Meteoroloji Uyardı Çöl Tozu Geliyor! Hava Durumu Nasıl Olacak?

Çöl Tozu Ne Zaman Gelecek?



31 Mart Hava Durumu Nasıl?



Çöl tozunun Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından belirtilmesiyle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Meteoroloji çöl tozunun ülkemize giriş yapacağını ve konu hakkında tedbirli olunması gerektiğini aktardı. Vatandaşlar yapılan uyarının ardından çöl tozu hakkında araştırmalara başladı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Çöl tozu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili vatandaşlara uyarı gelmesinin ardından birçok kişisorusuna cevap aramaya başladı. Meteoroloji Toz taşınımı sebebiyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı uyarı ve hava tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı. Yine aynı şekilde astım hastalarının ve rahatsızlığı bulunan kişilerin pencerelerini kapatmaları ve maskelerini takmaları gerektiği uyarısında bulunuldu.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelen birçok kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte illere göre 31 mart hava durumu;ÇANAKKALE °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 19°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAKARYA °C, 28°CParçalı ve az bulutluA.KARAHİSAR °C, 18°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluDENİZLİ °C, 22°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluİZMİR °C, 21°CParçalı ve az bulutlu. zamanla çok bulutlu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlıMUĞLA °C, 17°CParçalı ve az bulutluADANA °C, 22°CAz bulutluANTALYA °C, 21°CAz bulutluHATAY °C, 23°CAz bulutluISPARTA °C, 16°CAz bulutluANKARA °C, 20°CAz bulutluESKİŞEHİR °C, 23°CParçalı bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlıKAYSERİ °C, 19°CAz bulutluBOLU °C, 19°CAz bulutluDÜZCE °C, 25°CAz bulutluKASTAMONU °C, 21°CAz bulutluZONGULDAK °C, 23°CBOLU °C, 19°CAz bulutluDÜZCE °C, 25°CAz bulutluKASTAMONU °C, 21°CAz bulutluZONGULDAK °C, 23°CDİYARBAKIR °C, 20°CAz bulutluGAZİANTEP °C, 20°CAz bulutluSİİRT °C, 19°CAz bulutluŞANLIURFA °C, 23°CAz bulutluERZURUM °C, 9°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 8°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 18°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 9°CParçalı ve az bulutlu