Borcamda Kara Gelin Pastası Nasıl Yapılır? Evde Kolay Kara Gelin Pastası
Kara gelin pastası birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında kara gelin pastası nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Peki, Kara gelin pastası tarifi nasıl yapılır? Kara gelin pastası kaç kalori? Evde kolay kara gelin pastası nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
Kara gelin pastası tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar kara gelin pastası nasıl yapılır ve evde kolay kara gelin pastası tarifi nasıl sorularına cevap aramaya başladı. Beş çaylarının vazgeçilmezleri arasında yer alan kara gelin pastası oldukça popüler tarifler arasında yer alıyor. Sık sık merak edilen kara gelin pastası nasıl yapılır ve evde kolay kara gelin pastası tarifi nedir sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Kara Gelin Pastası İçin Gerekli Malzemeler
Kara gelin pastası birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında kara gelin pastası için gerekli malzemeler nelerdir sorusu yer aldı. Bu noktada dikkat etmeniz gereken nokta malzemelerin kaliteli olmasıdır. Bu nedenle taze ve kaliteli ürünler kullanmaya dikkat etmelisiniz. Bu sayede çok daha lezzetli bir tarif ortaya çıkacaktır. İşte kara gelin pastası için gerekli malzemeler;
Keki için:
3 adet oda sıcaklığında yumurta
1 su bardağı şeker
1 çay bardağı süt
1 çay bardağı sıvı yağ
1.5 su bardağı un
3 yemek kaşığı kakao
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
Keki ıslatmak için:
1.5 su bardağı süt
Muhallebisi için:
1 litre süt
1 su bardağı şeker
2 yemek kaşığı dolusu un
3 yemek kaşığı dolusu nişasta
3 yemek kaşığı dolusu kakao
1 yemek kaşığı tereyağ
1 paket vanilya
Ganajı için:
80gr. bitter çikolata
1 kutu sıvı krema
Kara Gelin Pastası Nasıl?
Kara gelin pastası birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında kara gelin pastası nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Beş çaylarında oldukça tercih edilen bu tarif hakkında birçok kişi nasıl yapıldığını merak ediyor. Bir kabın içine yumurta, şeker ve vanilyayı ekleyin. 5 dakika boyunca köpürene kadar çırpın. Ardından süt ve sıvı yağı ekleyip karıştırın. Kakao ve kabartma tozunu ekledikten sonra unu da koyarak karıştırmaya devam edin. İyice karıştırdıktan sonra yağladığınız borcama koyun. 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Kekinizi pişirdikten sonra bir kenarda ılımaya bırakın. Ardından kekin her yerine kürdan batırın ve üzerine süt dökün. Muhallebi için ise tereyağı, vanilyayı ve diğer malzemeleri tencerede pişirin. Ardından kekin üzerine eşit bir şekilde yayın. Kremayı ısıttıktan sonra bitter çikolata ekleyin ve erimesini bekleyin. Son olarak çikolatayı da pastanın üzerinde gezdirin. Ardından 5-6 saat boyunca buzdolabında bekletin. Afiyetle kara gelin pastanızı tüketebilirsiniz.
Kara Gelin Pastası Kaç Kalori?
Kara gelin pastası kalori değeri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında kara gelin pastası kaç kalori sorusu yer alıyor. Kara gelin pastasının 1 dilimi yaklaşık 390 kaloriye denk gelmektedir.