EGM duyurdu! “Yağ fiyatları” üzerinden provokatif paylaşımlar yapan hesaplar tek tek tespit edildi
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformu Twitter üzerinden “Yağ fiyatları” üzerinden provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlarda bulunan 45 hesap hakkında işlemlere başlandığını duyurdu.
EGM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
'Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.
Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, Twitter isimli sosyal medya platformu üzerinde 'Yağ fiyatları' üzerinden provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlarda bulunan 45 hesap hakkında işlemlere başlanılmıştır.'