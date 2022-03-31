31 Mart Altın Fiyatları Ne Kadar?



Altın Fiyatları Artacak Mı?

Altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesorusu yer alıyorvesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 31 Mart altın fiyatları ne kadar ve 31 Mart gram altın ne kadar soruları yer alıyor. Bu nedenle birçok yatırımcı arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı.31 Mart altın fiyatları şu şekilde sıralanabilir;ALIŞ: 822,71SATIŞ: 849,83ALIŞ: 1.926,14SATIŞ: 1.926,53ALIŞ: 1.475,00SATIŞ: 1.492,00ALIŞ: 2.950,00SATIŞ: 2.986,00ALIŞ: 5.891,00SATIŞ: 5.950,00ALIŞ: 6,036,00SATIŞ: 6.128,00ALIŞ: 6.018,00SATIŞ: 6.105,00ALIŞ: 907,92SATIŞ: 908,10ALIŞ: 1.475,00SATIŞ: 1.492,00Altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Altın fiyatlarıyla ilgili olarak birçok yatırımcı arama motorlarına yöneldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş “Yüksekten maliyet yapanlara gaza gelenlere geçmiş olsun. Ancak tabii ki kazanacaksınız. Neden, ne demiştik, bu sene sonunda gram altında 1450, gümüşün gram seviyesinde 20 lira. Problem yok beklemeye devam edin. Ancak önemli olan şu malı alırken niye kazanmıyorsunuz? Tam tersi bir senaryo da olabilirdi. Bir köpük bir balon senaryosu vardı, savaşla da birlikte milleti kandırdılar. Sosyal medya algısıyla yatırımlarına yön verenler, algı operasyonlarıyla duygularıyla hareket edenler, uçacak kaçacak söylemleriyle birikimlerine yazık edenler olmasıydı onlar para kazanamayacaktı. Yüksekten maliyet yapanlar onların eline yağ sürdünüz. Sadece 1 ay sabredemediniz. Önümüzde bir sürü zaman var, 9 ay gibi bir süreç var. 9 ayda daha ne hikâyeler duyacağız, göreceğiz. Manipülasyon piyasasında onların birikimlerini korumak benim vazifemdir. Ancak 2 bin dolar seviyesinde bir köpük oluşturup patlattılar, gram altında 960 lira, patlattılar güm” ifadelerini kullandı. Ayrıca sözlerine “Net bir şekilde söyleyeyim bu fiyatlar kalıcı değil, kademeli bir şekilde al” diyen İslam Memiş, “Bu yalancı bahar esintisi kalıcı değil. Kontrollü bir şekilde bu süreç devam edecek. Maksat insanlara enflasyonu unutturmak. İnsanlar önümüzdeki aylardan itibaren Merkez Bankalarının faiz artışlarına odaklanacaklar. Bakalım yatırımcılar bu kez tuzağa düşecek mi? Enflasyonun olduğu yerde altın ve gümüş kraldır arkadaşlar. Aldın aldın, almadın bekledin, hazır düşük fiyattan aldığını sattın, geçmiş olsun kardeşim” şeklinde devam ederek vatandaşlara uyarıda bulundu.