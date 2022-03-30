Hapiste de rahat durmayan Adnan Oktar itirafçı olmak isteyenleri tehdit ediyor!

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik süren soruşturmada, tahliye kararına itiraz edilen 45 kişi yeniden tutuklandı. Aralarında Oktar Babuna'nın da bulunduğu tutuklu sanıklar yeniden cezaevine sevk edilecek. Davada yeni bir gelişme yaşandı. Avukatların itirafçı olacağı anlaşılan Müge Öğütçü için de Adnan Oktar'a "Müge sultan seni çok seviyoruz, sen bir tanemizsin" notu yazdırdığı ifade edildi. Cezaevinde örgüt dışından avukatlarla görüşen kadınların yakın markaja alındığı ortaya çıktı. Örgüte bağlı avukatların bu kadınların görüşüne gittiği, "Bizden başka avukatla görüşmeyeceksin" diye not yazıp, gösterdikten sonra yırttığı öğrenildi.

Adnan Oktar suç örgütüne dün İstanbul merkezli 2 ayrı operasyon düzenlendi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi 215 sanık hakkında yerel mahkemece verilen kararı bozmuş, 61 kişi tahliye olmuştu.İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, 61 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda sanıklardan 32'si yakalandı.Örgüte ikinci operasyon da İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirildi. Aralarında Adnan Oktar'ın avukatlarının da bulunduğu 8 şüphelinin, örgüt talimatlarını dışarıdaki örgüt üyelerine ilettikleri, örgütün para akışını kontrol ettikleri, itirafçı olmak isteyen kişileri tehdit ettikleri belirlendi.Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 4 avukat gözaltına alındı. Adnan Oktar'ın avukatlarına ait İstanbul'da 2, Ankara'da da 1 ofiste arama yapıldı. Cezaevinde örgüt dışından avukatlarla görüşen kadınların yakın markaja alındığı ortaya çıktı. Örgüte bağlı avukatların bu kadınların görüşüne gittiği, 'Bizden başka avukatla görüşmeyeceksin' diye not yazıp, gösterdikten sonra yırttığı öğrenildi.Ayrıca avukatlar, itirafçı olacağı anlaşılan Müge Öğütçü'yü Oktar'a bildirildi. Adnan Oktar da Öğütçü'ye iletilmesi için bir not yazıp avukatına teslim etti. Notta 'Müge sultan seni çok seviyoruz, sen bir tanemizsin' yazdığı tespit edildi.Örgüt elebaşlarından Tarkan Yavaş'ın bilgisayarında bazı bilgiler ele geçirildi. Cezaevindeki sanıkların avukatlarla yaptığı görüşmelerin Yavaş'a iletildiği belirlendi.Avukatların görüştüğü sanıkları itirafçı olup olmayacağına ilişkin fişlediği listeler bulundu. Yeni Şafak'ın haberine göre Bursa'da cezaevindeki 2 sanığın itirafçı olması üzerine, Yavaş'ın kadınlara baskı yapılması için talimat verdiği ortaya çıktı. Ayrıca davayla ilgilenen avukatların da Adnan Oktar tarafından tehdit edildiği öğrenildi.İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında Oktar ve örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 84'ü tutuklu 215 sanık hakkında yerel mahkemece verilen hükmü usulden bozmuştu.Ceza dairesinin bozma kararıyla 68 sanığın, tutuklulukta geçirdikleri süre ve haklarındaki hükümlerle ilgili bozma nedenleri dikkate alınarak tahliyelerine karar verilmişti.Kararda, suç örgütü elebaşı Oktar, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Hakan Kurtul, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan, Mert Sucu, Merve Büyükbayrak, Oğuzhan Sevinç, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Ulviye Didem Ürer ve Yeliz Aksoy un ise tutukluluk halinin devamına hükmedilmişti.İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı da tahliyelerin 'usul ve yasaya aykırı' olduğunu belirterek, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istemişti.İtirazın reddedilmesinin ardından Başsavcılık, bir üst mahekeme olan 2ç Ceza Dairesine yeniden itirazda bulunmuştu.