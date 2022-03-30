  • USD: 14,79 - 14,82
  • EURO: 16,31 - 16,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hapiste de rahat durmayan Adnan Oktar itirafçı olmak isteyenleri tehdit ediyor!

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik süren soruşturmada, tahliye kararına itiraz edilen 45 kişi yeniden tutuklandı. Aralarında Oktar Babuna'nın da bulunduğu tutuklu sanıklar yeniden cezaevine sevk edilecek. Davada yeni bir gelişme yaşandı. Avukatların itirafçı olacağı anlaşılan Müge Öğütçü için de Adnan Oktar'a "Müge sultan seni çok seviyoruz, sen bir tanemizsin" notu yazdırdığı ifade edildi. Cezaevinde örgüt dışından avukatlarla görüşen kadınların yakın markaja alındığı ortaya çıktı. Örgüte bağlı avukatların bu kadınların görüşüne gittiği, "Bizden başka avukatla görüşmeyeceksin" diye not yazıp, gösterdikten sonra yırttığı öğrenildi.

Hapiste de rahat durmayan Adnan Oktar itirafçı olmak isteyenleri tehdit ediyor!
Ekleme: 30.03.2022 - 09:49 Güncelleme: 30.03.2022 - 10:03 / Editör: Ozge Selin
Hapiste de rahat durmayan Adnan Oktar itirafçı olmak isteyenleri tehdit ediyor!
Adnan Oktar suç örgütüne dün İstanbul merkezli 2 ayrı operasyon düzenlendi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi 215 sanık hakkında yerel mahkemece verilen kararı bozmuş, 61 kişi tahliye olmuştu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, 61 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda sanıklardan 32'si yakalandı.

Örgüte ikinci operasyon da İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirildi. Aralarında Adnan Oktar'ın avukatlarının da bulunduğu 8 şüphelinin, örgüt talimatlarını dışarıdaki örgüt üyelerine ilettikleri, örgütün para akışını kontrol ettikleri, itirafçı olmak isteyen kişileri tehdit ettikleri belirlendi.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 4 avukat gözaltına alındı. Adnan Oktar'ın avukatlarına ait İstanbul'da 2, Ankara'da da 1 ofiste arama yapıldı. Cezaevinde örgüt dışından avukatlarla görüşen kadınların yakın markaja alındığı ortaya çıktı. Örgüte bağlı avukatların bu kadınların görüşüne gittiği, 'Bizden başka avukatla görüşmeyeceksin' diye not yazıp, gösterdikten sonra yırttığı öğrenildi.

Hapiste de rahat durmayan Adnan Oktar itirafçı olmak isteyenleri tehdit ediyor!

Ayrıca avukatlar, itirafçı olacağı anlaşılan Müge Öğütçü'yü Oktar'a bildirildi. Adnan Oktar da Öğütçü'ye iletilmesi için bir not yazıp avukatına teslim etti. Notta 'Müge sultan seni çok seviyoruz, sen bir tanemizsin' yazdığı tespit edildi.

Örgüt elebaşlarından Tarkan Yavaş'ın bilgisayarında bazı bilgiler ele geçirildi. Cezaevindeki sanıkların avukatlarla yaptığı görüşmelerin Yavaş'a iletildiği belirlendi.

Avukatların görüştüğü sanıkları itirafçı olup olmayacağına ilişkin fişlediği listeler bulundu. Yeni Şafak'ın haberine göre Bursa'da cezaevindeki 2 sanığın itirafçı olması üzerine, Yavaş'ın kadınlara baskı yapılması için talimat verdiği ortaya çıktı. Ayrıca davayla ilgilenen avukatların da Adnan Oktar tarafından tehdit edildiği öğrenildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında Oktar ve örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 84'ü tutuklu 215 sanık hakkında yerel mahkemece verilen hükmü usulden bozmuştu.

Hapiste de rahat durmayan Adnan Oktar itirafçı olmak isteyenleri tehdit ediyor!

Ceza dairesinin bozma kararıyla 68 sanığın, tutuklulukta geçirdikleri süre ve haklarındaki hükümlerle ilgili bozma nedenleri dikkate alınarak tahliyelerine karar verilmişti.

Kararda, suç örgütü elebaşı Oktar, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Hakan Kurtul, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan, Mert Sucu, Merve Büyükbayrak, Oğuzhan Sevinç, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Ulviye Didem Ürer ve Yeliz Aksoy un ise tutukluluk halinin devamına hükmedilmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı da tahliyelerin 'usul ve yasaya aykırı' olduğunu belirterek, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istemişti.

İtirazın reddedilmesinin ardından Başsavcılık, bir üst mahekeme olan 2ç Ceza Dairesine yeniden itirazda bulunmuştu.


Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Zelenskiy Putin görüşmesi olacak mı? İstanbul'daki tarihi zirve sonrası flaş açıklamalar...
Hapiste de rahat durmayan Adnan Oktar itirafçı olmak isteyenleri tehdit ediyor!
Çapsız muhalefeti çarpan hamle! Başkan Erdoğan farkı ortaya çıktı!
Balıkesir’de mide bulandıran olay! Eniştesinden 14 yaşındaki kıza cinsel istismar!
CNN: Türkiye, arabuluculuk için eşsiz bir konumda
Serseri mayın tehlikesi devam ediyor mu? Mayınlar hakkında bilinmeyenler! Mayınlar nasıl patlatılır?
Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara cezalar ağırlaştırılacak
Dünyada yükselen enerji krizinin etkilerini azaltacak yeni uygulama! Faturaya koruma kalkanı
Rusya “Birinci aşama tamamlandı' diyerek duyurdu! Yeni hedef Donbas...
Ekrem İmamoğlu'nun eve git gel yapmak için kullandığı makam teknesine aylık 377 bin 783 liraya kira ödediği ortaya çıktı
Fırsatçılar KDV indirimi öncesi fiyatları şişirdi!
Deniz suyu 50 metre çekildi! Depremin habercisi mi? Uzmanlardan hemen açıklama geldi
A Milli Takım, hazırlık maçında İtalya’ya mağlup oldu! Son dakikalardaki baskı yetmedi
CHP’li belediyenin işten çıkardığı personel makam aracını haczettirdi
Zelenskiy'den müzakere açıklaması: Olumlu sinyaller var
Bakan Dönmez'den, 'Karadeniz gazı' açıklaması
Melih Gökçek'den çok konuşalacak önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’den önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan çok net S-400 mesajı: O dosyayı kapattık!
Edirne'de aynı aileden 4 kişi ölü bulunmuştu! Katliamın detayları ortaya çıktı
Aşk üçgeni çıktı! Bulduğu mektuptaki aile sırrı Instagram'ı sallıyor

Aşk üçgeni çıktı! Bulduğu mektuptaki aile sırrı Instagram'ı sallıyor

Darphane'nin görev kapsamı genişletildi

Darphane'nin görev kapsamı genişletildi

EPDK'dan elektrik kararı: Faturalarda yeni dönem

EPDK'dan elektrik kararı: Faturalarda yeni dönem

NASA alarma geçti! Dev göktaşı dünyaya yaklaşıyor!

NASA alarma geçti! Dev göktaşı dünyaya yaklaşıyor!

Meteoroloji uzmanları uyardı: Afrika’dan çöl tozu geliyor!

Meteoroloji uzmanları uyardı: Afrika’dan çöl tozu geliyor!

Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'ara tatil' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'ara tatil' açıklaması