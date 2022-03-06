Bakan Akar Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü!
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede, ateşkesin ve istikrarın bir an önce sağlanması ve insani yardım konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede, ateşkesin ve istikrarın bir an önce sağlanması ve insani yardım konularında görüş alışverişinde bulunuldu.