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Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Zelenskiy Putin görüşmesi olacak mı? İstanbul'daki tarihi zirve sonrası flaş açıklamalar...

Rusya Ukrayna savaşı 35. gününe girdi. Dün İstanbul'da gerçekleşen tarihi zirvenin ardından taraflardan yapıcı açıklamalar geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy, "Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemleri çok önemli bir şekilde azaltmak için karar verdik" ifadelerini kullanmıştı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mahail Podolyak, Zelenskiy-Putin görüşmesi olacak mı sorusuna yanıt verdi.

Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Zelenskiy Putin görüşmesi olacak mı? İstanbul'daki tarihi zirve sonrası flaş açıklamalar...
Ekleme: 30.03.2022 - 10:10 Güncelleme: 30.03.2022 - 10:11 / Editör: Ozge Selin
Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Zelenskiy Putin görüşmesi olacak mı? İstanbul'daki tarihi zirve sonrası flaş açıklamalar...
Rusya ukrauna savaşı bir ayını geride bırakırken dünyanın gözü barış müzakerelerine çevrildi. İstanbul'da yapılan tarihi zirvenin ardından olumlu sinyaller gelirken Ukrayna'dan 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy görüşmesi olacak mı?' sorusuna yanıt geldi.

UYGUN ORTAM OLUŞTU

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 35. gününe girerken, barış arama çabaları ise halen sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı ve aynı zamanda müzakere heyetinde yer alan Mahail Podolyak yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin görüşmesi için uygun ortamın oluştuğunu duyurdu. Podolyak, "Kentlerimiz bombalanıyor. Ordumuz bunlara aynı şekilde cevap vermeye hazır. Ukrayna sonuna kadar mahvedilemez. Yapacağımız anlaşma yalnız kalmamamız için çok önemli. Evrakları içeren paket hazır ve liderlerin buluşması için hazırlığa başlanabilir. Kentlerimizin güvenliği için bunu kesinlikle elimizden geldiğince hızlı şekilde yapacağız" ifadelerini kullandı.

ZELENSKİY'DEN AÇIKLAMA

Zelenskiy ise dün Ukraynalı ve Rus müzakere heyetlerinin İstanbul Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelmesini değerlendirdi.

SİNYALLER OLUMLU ANCAK...

İstanbul'daki müzakereleri olumlu bulduğunu belirten Zelenskiy, "Müzakere platformundan aldığımız sinyaller olumlu olarak adlandırılabilir. Ancak bu sinyaller, Rus silahlarını susturmuyor." dedi.

"Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve savunmaya katılan herkes, bugün hayatta kalmamızın tek garantisidir" diyen Zelenskiy, yıkmaya devam eden bir devletin temsilcilerinden gelen sözlere güvenmek için bir neden görmediğini sözlerine ekledi.

RUSYA'DAN SAHADA İLK ADIM!

Medinskiy "Rusya Savunma Bakanlığı, karşılıklı güveni artırmak, müzakerelere devam etmek ve nihai hedefe ulaşmak için gerekli koşulları oluşturmak, yukarıdaki anlaşmanın onaylanması ve imzalanması amacıyla Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemleri çok önemli bir şekilde azaltmak için karar verdi." dedi.

Müzakerelerin bittiğini söyleyen Medinskiy, "Ukrayna'yla yapılan görüşmeler yapıcı geçti. Ukrayna tarafından onların pozisyonunu oluşturan önerileri aldık. Bu anlaşmayı inceleyeceğiz ve Devlet Başkanı'na sunacağız." diye konuştu.

Medinskiy, Rus Savunma Bakanlığının Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemleri azaltma kararı aldığına da dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Ukrayna'nın tarafsızlık ve nükleer olmayan statüsüne ilişkin anlaşmanın hazırlanması ve Ukrayna'ya güvenlik garantilerinin sağlanmasına ilişkin müzakerelerin uygulamaya geçmesi nedeniyle bugünkü toplantıda tartışılan ilkeler dikkate alınarak Rusya Savunma Bakanlığı, karşılıklı güveni artırmak, müzakerelere devam etmek ve nihai hedefe ulaşmak için gerekli koşulları oluşturmak, yukardaki anlaşmanın onaylanması ve imzalanması amacıyla Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemleri çok önemli bir şekilde azaltmak için karar verdi."

RUSYA KİEV VE ÇERNİGİV'DEN ÇEKİLİYOR

Edinilen son dakika habere göre İstanbul'daki tarihi zirve sonrası Rus birliklerinin Kiev ve Çernigiv'den çekildiği öğrenildi.
Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Zelenskiy Putin görüşmesi olacak mı? İstanbul'daki tarihi zirve sonrası flaş açıklamalar...
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