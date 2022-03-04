  • USD: 14,11 - 14,14
  • EURO: 15,65 - 15,68
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Beyaz Saray Rus oligarkları yaptırım listesine aldı: Vize yasağı getirildi

Beyaz Saray, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ile bazı Rus oligarkları yaptırım listesine aldıklarını ve bu kişilere vize yasağı getirdiklerini duyurdu. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD, ortak ve müttefikleriyle koordinasyon içinde Ukrayna'ya yönelik zalim işgaline rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e desteğini sürdüren Rus elitlere ve aile üyelerine yaptırım uygulamaya devam ediyor" ifadesine yer verildi.

Beyaz Saray Rus oligarkları yaptırım listesine aldı: Vize yasağı getirildi
Ekleme: 4.03.2022 - 00:56 Güncelleme: 4.03.2022 - 01:01 / Editör: Ozge Selin
Beyaz Saray Rus oligarkları yaptırım listesine aldı: Vize yasağı getirildi
Beyaz Saray, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ile bazı Rus oligarkları yaptırım listesine aldıklarını ve bu kişilere vize yasağı getirdiklerini duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, 'ABD, ortak ve müttefikleriyle koordinasyon içinde Ukrayna'ya yönelik zalim işgaline rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e desteğini sürdüren Rus elitlere ve aile üyelerine yaptırım uygulamaya devam ediyor.' ifadesine yer verildi.

VARLIKLARI DONDURULACAK

Yaptırım getirilen kişilerin ABD finans sisteminden koparılacağı, ABD'deki mal varlıklarının dondurulacağı ve gayrimenkullerini kullanmalarının yasaklanacağına işaret edilen açıklamada, ABD Hazine Bakanlığının bu kişilerin yargılanması ve mal varlıklarına el konulması için ABD Adalet Bakanlığıyla istihbarat paylaşımı yapacağı belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın en zengin kişilerinden olan ve Putin'in yakın arkadaşı olan Özbek asıllı iş insanı Alişer Usmanov'un yaptırım listesine alındığına işaret edilen açıklamada, Usmanov'un dünyanın en büyükleri arasında yer alan yatına son dönemde Almanya tarafından el konulduğu anımsatıldı. Kremlin Sözcüsü Peskov'un Putin'in propagandasının en büyük aracı olduğu ve listeye alındığı aktarıldı.

WAGNER'İN YÖNETİCİSİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN PRIGOZHIN DE LİSTEDE

'ABD 19 oligark ve 47 aile üyesine vize yasağı uygulayacak.' ifadesine yer verilen açıklamada, Rusya destekli Wagner Grubu'nun yöneticisi olduğu iddia edilen ve 'Kremlin'in aşçısı' olarak da bilinen Yevgeniy Prigozhin'in 3 şirketi, eşi, kızı ve oğlunun da yaptırım listesine alınması dikkati çekti.
Bakan Varank'tan batı dünyasına sığınmacı tepkisi: Suriyeli sığınmacıyı ölüme terk edenler Ukraynalılara kucak açıyor
Beyaz Saray Rus oligarkları yaptırım listesine aldı: Vize yasağı getirildi
Resmi Gazete'de yayımlandı! Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişçi atandı
Türkiye'ye ABD'den ziyaret! 4-11 Mart tarihleri arasında kritik görüşme
Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı: 36 il için sarı kodlu uyarı!
Ukrayna ve Rusya sivilleri tahliye etmek için anlaşmaya vardı: Geçici ateşkes ilan edilecek
Yerli insansız savaş uçağı geliyor! İşte havalanacağı tarih! Selçuk Bayraktar duyurdu
Macron duyurdu! Putin Ukrayna'ya saldırıları durduracak mı?
Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş açıklama: Bizi nükleer silahla tehdit ediyorlar! Müzakere mesajı...
Sağlık Bakanlığı 3 Mart koronavirüs verilerini paylaştı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Savaşın gözyaşları: Yazıklar olsun deyip ağlayarak anlattılar
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Biz her şeye hazırız
Ukraynalı kadınlar teslim olan Rus askerine yemek verdi! Rus askeri gözyaşlarını tutamadı...
Yasağı deldiği gece Beyaz TV muhabirine saldırıp küfür etmişti! Emre Kınay, hakim karşısında kendini böyle savundu...
Rusya Ukrayna savaşında çok çarpıcı görüntüler! Özel sabotajcılar yakalandı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarih verdi: Enflasyon tek haneye inecek!
Ukrayna paylaştı! Rus askerlerinin çantasında ne var?
Onlarca iddia vardı! İşte Rus araçlarındaki gizemli işaretlerin sırrı...
Çocukları hızlı boy atan aileler dikkat! Hastalık belirtisi olabilir

Çocukları hızlı boy atan aileler dikkat! Hastalık belirtisi olabilir

Kullanıcılar dikkat! Bu iddia ortalığı karıştırdı

Kullanıcılar dikkat! Bu iddia ortalığı karıştırdı

Volkswagen'den Rusya kararı! Hemen durdurulacak

Volkswagen'den Rusya kararı! Hemen durdurulacak

Elon Musk'ın sözleri otomobil dünyasının dikkatini çekti

Elon Musk'ın sözleri otomobil dünyasının dikkatini çekti

Sahte hesaplara karşı harekete geçtiler: Hapis cezası bile var!

Sahte hesaplara karşı harekete geçtiler: Hapis cezası bile var!

Valilik duyurdu! O illerde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! O illerde eğitime kar engeli