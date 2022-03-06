Bakan Akar Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede, ateşkesin ve istikrarın bir an önce sağlanması ve insani yardım konularında görüş alışverişinde bulunuldu.