekten Bir Gün - 2010 (Canal)
Kanal-İ-Zasyon - 2009
Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde - 2009
Kabadayı - 2007 (Sürmeli)
Kapılara Dikkat - 2006
Balıketi - 2006
Şans Kapıyı Kırınca - 2004
Pardon - 2004 (Muzaffer)
Aktör Eskisi - 2004
G.O.R.A. - 2003 (Bob Marley Faruk)
Bay E - 1995
Türk Tutkusu - 1994
Tersine Dünya - 1993
Kurt Kanunu - 1991
Arabesk - 1988
72. Koğuş - 1987
Bir Günlük Aşk – 1986
Diziler[
Seksenler - 2019-2021 (Fehmi Özdemir, Başrol Oyuncusu)
Ev Yapımı - 2020 (Kendisi, Bașrol oyuncu)
Görevimiz Komedi - 2018 (Kendisi, Jüri)
Klavye Delikanlıları - 2017 (Hiko Dayı, Başrol oyuncu)
İnadına Sözleri İnsanı - 2017 (44. bölüm, konuk oyuncu)
Kardeş Payı - 2014 (22. bölüm, konuk oyuncu)
Seksenler - 2012-2017 (Fehmi Özdemir, Başrol Oyuncusu)
Geniş Aile - 2009-2011 (Kuddusi Kirişçi, Başrol Oyuncusu)
Komedi Türk - 2008
Eyvah Halam - 2008
Suç Dosyası - 2007
Güzel Günler - 2007
Pertev Bey'in Üç Kızı - 2006
Acemi Cadı - 2006 (Duman Seslendirme)
Hırsız Polis - 2005
Dolunay - 2005
Ev Hali - 2002
Yeni Hayat - 2001
Paşa Baba Konağı - 2000
Kızım Osman - 1998
Başka İstanbul Yok - 1996
Boşgezen ve Kalfası - 1995
Varsayalım İsmail - 1991
Köşe Dönücü - 1983
Biraz Düş; Biraz Gülüş - 1987
Eğrisiyle-Doğrusu - 1988