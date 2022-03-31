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Türkiye dünyaya diplomasi dersi veriyor! Fransa'dan 'Türkiye yerimizi aldı' tehdidi!

Dünya, Ukrayna ile Rusya arasındaki krizi bitirmek üzere aktif çaba gösteren Türkiye'yi konuşuyor. Fransız basını, Türkiye'nin arabulucu rolü Paris'in elinden aldığını belirtti.

Türkiye dünyaya diplomasi dersi veriyor! Fransa'dan 'Türkiye yerimizi aldı' tehdidi!
Ekleme: 31.03.2022 - 11:32 Güncelleme: 31.03.2022 - 11:34 / Editör: Ozge Selin
Türkiye dünyaya diplomasi dersi veriyor! Fransa'dan 'Türkiye yerimizi aldı' tehdidi!
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Türkiye'nin diplomasi masasındaki aktif tutumu tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. Avrupa savaşın bitirilmesi yönünde fiili adımları yavaş yavaş atarken, taşın altına elini sokan Türkiye, iki ülkeyi İstanbul'da bir araya getirmeyi başardı.

İki taraftan da görüşme sonrası yapılan açıklamalarda e anlamlı görüşmenin yapıldığı vurgulanırken, Türkiye'nin girişimlerine de dikkat çekildi. Savaşın seyrini değiştirme potansiyeline sahip Türkiye'nin bu girişimi tüm dünyada geniş yankı uyandırırken konuyla ilgili Fransa'dan itiraf gibi bir açıklama geldi.

'FRANSA'NIN YERİNİ ALIYOR'

Fransa merkezli Contrepoints dergisi, 'Rusya-Ukrayna arabuluculuğu: Türkiye, Fransa'nın yerini alıyor' başlıklı analizinde, Ankara'nın Kiev-Moskova hattındaki görüşmelerle uluslararası krizlerin çözümünde öne çıktığını aktardı.

Diplomasi anlamında Fransa'nın yerini Türkiye'nin almasının 'Avrupa için trajik' olduğu belirtildi.

'TÜRKİYE AVRUPA'DAKİ İHTİLAFTA ARABULUCU OLDU'

Yazıda, 'Salı günü İstanbul'da, Ukrayna ile Rusya arasında görüşmeler gerçekleştirildi. Türkiye, Avrupa'daki bu ihtilafta fiili arabulucu oldu.' denildi.

Fransa ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin diplomatik nüfuzunu kaybetmeye başladığı, Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle Avrasya ekseninde ne Ruslar ne de Amerikalılar tarafından göz ardı edilmeyen bir role sahip olduğu kaydedildi.

Türkiye dünyaya diplomasi dersi veriyor! Fransa'dan 'Türkiye yerimizi aldı' tehdidi!

'FRANSA UZUN SÜREDİR BULUNUYORDU'

Aynı analzide, 'Türkiye'nin bir tartışma yeri olarak hizmet vermesi şaşırtıcı değil. Türkiye örneği, NATO üyesi olmanın, Ukrayna ve Rusya gibi savaş halindeki ülkelerle güçlü ilişkiler kurmanın mümkün olduğunu gösteriyor. Aslında, Fransa bu arabuluculuk rolünde uzun süre bulunuyordu.' ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE'NİN RUSYA VE UKRAYNA İLE İLİŞKİLERİ

Türkiye ile Rusya arasında TürkAkım gibi projelerin hayata geçirildiği anımsatılarak, iki ülke arasındaki ekonomik bağlara işaret edildi.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky arasındaki diyaloğa dikkat çekildi. Ukrayna'ya şu anda çatışmalarda kullanılan Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının sağlandığı hatırlatıldı.

Türkiye dünyaya diplomasi dersi veriyor! Fransa'dan 'Türkiye yerimizi aldı' tehdidi!

İNGİLİZ GUARDİAN: MACRON PUTİN'İ ARIYOR AMA...

İngiliz Guardian gazetesinde de benzer bir analiz kaleme alındı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta, Türkiye'nin arabuluculuk rolünde liderlik ettiği belirtilirken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da ısrarla Putin'i aradığı ancak bir sonuç elde edemediğine vurgu yapıldı.

'Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasında arabuluculuk yapmak için rekabet eden ülkelere liderlik ediyor' başlığıyla yayımlanan analizde 'Ukrayna'yı silahlandıran ve Rusya'ya yaptırım uygulamayacak olan NATO üyesine her iki taraf da saygı duyuyor.' denildi. Macron'un tüm çabalarına rağmen iki tarafı bir araya getirmeyi Türk Dışişleri'nin başardığı belirtildi.
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