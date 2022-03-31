Büyükşehir belediyelerindeki ulaşım ücretlerini masaya yatırıldı! İşte zam şampiyonu olan il

İşte dikkat çeken tam bilet araştırması:KONYA'DA ZAM YOK, HATAY'DA YÜZDE 180 ZAMTrabzon Büyükşehir Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nde tam bilet ücretinin 2,5 TL olduğu öğrenildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde tam bilet ücretinin 3,5 TL; Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde 4 TL, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde ise 4,35 TL olduğu bildirildi.Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın göreve geldikten sonra tam bilete yüzde 180 zam yaptığı, 2,5 TL olan tam biletin 7 TL'ye yükseldiği tespit edildi.MANSUR YAVAŞ'TAN YÜZDE 160 ZAMAsgari ücretlilerin işe gidip gelmesi için 52 adet otobüs bileti vereceğini iddia eden ve "Ulaşımda biz zam yapmayacağız, ulaşım esnafına gerekirse destek vereceğiz" diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, tam bilet ücretlerine yüzde 160 zam yaptığı öğrenildi.EKREM İMAMOĞLU'NDAN YÜZDE 110,76 ZAMEkrem İmamoğlu; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde; "Ulaşıma harcadığı parayı azaltacağız. İstanbul'da ulaşımı ucuzlatacağız" iddiasında bulundu. Ekrem İmamoğlu da, 2,60 TL olan tam bilet fiyatını 5,48 TL'ye çıkardı ve ulaşımda yüzde 110,76 zam yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun tam bilet ücretini 8,50 TL'ye çıkarma isteği reddedildi.TUNÇ SOYER'DEN YÜZDE 87,86 ZAM!Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu dönemde toplu taşımada indirim sözü vermiş ve "Sabah saat 06.00 ile 07.00, akşam saat 19.00 ile 20.00 arasında ulaşım yüzde 50 indirimli olacak" iddiasında bulunmuştu. Tunç Soyer de, 3,46 TL olan tam bilet fiyatını 6,50 TL'ye yükseltti ve ulaşıma yüzde 87,86 oranında zam gerçekleştirdi.11 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE GERÇEKLEŞEN ZAM ORANLARIYAVAŞ: "ASGARİ ÜCRETLİLERE 52 TANE OTOBÜS BİLETİ VERECEĞİM"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, asgari ücretlilerin işe gidip gelmesi için 52 adet otobüs bileti vereceğini açıklamıştı. Yavaş; "Hiçbir Ankaralıyı açta açıkta bırakmamak için o yana yöneleceğiz. Onların çalışması için otobüs ücretlerini, halk otobüsü olsun, minibüs olsun biz karşılayacağız. Yeter ki işe gitsin. Troleybüs gibi raylı sistemlerle Dışkapı'dan, Cebeci'den, diyelim ki Beşevler'den Kızılay'a ücretsiz gelecekler. Asgari ücretlilere yardım alanlarında şunu vaad etmiştim. 'Size ben 52 tane otobüs bileti vereceğim. Sadece işe gidin gelin'" iddiasında bulunmuştu."ZAM YAPMAYACAĞIZ"Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nin 8 Kasım'daki ilk Meclis oturumunda konuşan Mansur Yavaş; toplu taşımaya zam yapılmayacağını açıklamıştı.Mansur Yavaş, "Ben esnafa 'bizden zam istemeyin' dedim. Biz bunun yerine ulaşım esnafına Belediye Meclisi'nde her zaman yaptığımız gibi destek yaparız. Bunu 6 milyon Ankaralıya paylaştırırız. Sıkıntılı olan insanlara zam yapmak yerine doğrusu bu değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla bu günlerde yapılan tüm zamlara rağmen biz zam yapmayacağız, ulaşım esnafına gerekirse destek vereceğiz" iddiasında bulunmuştu.İMAMOĞLU: "İSTANBUL'DA ULAŞIMI UCUZLATACAĞIZ"Ekrem İmamoğlu; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde; "Gıdaya, ulaşıma, eğitime, suya harcadığı parayı azaltacağız. Çocuklar 12 yaşına kadar topu taşıma araçlarına ücretsiz binecek" iddiasında bulundu.Ekrem İmamoğlu; 20 Şubat 2019 tarihinde yaptığı açıklamada; "İstanbul'da ulaşımı ucuzlatacağız. Yeni bebeği olan anneler, 12 yaş altı çocuklar ve gönüllüler ulaşım araçlarını ücretsiz kullanacak. 25 yaş altı gençlere %40 indirim. Öğrencilere aylık kart 50 TL. Yarım saat içindeki aktarmalar ücretsiz..." iddiasında bulundu.SOYER: "ULAŞIM YÜZDE 50 İNDİRİMLİ OLACAK"Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu dönemde toplu taşımada indirim sözü vermiş ve "İzmir'den Akdeniz kentlerine denizden ulaşımı sağlayacağız. Sabah saat 06.00 ile 07.00, akşam saat 19.00 ile 20.00 arasında ulaşım yüzde 50 indirimli olacak" iddiasında bulunmuştu.