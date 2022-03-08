Bayern Münih - Salzburg maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedene en sık aratılanlar arasında Bayern Münih - Salzburg maçı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Bayern Münih - Salzburg maçı ne zaman? Bayern Münih - Salzburg maçı saat kaçta? Bayern Münih - Salzburg maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

Bayern Münih - Salzburg Maçı Ne Zaman?



Bayern Münih - Salzburg Maçı Hangi Kanalda?



8 Mart Bugün Hangi Maçlar Var?



Bayern Münih - Salzburg maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle futbolseverler konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu heyecanı devam ederken rövanş maçı olarak Bayern Münih - Salzburg karşılaşması yapılacak. En sık aratılanlar arasında isevesoruları yer alıyor. Süper Lig’in yanı sıra diğer liglerde yer alan maçlarla ilgili olarak da araştırmalar hızla devam ediyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Bayern Münih - Salzburg maçı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Bayern Münih - Salzburg maçı bu akşam saat 23.00’da başlayacak.Birçok kişi trafından ilgiyle beklenen maç hakkında en sık aratılan sorulardan biri desorusu oldu. Bu akşam oynanacak Bayern Münih - Salzburg maçını EXXEN üzerinden kolaylıkla izleyebilirsiniz.Süper Lig’şn yanı sıra diğer liglerde yer alan maçlar da ilgiyle takip ediliyor. Bu nedenlesorusu oldukça aratıldı. İşte oldukça merak edilen haftalık maç takvimi;8 Mart Salı23.00 Bayern Münih-Salzburg Exxen23.00 Liverpool-Inter Exxen9 Mart Çarşamba20.45 Real Betis-Frankfurt Exxen20.45 Porto-Lyon Exxen23.00 Manchester City-Sporting Lizbon Exxen23.00 Real Madrid-PSG10 Mart Perşembe20.00 Eyüpspor-Bursaspor TRT Spor20.45 Leipzig-Spartak Moskova Exxen20.45 Sevilla-West Ham Exxen20.45 PAOK-Gent Exxen20.45 Partizan-Feyenoord Exxen20.45 Slavia Prag-LASK Exxen20.45 Vitesse-Roma Exxen22.30 Norwich City-Chelsea S Sport22.45 Leeds United-Aston Villa S Sport23.00 Atalanta-Leverkusen Exxen23.00 Barcelona-Galatasaray Exxen23.00 Braga-Monaco Exxen23.00 Rangers-Kızılyıldız Exxen23.00 Bodo Glimt-AZ Alkmaar Exxen23.00 Leicester City-Rennes Exxen23.00 Marsilya-Basel Exxen23.00 PSV-Kopenhag Exxen11 Mart Cuma20.00 İstanbulspor-Keçiörengücü TRT Spor23.00 Atletico Madrid Spor Smart12 Mart Cumartesi13.00 Ümraniyespor-Altınordu TRT Spor13.30 Hatayspor-Karagümrük beIN Sports 115.30 Brighton-Liverpool S Sport16.00 BB Erzurumspor-Samsunspor TRT Spor16.00 Altay-Yeni Malatyaspor beIN Sports16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor beIN Sports 116.00 Levante-Espanyol Spor Smart17.00 Salernitana-Sassuolo S Sport 218.15 Granada-Elche Spor Smart19.00 Menemenspor-Boluspor TRT Spor19.00 Trabzonspor-Göztepe beIN Sports 120.00 Sampdoria-Juventus S Sport 220.30 Manchester United-Tottenham S Sport20.30 Villarreal-Celta Vigo Spor Smart22.45 Milan-Empoli S Sport 223.00 Granada-Valencia Spor Smart13 Mart Pazar13.30 Bandırmaspor-Tuzlaspor TRT Avaz13.30 Manisa FK-Ankaragücü TRT Spor13.30 Kayserispor-Konyaspor beIN Sports 114.30 Fiorentina-Bologna S Sport 216.00 Başakşehir-Antalyaspor beIN Sports 116.00 Adana Demirspor-Sivasspor beIN Sports 216.00 Rayo Vallecano-Sevilla Spor Smart17.00 Everton-Wolverhampton S Sport17.00 Chelsea-Newcastle S Sport17.00 Verona-Napoli S Sport 218.15 Real Betis-Athletic Bilbao Spor Smart19.00 Gençlerbirliği-Kocaelispor TRT Spor19.00 Alanyaspor-Fenerbahçe beIN Sports 119.30 Udinese-Roma S Sport 220.30 Real Sociedad-Alaves Spor Smart22.45 Torino-Inter S Sport 223.00 Barcelona-Osasuna Spor Smart