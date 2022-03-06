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İstihbarat raporları: Putin, bağırsak kanserine yakalandı

Pentagon'a işaret eden İngiltere basını, Putin'in 'şişik yüzünün' hastalık belirtisi anlamına geldiğini öne sürdü. Rus liderin, kemoterapi ilaçları aldığı iddia edildi.

İstihbarat raporları: Putin, bağırsak kanserine yakalandı
Ekleme: 6.03.2022 - 11:14 Güncelleme: 6.03.2022 - 11:20 / Editör: Ozge Selin
İstihbarat raporları: Putin, bağırsak kanserine yakalandı
Kiev-Moskova hattında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Pentagon ve Ukrayna'dan istihbarat raporlarına göre, Putin'in sağlığının iyi olmadığı kaydedildi.

'ÖLÜMCÜL KANSERE YAKALANDI, İLAÇ ALIYOR'
İngiltere basınından Daily Star'ın aktardığına göre, Putin, 'ölümcül bağırsak kanseri' hastalığına yakalandı.

İsmi açıklanmayan bazı ABD kaynaklarına dayandırılan haberde, Rus liderin 'şişik yüzünün kemoterapi ilaçları veya steroidler aldığını gösterdiği' ve ayrıca yüzündeki gülümseme ifadesinin eksikliğinin 'sürekli bir acı içinde olduğunu gösterdiği' ileri sürüldü.

İstihbarat raporları: Putin, bağırsak kanserine yakalandı

'HASTALIĞI ONU AGRESİF YAPIYOR'
Söz konusu kaynaklar, 'Bu, onu daha agresif yapabilir. Ardında miras bırakmak istediği için Ukrayna'ya saldırıyor olabilir' görüşünü paylaştı.

Pentagon'da çalışan eski bir askeri istihbarat yetkilisi, analistlerin 69 yaşındaki Putin'i mercek altına aldığını ve onların Putin'in 'ciddi şekilde hasta' olduğuna inandıklarını söyledi.

'MUTLU GÖRÜNDÜĞÜ ÇOK AZ FOTOĞRAF VAR'
'Geçmişte gülümsediğini gördük, ancak 2022'de mutlu göründüğü çok az fotoğraf var. Hasta olduğundan eminiz. Koronavirüs endişesi nedeniyle personelini belli bir mesafede tutuyor' denildi.

ESKİ İNGİLİZ BAKAN, PUTİN'İN KASLARINI YORUMLADI
İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı Lord David Owen, geçtiğimiz günlerde Times Radyosu'na verdiği demeçte, Putin'in değişen yüz şeklinin, Rus liderin steroidler kullandığının bir işareti olduğunu iddia ederken, bu ilaçların vücut geliştiricilerde 'saldırganlığa' yol açtığını kaydetti.

Owen, 'Kaslarıyla çok gurur duyuyor. Bu ilaçları kullanırsanız, size bu yüzü sağlar. Bağışıklığınızı azaltır ve sizi koronavirüse karşı daha savunmasız hale getirir' diye konuştu.
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