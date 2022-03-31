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Putin'den Avrupa'ya gaz resti: Ya ruble verirsiniz...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, yaklaşık bir hafta önce "Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz" açıklamasında bulunması ardından da Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un, Avrupa'nın rubleyle ödemeyi reddetmesi halinde "Rus doğal gazını ücretsiz temin etmeyeceklerini" demesi, Avrupa ülkelerinde telaşa neden oldu. Nitekim gaz rezervleri giderek azalan Almanya'nın ardından Yunanistan da, "erken uyarı" durumuna geçti.

Putin'den Avrupa'ya gaz resti: Ya ruble verirsiniz...
Ekleme: 31.03.2022 - 09:40 Güncelleme: 31.03.2022 - 10:30 / Editör: Ozge Selin
Putin'den Avrupa'ya gaz resti: Ya ruble verirsiniz...
Almyanya'nın Ekonomik İşler ve İklim Değişikliği Bakanı Robert Habeck, Rusya'dan, ödemelerin ruble ile yapılmaması halinde tedarikin durabileceği şeklinde yorumlar geldiğine dikkat çekerek, bu duruma hazırlıklı olmak için erken uyarı ilan ettiklerini bildirdi.

Aynı zamanda Enerji Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak da görev yapan Habeck, tetikledikleri uyarının üç aşamalı uyarı sisteminin ilki olduğunu açıkladı, bu kapsamda bakanlık içinde kriz ekibi kurularak doğal gaz durumunun takibini sıkılaştıracaklarını bildirdi.

Tedarik üzerinde herhangi bir hükümet kısıtlaması öngörmeyen bu aşama, yetkililer ve gaz tedarikçileri arasındaki işbirliğini olası bir tedarik sıkıntısı durumuna karşı güçlendirmeyi öngörüyor. Uyarı seviyelerinin ancak üçüncü aşamasında hükümet sanayiye kısıtlamalar getirebiliyor.

Bu kararın yalnızca önlem amaçlı olduğunu ve doğal gaz depolarının mevcut durumda yüzde 25'inin dolu olduğunu söyleyen Habeck, işletmelere ve tüketicilere gaz ve enerji tasarrufu çağrısı yaptı. 'Tasarruf edilen her kilowatt saat yardımcı olur' ifadelerini kullandı. Almanya hem evsel hem de üretim açısından doğal gaza en fazla ihtiyaç duyan Avrupa ülkelerinin başında geliyor. Yılda yaklaşık 119 milyon metreküp doğal gaz ithal eden Almanya, bu ithalatının yaklaşık yarısını Rusya'dan karşılıyor.

Öte yandan Yunanistan Enerji Bakanlığı da, Rusya tarafından verilen süre dolmadan Yunanistan'ın enerji düzenleyici kurumu, doğalgaz iletim operatörü ve en büyük doğalgaz tedarikçileriyle, gaz ödemelerinin ruble ile yapılmasına yönelik acil durum toplantısı yapacağını açıkladı. Söz konusu toplantının, Rusya'nın Yunanistan'a doğalgaz akışını durdurması durumunda ülkenin doğalgaz stoklarının yeterliliğine yönelik mevcut tüm senaryoları değerlendirmeyi amaçladığı belirtiliyor.

Bu arada Rusya lideri Putin'in, dün Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi ile telefonda görüşerek, Rusya'nın doğalgaz ticaretinde rubleyle ödeme sistemine geçme kararının detaylarını aktardığı belirtildi. Putin'in ayrıca liderleri, İstanbul'da yapılan müzakereler konusunda da bilgilendirdiği ifade edildi.

Putin'den Avrupa'ya gaz resti: Ya ruble verirsiniz...

PUTIN ÇOK NET
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve Avrupa Birliği'ne mal tedarikinde ödemeyi dolar veya euro ile almanın artık anlamsız olduğunu belirtti. Putin 'Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışının ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz' demişti.

Putin, Rusya'nın ihracatta ödemeleri dolar ve euro ile almasının anlamsız olduğuna işaret ederek, 'ABD ve AB'ye mallarımızı tedarik ederken ödemeleri dolar, euro ve bazı para birimleri üzerinden almanın artık bizim için hiçbir anlam ifade etmediği açıktır. Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışının ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz.' dedi.

Söz konusu değişikliğin yalnızca ödemelerdeki para biriminde değişiklik yaratacağını belirten Putin, 'Rusya, daha önce imzalanan sözleşmelerde belirlenen fiyat ve hacim esaslarına göre doğal gaz arzını sürdürecektir. Bazı meslektaşlarımızın aksine, güvenilir bir ortak ve tedarikçi olarak ticari itibarımıza değer veriyoruz.' ifadelerini kullandı.

Putin, doğal gaz satışında ödemelerin rubleye çevrilmesine yönelik sürecin başlatılması için Rus hükümetine ve Gazprom'a talimat verdiğini sözlerine ekledi.
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