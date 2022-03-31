  • USD: 14,64 - 14,66
  • EURO: 16,29 - 16,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'li başkandan skandal paylaşım: Rakı sofrasında ramazan karşılaması yapıyoruz

CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu, ramazan ayını rakı sofrası kurarak karşıladı. O anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Avcu büyük tepki çekti.

CHP'li başkandan skandal paylaşım: Rakı sofrasında ramazan karşılaması yapıyoruz
Ekleme: 31.03.2022 - 22:54 Güncelleme: 31.03.2022 - 23:03 / Editör: Ozge Selin
CHP'li başkandan skandal paylaşım: Rakı sofrasında ramazan karşılaması yapıyoruz
Ramazan ayına bir gün kala sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu, tepkilere neden oldu.

Mübarek ramazan ayını 'rakı sofrası kurarak' karşıladığını söyleyen Avcu, çektiği videoda "Mehmet eniştemin bahçede ramazan karşılaması yapıyoruz. Dost meclisi kapanış yani..." dedi.

Skandal videosunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın manda yoğurdu tarifi ile ilgili de konuşan Avcu, "Tayyip gibi manda yoğurdu söylemedin mi ayıp olur yani" ifadelerini kullandı.

Videonun sonunda "Sakallıyım ama kendimi de çekeyim" diyen Avcu, kamerayı kendisine çevirdi.

CHP'li başkandan skandal paylaşım: Rakı sofrasında ramazan karşılaması yapıyoruz

Rusya Savunma Bakanlığı: Yarın yeniden insani yardım koridoru açılacak
Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar'dan Sözcü Gazetesi yazarı Çiğdem Toker’e sert tepki
Tokat'ta kan donduran olay: Arkadaşını öldürdükten sonra intihar etti
Pakistan Başbakanı Khan, hükümetine kurulan komplonun arkasında ABD olduğunu iddia etti
CHP'li başkandan skandal paylaşım: Rakı sofrasında ramazan karşılaması yapıyoruz
ABD ve NATO'dan Rusya'ya karşı 'yeni cephe'
Çin ile ABD arasında tatbikat krizi tırmanıyor!
Seçim Kanunu Teklifi, TBMM'de kabul edilerek yasalaştı
Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Ukrayna'nın garantörlük teklifi' hakkında flaş açıklama
Biden'dan petrol fiyatlarını altüst edecek karar: Günde bir milyon varil petrolü serbest bırakacak
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 PKK'lı teslim oldu
Putin tarih verdi, kararnameyi imzaladı: 'Ruble' hamlesi Avrupa'da tedirginlik yarattı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Suriyeli polis yalan çıktı! Programda yemin etti ifadesinde çark etti
Büyükşehir belediyelerindeki ulaşım ücretlerini masaya yatırıldı! İşte zam şampiyonu olan il
Vedat Bilgin: Asgari ücret tartışmalarını anlamsız buluyorum
Beren Saat'in törendeki sözleri tepki çekti: Hiç bu toplara girme altında kalırsın!
NATO'dan Rusya Ukrayna müzakereleri için Türkiye'ye teşekkür...
Başkan Erdoğan Özbekistan dönüşü duyurdu: Döner dönmez Putin ve Zelenskiy'le görüşeceğim
TOGG'dan gururlandıran paylaşım

TOGG'dan gururlandıran paylaşım

Bir aylık rezervasyonlar doldu

Bir aylık rezervasyonlar doldu

Emniyet sahtekarlara karşı uyardı!

Emniyet sahtekarlara karşı uyardı!

'Vergi ve ekonomi paketi'ni içeren kanun teklifi TBMM'deki komisyonda kabul edildi

'Vergi ve ekonomi paketi'ni içeren kanun teklifi TBMM'deki komisyonda kabul edildi

İstanbul Valiliği'nden kritik 'baraj' uyarısı! Su seviyesi yükselmeye devam ederse...

İstanbul Valiliği'nden kritik 'baraj' uyarısı! Su seviyesi yükselmeye devam ederse...

Abdurrahim Albayrak, adaylık için ateşi yaktı!

Abdurrahim Albayrak, adaylık için ateşi yaktı!