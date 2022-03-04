Akrep Nalan Kimdir? Akrep Nalan Neden Vefat Etti?

Akrep Nalan Kimdir?



Akrep Nalan Neden Öldü?

Akrep Nalan’ın acı haberinin ardından birçok kişi Akrep Nalan kimdir ve Akrep Nalan neden vefat etti sorularına cevap aramaya başladı.. Bir dönem şarkılarıyla gündeme gelen akrep Nalan birçok projede ve yapımda da yer aldı.vesoruları bu nedenle aratılıyor. Akrep Nalan özellikle Hayat Bilgisi dizisinde Fikret Hocayı canlandırırken birçok kişi tarafından sevildi ve tanındı. Uzun süredir ekranlarda yer almayan sanatçının acı haberinin duyurulmasıyla sevenleri derin bir yasa boğuldu.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Akrep Nalan birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları bulundu. Acı haberin duyulmasının ardından ünlü sanatçının hayatı merak edildi. Akrep Nalan’ın gerçek ismi Füsun Nalan Açın’dır. Aslen Ankaralı olan Nalan ailenin tek çocuğudur. Ankara'da Bahçelievler Alparslan İlkokulu’nu bitirmesinin ardından Adana Kız Lisesi ve Uşak Ticaret Lisesi'nde eğitimini tamamladı. Şaban Karamancı Demir Çekme Fabrikası, Ahmet Karamancı Oksijen Fabrikası ve İnterfarma A.Ş.'de şirketlerde muhasebeci olarak görev yapmıştır. Çalışırken aynı zamanda Ankara Sanatevi’nde tiyatro ile ilgilendi. Erol Demiröz, Savaş Yurttaş, Selçuk Uluergüven ve Şener Kökkaya isimlerle aynı sahnede ve aynı projede yer aldı. Akrep lakabını ise at yarışında tutturduğu atın adının Akrep olmasıyla aldı. Küçük yaşlardan beri müziğe ilgili olması nedeniyle bu alanda da çalışmalar yürüttü. Bodrum Efe Bar, Pirinç Otel, Ünlü Otel, Paradise gibi işletmelerde şarkılar söyleyerek kariyerini geliştirdi. İlk albümü Dağ Çiçeği ile oldukça tanındı. Birçok projede yer alan Akrep Nalan’ın yer aldığı yapımlar ve şarkıları şu şekilde;AlbümleriDağ Çiçeği - 1991Zil Zurna Sevdalar – 1994KlipleriKarlar Düşer - 1991Halikarnas - 1991Kolay Mı - 1991Sarhoş - 1992Aşiyan - 1992Çağır Beni - 1992Dağ Çiçeği - 1992Fani Dünya - 1994Hey Yavrum Hey - 1994Zil Zurna Sevdalar - 1994Güneşlerime Kar Yağdı - 1994Çocukluğum Uslansın - 1995İstemem - 1995Sende Kalsın – 1995Diğer ÇalışmalarıAkrep Nalan (Ülkü Aker'in "35 Yılın Şarkıları" albümünde ''Halikarnas'ı ve koro ile ''Hey Gidi Günler'' eserlerini seslendiriyor.) - 2002Akrep Nalan (Jöntürk'ün ''Şaman'' albümünde ''Sun Avucundaki Karanlığı Bana'' şarkısında düet.) - 2006Akrep Nalan (Nina Varon'un ''Efsane Şarkılar'' albümünde ''Buğün İşe Gitme'' eserini seslendiriyor.) - 2019Acı haberin gelmesinin ardından birçok kişisorusuna cevap aramaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda şiddetli ateş ve titreme nöbetleriyle hastaneye yatırıldı. 2015 yılında anjiyo olmasının ardından nefes darlığı ile mücadele etmeye başladı. Son günlerde sağlık problemleri yaşayan Akrep Nalan’ın vefat ettiği haberi sanat camiasını derin bir yasa boğdu.