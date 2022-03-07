Nakit dengesi şubat ayında 55 milyar 513 milyon lira fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 277 milyar 542 milyon lira, nakit giderleri 222 milyar 778 milyon lira oldu.Faiz dışı giderler 181 milyar 653 milyon lira, faiz ödemeleri ise 41 milyar 125 milyon lira olarak gerçekleşti.Faiz dışı denge ise 95 milyar 888 milyon lira fazla verdi.Şubat ayında nakit dengesinde 55 milyar 513 milyon liralık fazlalık oluştu.Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 721 milyon lira olarak kayıtlara geçti.Kur farklarından kaynaklanan artış 7 milyar 191 milyon lira olarak gerçekleşti.Kasabanka net hesabında ise 94 milyar 296 milyon lira artış görüldü.