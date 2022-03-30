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Hastanede 'evrak' tartışması: Profesörün darbettiği doktor yoğun bakımda

Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli bir profesör ile doktor arasında evrak imzalama konusu yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada profesör tarafından burnu kırılan doktor yoğun bakıma alındı.

Ekleme: 30.03.2022 - 20:51 Güncelleme: 30.03.2022 - 20:57 / Editör: Ozge Selin
Hastanede 'evrak' tartışması: Profesörün darbettiği doktor yoğun bakımda
Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. H.S.B. ile kalp cerrahisi uzmanı Dr. Öğretim Üyesi E.K. arasında, evrak imzalama konusu yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine profesör, E.K'yı darbetti.

BURNU KIRILDI YOĞUN BAKIMA ALINDI

Burnu kırılan ve aldığı darbeler sonucu yere yığılan E.K'yi mesai arkadaşları sedyeyle fakültenin karşısında bulunan Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Tedavi altına alınan E.K, beyin kanaması şüphesiyle yoğun bakıma alındı.

PROFESÖR HER YERDE ARANIYOR

Profesörün, olay sonrası fakülteyi terk ettiği ve polis ekipleri tarafından arandığı öğrenildi.

H.S.B'nin kısa süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, doktorlara silah taşıma ruhsatı verilmesini isteyerek, 'Ciddi önerimdir. Hekimlere silah taşıma ruhsatı verilsin, hekime şiddet anında biter. Kimse polise kafa tutamıyor, neden, çünkü silahı var.' ifadelerini kullandığı görüldü.

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