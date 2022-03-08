Marmaray’da ‘neden sevişiyorsunuz’ kavgası! Gençlere tekme tokat saldırdı
İstanbul'da Marmaray ile seyahat eden bir yolcu, karşısında oturan gençlere "Terbiyesizlik yapmayın neden sevişiyorsunuz" dedi. Gençlerin yanıt vermesiyle taraflar birbirlerine tekme tokat saldırdı. O anlar başka bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
TEKME TOKAT KAVGA ETTİLER
Tepki gösteren yolcuyla, genç yumruklaştı. Marmaray'da bulunan diğer yolcular ise kavgayı ayırmaya çalıştı. Gençler, Kartal istasyonunda inerken, saldırgan kişi ise yoluna devam etti.
KAVGA ANI KAMERAYA YANSIDI
Yaşanan olay anı, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, yolcunun gençle yumruklaştığı, diğer yolcuların da kavgayı ayırmaya çalıştığı görülüyor.