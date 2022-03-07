Borcamda Kara Gelin Pastası Nasıl Yapılır? Evde Kolay Kara Gelin Pastası

Kara Gelin Pastası İçin Gerekli Malzemeler



Kara Gelin Pastası Nasıl?



Kara Gelin Pastası Kaç Kalori?



Kara gelin pastası tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlarvesorularına cevap aramaya başladı. Beş çaylarının vazgeçilmezleri arasında yer alan kara gelin pastası oldukça popüler tarifler arasında yer alıyor. Sık sık merak edilenve esorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Kara gelin pastası birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındanelerdir sorusu yer aldı. Bu noktada dikkat etmeniz gereken nokta malzemelerin kaliteli olmasıdır. Bu nedenle taze ve kaliteli ürünler kullanmaya dikkat etmelisiniz. Bu sayede çok daha lezzetli bir tarif ortaya çıkacaktır. İşte kara gelin pastası için gerekli malzemeler;Keki için:3 adet oda sıcaklığında yumurta1 su bardağı şeker1 çay bardağı süt1 çay bardağı sıvı yağ1.5 su bardağı un3 yemek kaşığı kakao1 paket kabartma tozu1 paket vanilyaKeki ıslatmak için:1.5 su bardağı sütMuhallebisi için:1 litre süt1 su bardağı şeker2 yemek kaşığı dolusu un3 yemek kaşığı dolusu nişasta3 yemek kaşığı dolusu kakao1 yemek kaşığı tereyağ1 paket vanilyaGanajı için:80gr. bitter çikolata1 kutu sıvı kremaKara gelin pastası birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Beş çaylarında oldukça tercih edilen bu tarif hakkında birçok kişi nasıl yapıldığını merak ediyor. Bir kabın içine yumurta, şeker ve vanilyayı ekleyin. 5 dakika boyunca köpürene kadar çırpın. Ardından süt ve sıvı yağı ekleyip karıştırın. Kakao ve kabartma tozunu ekledikten sonra unu da koyarak karıştırmaya devam edin. İyice karıştırdıktan sonra yağladığınız borcama koyun. 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Kekinizi pişirdikten sonra bir kenarda ılımaya bırakın. Ardından kekin her yerine kürdan batırın ve üzerine süt dökün. Muhallebi için ise tereyağı, vanilyayı ve diğer malzemeleri tencerede pişirin. Ardından kekin üzerine eşit bir şekilde yayın. Kremayı ısıttıktan sonra bitter çikolata ekleyin ve erimesini bekleyin. Son olarak çikolatayı da pastanın üzerinde gezdirin. Ardından 5-6 saat boyunca buzdolabında bekletin. Afiyetle kara gelin pastanızı tüketebilirsiniz.Kara gelin pastası kalori değeri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Kara gelin pastasının 1 dilimi yaklaşık 390 kaloriye denk gelmektedir.