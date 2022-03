Elazığ'da Nuriye Teyze, 70 kedinin annesi oldu!

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki Nuriye Teyze, 9 yıl önce 3 yavrulu bir kediyi bulmasıyla evini kedilere açtı.Ailesiyle birlikte mahallesinde bulunan sokak kedilerini kışın evinin içinde, yazın ise bahçesinde bakmaya başlayan Nuriye Teyze, şimdi ise mahallesinde bulunan 70'e yakın kediyi çocuğu gibi sahiplendi.Sabah erken saatlerde kalkıp kedilerle ilgilenen Nuriye Teyze, zaman zaman hayvan severlerin gönderdiği kedi mamalarıyla, zaman zamanda kendi imkanlarıyla kedilerini besledi. Nuriye Teyze, ömrünün geri kalan kısmını kedilerle geçirmek istediğini söyledi.“MERHAMETİMDEN DOLAYI BAKIYORUM”9 yıldır kedilere beslediğini belirten Nuriye Yucesoy, şu ifadeleri kullandı:“Kedilerimin sayısı 50-60'ı bulmuş. Hayvanlara bakıyorum aç susuzlar, o yüzden dışarda kalmalarına gönlüm razı olmuyor. Merhametimden dolayı bakıyorum.“HEPSİ CAN, ELİMİZE BAKIYORLAR”Kışın soğuktan, yazın sıcaktan korumak için bakıyorum. Kışın soğukta içeri alıyoruz. Bazen çatı katına aldığımız oluyor. Kulübelerim var. Yavruları hasta olanları içeri alıp bakıyorum. Hem içeride hem de sokakta baktıklarım var. Harput'a olan sokak kedilerinin hemen hemen hepsine biz bakıyoruz. Akşam fırsat buldukça çocuklar gidip hepsine mama dağıtıyor. Her köşe başına su bırakıyorlar. Bu sadece kedi değil, köpek de olsun hepsi can elimize bakıyorlar.“KEDİLER BİR BEBEK GİBİLER”Bize öyle alışmışlar ki şehre inip geldiğimde hep beni karşılıyorlar. Kediler bir bebek gibiler. Hasta olanları veterinere götürüyoruz, kısırlaştırıyoruz. Bazı kedilerimiz doğum yapamıyor sezaryen oluyorlar. Bunların hepsine para lazım kendimiz bakıyoruz. Hamd olsun yağımızda kavrulup gidiyoruz. Dışarıdan biraz destek gelse daha iyi olur.“AYNI ÇOCUĞUM GİBİ, ÇOCUKLARIMDAN AYIRMIYORUM”Bebek kedilerimiz var, kuma ve mamaya ihtiyaçları var. Bir küçük çocuğa bakar gibi onlara bakıyorum. Yavru olan kedileri biberonla besliyordum. Bazı kedileri gece kalkıp saat başı biberonla besleyerek büyüttük. Biri gelse sahiplenmek istese versem iyiler mi, kötüler mi, ya da bizim gibi bakabilirler mi diye veremiyorum. Bizi terk eden kediler de oldu. Onları düşünüyorum. Acaba neredeler diye merak ediyorum. Aynı çocuğum gibi, çocuklarımdan ayırmıyorum. Ailecek bakıyor, ailecek seviyoruz.Önceleri mama veriyorduk. Daha sonra süt, yoğurt, ciğer, tavuk da veriyoruz. İçerde 45 tane, dışarıda 70 tane kedim var. Gücüm yettiği kadar onlara bakacağım. Onları terk etmeye niyetim yok. Onlar da beni terk etmese onlara bakacağım. Hepsinin ayrı ayrı ismi var. Kedilere yakıştırdığımız isimleri koyuyoruz. Bu sene tombul bir kedi geldi karpuza benzediğinden ismini Karpuz koydum. Neye benzediyse onu koyuyorum Kavun, Tarçın, Badem, Elma isimli kedilerim de var.”