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Bakan Akar Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede, ateşkesin ve istikrarın bir an önce sağlanması ve insani yardım konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ekleme: 6.03.2022 - 17:12 Güncelleme: 6.03.2022 - 17:14 / Editör: Ozge Selin
Bakan Akar Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü!
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede, ateşkesin ve istikrarın bir an önce sağlanması ve insani yardım konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
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