Rusya Ukrayna savaşında son dakika!

Rusya Ukrayna Savaşı son dakika haberleri: Ukrayna'da Rus güçlerinin yaklaştığı Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu yangın çıktığı aktarıldı. Çıkan yangın neticesinde olası bir patlama yaşanırsa Ukrayna'dan yapılan açıklamaya göre Çernobil'den 10 kat büyük bir felaket yaşanması ihtimal dahilinde. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus askeri birliklerin Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırılarının durdurulması gerektiğini belirterek bir patlama olması halinde bunun, Avrupa'nın sonu olacağını söyledi.ABD Başkanı Joe Biden da konuyla ilgili bir açıklama yaparak Rusya'nın bölgedeki saldırıları derhal durdurmasını istedi.İşte Rusya Ukrayna savaşında yeni bir kritik aşamaya geçilmesine neden olan son dakika gelişmesi ve dakika dakika savaş bölgesinde yaşananlar10.20: Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Öldürülen Rus askeri sayısı 9 bin 166'ya çıktı, 251 tank, 33 uçak, 37 helikopter imha edildi.09.38: Zaporijya Nükleer Santrali Rusya tarafından ele geçirildi.08.33: Zaporizhzhya (Zaporjiya) Nükleer Santralı'nda çıkan yangının söndürüldüği belirtildi. Zaporijya Nükleer Santralı Basın Servisi yetkilisi, 'Santral alanında radyasyon seviyesinde bir değişiklik olmadığını yinelemek istiyorum' dedi.08.13: Rusya'nın kuşatması Ukrayna'nın 3 farklı kanadından merkeze doğru ilerliyor. Kiev, Harkov, Odessa, Herson, Zaporijya ve Çernihiv kentleri saldırı altında06.00: ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede Rusya'ya Ukrayna'daki Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki askeri operasyonlarını durdurması ve itfaiye güçlerinin alana erişimine izin vermesi çağrısında bulundu.05.00: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy 'Bunu tarihte hiçbir ülke yapmadı. Rusya'yı derhal durdurmalıyız. Yoksa bu Avrupa'nın sonu olacak' dedi.04.50: Ukrayna'da Rusya güçlerinin yaklaştığı Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santralinde yangın çıktığı bildirildi.Ukrayna'da Rus güçlerinin yaklaştığı Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu yangın çıktığı bildirildi. Santralin güvenlik kameralarının YouTube üzerinden yapılan canlı yayınında, gece saatinde santral sahasında patlamalar ve karşılıklı mermi atış ışıkları görüldü. Patlamaların ardından santral bölgesinden dumanların çıktığı kameraya yansıdı.Santralin bulunduğu Enerhodar Belediye Başkanı Dmitriy Orlov yaptığı açıklamada, santrale saldırılara bir an önce son verilmesi çağrısında bulundu.Zaporijya Nükleer Santrali basın servisinden yapılan açıklamada, santral sahasında yangın çıktığı bildirildi. Yangının çıktığı santral alanında radyasyon seviyesinde bir değişiklik olmadığını duyuran Zaporijya Nükleer Santrali Basın Servisi yetkilisi Andrey Tuz, santral personelinin güvenliğin sağlanması için gerekenleri yaptığını aktardı.Zaporijya Bölgesi Askeri İdare Başkanı Aleksandr Strauh ise yangının söndürülmesi için itfaiyecilerin santral sahasına girmesine izin verildiğini belirtti.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı son dakika açıklamasında Rusya askeri birliklerin Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırılarının durdurulması gerektiğini belirterek bir patlama olması halinde bunun, Avrupa'nın sonu olacağını söyledi.Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangının santralin dışında çıktığı belirtilerek üçüncü güç ünitesinin birleşik güç sisteminden bağlantısının kesildiği kaydedildi. Yangının kontrol altında olduğu belirtilen açıklamada, 'Yangın nükleer santralin dışında, eğitim binasında çıktı.' ifadesine yer verildi.Rus tanklarının, dün akşam saatlerinde santralin yakınındaki bir kasabaya girdiği belirtilmişti.Zelenskiy, Rus birliklerinin Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki çatışmalar ve çıkan yangına ilişkin sosyal medya hesabından video ile açıklamalarda bulundu. Santralin Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, 