İmamoğlu, inşaat şirketindeki yöneticiye İBB Spor Kulübü kasasını teslim etti!

CHP'li İstabul Büyükşehir Belediyesi'nin skandalları bitmiyor.Son olarak, Ekrem İmamoğlu'nun ortaklarından olduğu İmamoğlu İnşaat'ın, Beylikdüzü'nde kat karşılığı üstlendiği bir projede İBB'nin kaynaklarını kullanıldığı ortaya çıkmıştı.Şimdi de, 'Bizde ahbap ilişkisi olmaz' algısı oluşturan Ekrem İmamoğlu'nun, ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat şirketinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Tuncay Yılmaz'ı, İBB Spor Kulübü yönetimine getirdiği ortaya çıktı.