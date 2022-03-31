CHP'li başkandan skandal paylaşım: Rakı sofrasında ramazan karşılaması yapıyoruz

Ramazan ayına bir gün kala sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu, tepkilere neden oldu.Mübarek ramazan ayını 'rakı sofrası kurarak' karşıladığını söyleyen Avcu, çektiği videoda "Mehmet eniştemin bahçede ramazan karşılaması yapıyoruz. Dost meclisi kapanış yani..." dedi.Skandal videosunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın manda yoğurdu tarifi ile ilgili de konuşan Avcu, "Tayyip gibi manda yoğurdu söylemedin mi ayıp olur yani" ifadelerini kullandı.Videonun sonunda "Sakallıyım ama kendimi de çekeyim" diyen Avcu, kamerayı kendisine çevirdi.