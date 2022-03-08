Bayern Münih - Salzburg Maçı Ne Zaman? Bayern Münih - Salzburg Maçı Saat Kaçta?
Bayern Münih - Salzburg maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedene en sık aratılanlar arasında Bayern Münih - Salzburg maçı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Bayern Münih - Salzburg maçı ne zaman? Bayern Münih - Salzburg maçı saat kaçta? Bayern Münih - Salzburg maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...
Bayern Münih - Salzburg maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle futbolseverler konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu heyecanı devam ederken rövanş maçı olarak Bayern Münih - Salzburg karşılaşması yapılacak. En sık aratılanlar arasında ise Bayern Münih - Salzburg maçı ne zaman ve Bayern Münih - Salzburg maçı hangi kanalda soruları yer alıyor. Süper Lig’in yanı sıra diğer liglerde yer alan maçlarla ilgili olarak da araştırmalar hızla devam ediyor. Bayern Münih - Salzburg maçı ne zaman ve Bayern Münih - Salzburg maçı hangi kanalda sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Bayern Münih - Salzburg Maçı Ne Zaman?
Bayern Münih - Salzburg maçı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Bayern Münih - Salzburg maçı ne zaman ve Bayern Münih - Salzburg maçı hangi kanalda soruları yer aldı. Bayern Münih - Salzburg maçı bu akşam saat 23.00’da başlayacak.
Bayern Münih - Salzburg Maçı Hangi Kanalda?
Birçok kişi trafından ilgiyle beklenen maç hakkında en sık aratılan sorulardan biri de Bayern Münih - Salzburg maçı hangi kanalda sorusu oldu. Bu akşam oynanacak Bayern Münih - Salzburg maçını EXXEN üzerinden kolaylıkla izleyebilirsiniz.
8 Mart Bugün Hangi Maçlar Var?
Süper Lig’şn yanı sıra diğer liglerde yer alan maçlar da ilgiyle takip ediliyor. Bu nedenle bugün hangi maçlar var sorusu oldukça aratıldı. İşte oldukça merak edilen haftalık maç takvimi;
8 Mart Salı
23.00 Bayern Münih-Salzburg Exxen
23.00 Liverpool-Inter Exxen
9 Mart Çarşamba
20.45 Real Betis-Frankfurt Exxen
20.45 Porto-Lyon Exxen
23.00 Manchester City-Sporting Lizbon Exxen
23.00 Real Madrid-PSG
10 Mart Perşembe
20.00 Eyüpspor-Bursaspor TRT Spor
20.45 Leipzig-Spartak Moskova Exxen
20.45 Sevilla-West Ham Exxen
20.45 PAOK-Gent Exxen
20.45 Partizan-Feyenoord Exxen
20.45 Slavia Prag-LASK Exxen
20.45 Vitesse-Roma Exxen
22.30 Norwich City-Chelsea S Sport
22.45 Leeds United-Aston Villa S Sport
23.00 Atalanta-Leverkusen Exxen
23.00 Barcelona-Galatasaray Exxen
23.00 Braga-Monaco Exxen
23.00 Rangers-Kızılyıldız Exxen
23.00 Bodo Glimt-AZ Alkmaar Exxen
23.00 Leicester City-Rennes Exxen
23.00 Marsilya-Basel Exxen
23.00 PSV-Kopenhag Exxen
11 Mart Cuma
20.00 İstanbulspor-Keçiörengücü TRT Spor
23.00 Atletico Madrid Spor Smart
12 Mart Cumartesi
13.00 Ümraniyespor-Altınordu TRT Spor
13.30 Hatayspor-Karagümrük beIN Sports 1
15.30 Brighton-Liverpool S Sport
16.00 BB Erzurumspor-Samsunspor TRT Spor
16.00 Altay-Yeni Malatyaspor beIN Sports
16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor beIN Sports 1
16.00 Levante-Espanyol Spor Smart
17.00 Salernitana-Sassuolo S Sport 2
18.15 Granada-Elche Spor Smart
19.00 Menemenspor-Boluspor TRT Spor
19.00 Trabzonspor-Göztepe beIN Sports 1
20.00 Sampdoria-Juventus S Sport 2
20.30 Manchester United-Tottenham S Sport
20.30 Villarreal-Celta Vigo Spor Smart
22.45 Milan-Empoli S Sport 2
23.00 Granada-Valencia Spor Smart
13 Mart Pazar
13.30 Bandırmaspor-Tuzlaspor TRT Avaz
13.30 Manisa FK-Ankaragücü TRT Spor
13.30 Kayserispor-Konyaspor beIN Sports 1
14.30 Fiorentina-Bologna S Sport 2
16.00 Başakşehir-Antalyaspor beIN Sports 1
16.00 Adana Demirspor-Sivasspor beIN Sports 2
16.00 Rayo Vallecano-Sevilla Spor Smart
17.00 Everton-Wolverhampton S Sport
17.00 Chelsea-Newcastle S Sport
17.00 Verona-Napoli S Sport 2
18.15 Real Betis-Athletic Bilbao Spor Smart
19.00 Gençlerbirliği-Kocaelispor TRT Spor
19.00 Alanyaspor-Fenerbahçe beIN Sports 1
19.30 Udinese-Roma S Sport 2
20.30 Real Sociedad-Alaves Spor Smart
22.45 Torino-Inter S Sport 2
23.00 Barcelona-Osasuna Spor Smart