'Avrupa artık uyanmalı. Avrupa'nın en büyük nükleer santrali yanıyor. Şu anda Rus tankları nükleer üniteleri vuruyor. Bu tanklar, termal araçlarla donatılmış. Yani onlar nereye ateş ettiğini biliyor. Onlar bunun için hazırlandılar.' ifadelerini kullandı.Zaporijya'daki santralde 6 enerji ünitesi olduğunu söyleyen Zelenskiy, Çernobil Nükleer Santrali'nde geçmişte sadece 1 enerji ünitesinin patladığını hatırlattı.Ukrayna'daki nükleer santrallerde toplam 15 enerji ünitesi olduğunu kaydeden Zelenskiy, 'Rus ordusunu derhal durdurmalıyız. Bir patlama olursa bu her şeyin sonu, Avrupa'nın sonu olur. Bu Avrupa'nın tahliyesi demektir. Sadece Avrupa'nın müdahalesi Rus askeri birliklerini durdurabilir. Avrupa'nın bir nükleer santraldeki felaketten ölmesine izin vermeyin.' diye konuştu.Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri olarak biliniyor. Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde ülkenin kuzeyindeki Rus güçleri Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü ele geçirmişti.ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'ya Ukrayna'daki Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki askeri operasyonlarını durdurması ve itfaiye güçlerinin alana erişimine izin vermesi çağrısında bulundu.Rusya Ukrayna Savaşı Son dakika: Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden bugün Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'da Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu çıkan yangına ilişkin bilgi aldı.Biden, Rusya'ya nükleer santral çevresindeki askeri faaliyetlerini durdurarak itfaiye güçlerinin ve acil durum ekiplerinin bölgeye erişiminin sağlanması için çağrı yaptı.Ayrıca Biden, ABD Enerji Bakanlığı Nükleer Güvenlikten Sorumlu Müşaviri ve Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi Başkanı ile de nükleer santrale ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın telefon görüşmesi yaptığını aktardı.Rusya Ukrayna savaşında Rus ordusunun Ukrayna'nın Çernihiv kentine düzenlediği hava saldırısında can kaybı 33'e yükseldi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenerek, 'Masaya oturun müzakere edelim, ama otuz metre uzakta oturmayın' ifadelerini kullanarak, Türkiye'nin Ukrayna'ya güvenlik garantisi verebilecek ülkelerden bir tanesi olduğunu açıkladı.Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları çarpıcı son dakika gelişmeleri gölgesinde 8. gününe girerken, taraflar Belarus'ta 2'nci kez masaya oturdu. Rus ve Ukraynalı heyetlerin toplantısı sırasında ise Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy basın toplantısı düzenledi. Ülkesine barış gelmesini istediğini ifade eden Zelenskiy, '300 Spartalılar gibi bir efsane olsun istemiyorum Ukrayna'da. Ülkeme barış gelsin istiyorum. Biz topraklarımız üzerindeyiz ve her şeye hazırız' ifadelerini kullandı.Bir gazetecinin, 'Rus işgalini yavaşlattınız. Rus birlikleri büyük şehirlere doğru ilerliyorlar. Daha ne kadar direnebilirsiniz ve kırmızı çizgileriniz nelerdir müzakerelerde? Silahları bırakma ve Donetsk'i ve Lugansk'ı tanıma gibi mesela?' şeklindeki sorusuna Zelenskiy, 'Birçok soru sordunuz. Buradan geleceğin tam olarak nasıl olacağını söylemek mümkün değil. Rus ordusu kat kat fazla büyüklükte. İki ya da üç kat büyüklükten bahsetmiyorum. Tankları ve birliklerin kuvvetini düşünmek lazım. Beş kat daha kuvvetliler' dedi.Bu savaşta ölen insanların sayısını kimsenin tutmadığını ifade eden Zelesnkiy, '(Rusya) Krematoryum odaları getirdiler. Burada ölen askerlerin annelerine oğullarının burada öldüğünü söylemeyecekler. Biz onları öldürmek istemiyoruz. Bizim doktorlarımız yaralı askerleri tedavi ediyor. İntikam almadan önce yardım ediyorlar. Krematoryum odalarını taşıyanlar onları kendileri için taşıyor. Bu nasıl bir eylemdir? Bu bir soykırımdır. 2022 yılındayız ve bu tür eylemlere tanıklık ediyoruz bundan dolayı utanç duyuyorum. Bu tur insanlar için zaten kıyamet gelmiştir' dedi.