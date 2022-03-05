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Rusya Ukrayna savaşında ABD’den yeni hamle! Bombardıman uçakları havalandı!

Rusya Ukrayna savaşı 10’uncu gününde şiddetlenerek devam ediyor. Bölgeden gelen son dakika haberlerine göre Rus kuvvetleri başkent Kiev’e olan ilerleyişlerini sürdürürken Ukrayna Devlet Lideri Volodimir Zelenskiy, gece saatlerinde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında NATO’ya yönelik oldukça sert ifadeler kullandı. Devam eden savaşta NATO'yu aktif aksiyon göstermemekle suçlayan Zelenskiy, "Bu günden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek" sözleriyle dünya gündemine oturdu. Yaşanan sıcak gelişmelerin ardından yeni bir hamle ABD’den geldi. ABD’nin B-52 Stratofortress bombardıman uçakları, NATO'nun doğu kanadı üzerinde uçtu.

Rusya Ukrayna savaşında ABD’den yeni hamle! Bombardıman uçakları havalandı!
Ekleme: 5.03.2022 - 11:10 Güncelleme: 5.03.2022 - 11:25 / Editör: Ozge Selin
Rusya Ukrayna savaşında ABD’den yeni hamle! Bombardıman uçakları havalandı!
ABD, B-52 Stratofortress bombardıman uçaklarını NATO'nun doğu kanadı üzerinde uçurarak, Almanya ve Romanya ordularıyla birlikte tatbikat düzenledi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları üzerine ABD, B-52 Stratofortress bombardıman uçakları ile NATO'nun doğu kanadı üzerinde Almanya ve Romanya ordularıyla birlikte tatbikat düzenledi.

UKRAYNA HAVA SAHASININ SINIRINDA

Avrupa'daki ABD Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'nin en büyük stratejik bombardıman uçaklarından B-52 Stratofortress uçakları, İngiltere'deki Kraliyet Hava Kuvvetleri istasyonu olan RAF Fairford'dan havalanarak yakın hava desteği ve entegrasyon görevi eğitimi verdi.

B-52 bombardıman uçakları daha sonra Romanya'ya uçuş gerçekleştirerek, burada bombardıman görev gücünün bir parçası olarak daha yakın hava desteği eğitimi aldı. Romanya hava sahası üzerinde gerçekleştirilen uçuş ile ABD, bombardıman uçaklarını Rus hava kuvvetlerinin hava üstünlüğünü kurmaya çalıştığı Ukrayna hava sahasının bitişiğindeki NATO ülkelerinin tam sınırına yerleştirdi.

ABD Avrupa Hava Kuvvetleri, Afrika Hava Kuvvetleri ve NATO Müttefik Hava Komutanlığı Komutanı General Jeff Harrigian yaptığı açıklamada, 'Bombardıman Görev Kuvvetleri (BTF) rotasyonları, özellikle bu zor zamanda müttefiklerimiz ve ortaklarımızla bütünleşmek ve onlarla eğitim almak için kritik bir fırsat sunuyor' ifadelerini kullandı.
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