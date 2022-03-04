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Elektrik kesintilerine ilişkin yeni gelişme... Görevden alındılar!

Isparta'da yaşanan elektrik kesintilerinde yeni bir gelişme yaşandı. Kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen arızalara ilişkin Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş (AEDAŞ) Yönetim Kurulu tarafından, AEDAŞ Genel Müdürü, Sistem İşletme Direktörü ve Isparta İl Müdürü görevlerinden alındı.

Ekleme: 4.03.2022 - 21:40 Güncelleme: 4.03.2022 - 21:54 / Editör: Ozge Selin
Elektrik kesintilerine ilişkin yeni gelişme... Görevden alındılar!
Isparta'yı 1 ay ara ile etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve buz yükü nedeniyle enerji hatlarında meydana gelen arızaların giderilmesi için sahada 7/24 devam eden çalışmaları takip eden Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş (AEDAŞ) Yönetim Kurulu, üst düzey yönetimde değişikliğe gitti.

AEDAŞ'TA 3 GÖREVDEN ALMA

Elektrik arızıları ile ilgili, AEDAŞ Genel Müdürü, Sistem İşletme Direktörü ve Isparta İl Müdürü görevlerinden alındı.

'GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

AEDAŞ Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Isparta'da 620 saha personeli, 253 araç ve iş makinesi ve 52 jeneratör ile bölgenin her noktasının enerjilendirilmesi için var gücü ile çalışıldığına dikkat çekilerek, 'Kar ve buz yükünün enerji nakil hatlarında yarattığı hasarın bir an önce giderilmesi, kentin enerji altyapısının güçlendirilmesi şirket olarak en büyük önceliğimiz. İklim koşullarının zorlayıcı etkisini de göz önünde bulundurarak bölgeye yönelik yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Isparta'da benzer sürecin bir daha yaşanmaması için tüm enerjimiz ile çalışmaya ve yatırımlarımızı artırarak güçlendirmeye devam edeceğiz' denildi.
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