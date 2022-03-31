Meteoroloji Uyardı Çöl Tozu Geliyor! Hava Durumu Nasıl Olacak?
31 Mart hava durumu vatandaşlar tarafından aratılıyor. Çöl tozunun geleceğinin belirtilmesinin ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, Çöl tozu ne zaman gelecek? Bugün hava nasıl:? 31 Mart hava durumu nasıl? İşte merak edilenler...
Çöl tozunun Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından belirtilmesiyle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında hava durumu nasıl olacak ve hava sıcaklıkları artacak mı soruları yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Meteoroloji çöl tozunun ülkemize giriş yapacağını ve konu hakkında tedbirli olunması gerektiğini aktardı. Vatandaşlar yapılan uyarının ardından çöl tozu hakkında araştırmalara başladı. Hava durumu nasıl olacak ve çöl tozu ne zaman gelecek sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Çöl Tozu Ne Zaman Gelecek?
Çöl tozu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili vatandaşlara uyarı gelmesinin ardından birçok kişi çöl tozu ne zaman gelecek sorusuna cevap aramaya başladı. Meteoroloji Toz taşınımı sebebiyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı uyarı ve hava tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı. Yine aynı şekilde astım hastalarının ve rahatsızlığı bulunan kişilerin pencerelerini kapatmaları ve maskelerini takmaları gerektiği uyarısında bulunuldu.
31 Mart Hava Durumu Nasıl?
31 Mart hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelen birçok kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte illere göre 31 mart hava durumu;
ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu. zamanla çok bulutlu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 22°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 21°C
Az bulutlu
HATAY °C, 23°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 16°C
Az bulutlu
ANKARA °C, 20°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 19°C
Az bulutlu
BOLU °C, 19°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 25°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 21°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 23°C
BOLU °C, 19°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 25°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 21°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 23°C
DİYARBAKIR °C, 20°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 20°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 19°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 23°C
Az bulutlu
ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu