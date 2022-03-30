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İftar Duası Nasıl Yapılır? İftar duası Okunuşu ve Anlamı

İftar duası birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında iftar duası nasıl yapılır sorusu yer aldı. Peki, İftar duası nedir? İftar duası nasıl yapılır? Yemek duası nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

Ekleme: 30.03.2022 - 15:06 Güncelleme: 30.03.2022 - 15:10 / Editör: Ozge Selin
İftar Duası Nasıl Yapılır? İftar duası Okunuşu ve Anlamı
Ramazan ayına az bir zaman kala birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında iftar duası nasıl yapılır ve iftar duası anlamı nasıl sorusu yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalara başladı. Akşamları iftarını yapmadan önce veya yemeğini yedikten sonra dua etmek isteyenler aram motorlarına yöneldi. İftar duası nasıl yapılır ve iftar duası okunuşu nasıl sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

İftar Duası Nasıl Yapılır? İftar duası Okunuşu ve Anlamı

İftar Duası Nasıl Yapılır?


İftar duası birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında iftar duası nasıl yapılır sorusu yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Orucunu açmadan önce dua etmek isteyenler arama motorlarına yöneldi. İftar duası okunuşu ve anlamı şu şekilde;

-İftar Duası Okunuşu: "Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."
-İftar Duası Anlamı"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

İftar Duası Nasıl Yapılır? İftar duası Okunuşu ve Anlamı

-Yemek Duası Okunuşu: "Elhamdü lillâhillezî et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ müslimîn Elhamdü lillâhi hamden kesîran mübâreken fîhi, ğayra mekfiyyin, ve lâ müveddein ve lâ müsteğnen anhü Rabbenâ. El-Hamdü lillâhillezî et‘amenî hâzat-taâme ve razakanîhi min ğayri havlin velâ kuvvetin"
Yemek Duası Anlamı: “Ey Rabbimiz! Sana tertemiz duygularla, eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul edilen sayısız hamd ile hamd ederiz. ” (Buhârî, Et`ime 54.;Ebû Dâvûd, Et`ime 52 (3849); İbni Mâce, Et`ime 16) "Bu yiyeceği bana yediren ve tarafımdan hiçbir güç ve kuvvet olmadan bunu bana rızık kılan Allâh'a hamdolsun” derse geçmiş günahları affolunur" dedi.”(Ebû Dâvud, Libâs 1; Tirmizî, Da'avât 55; İbnu Mâce, Et'ime 16)
-“Allah'ım senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım. Ey, bağışlaması bol Rabb'im, beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini, yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. Amin.”
-Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli savmel' ğadin min şehri ramazane nev eytü fağfir li ma kaddemtü vema” ahhertü. “
-Bismillahi vel hamdü lillahi, Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ni hamdike tekabbel mini, inneke entes semiul alim.
-Allahım! Senin senin için oruç tuttum, Senin için rızkınla oruçumu açtım. Ancak sana tevekkül ettim. Seni hamdinle tespih ederim. Allahım benden kabul buyur. Çünkü sen işiten ve bilensin.


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