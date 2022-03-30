Gece Sık Sık Tuvalete Kalkmak Neden Olur?

Gece sık Sık Tuvalete Kalkma Neden Olur?











Gece Sık Sık İdrara Çıkma Tedavisi Nedir?

Gece sık sık tuvalete kalkan birçok kişi konuyla ilgili araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Hayat kalitesini düşüren ve uyku verimliliğinin azalmasına neden olan bu durum birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Geceleri sık sık tuvalete gitme ihtiyacı hisseden birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Yanaral tarafından belirtilenlere göre Ancak birden fazla ve daha önce olmadığı halde gece uyurken tuvalete kalkma ihtiyacı duymak normal değildir ve özellikle başka şikayetlerde eşlik ediyorsa incelenmesi gereken tıbbi bir durumdur. Ağrı, uykusuzluk, gürültü ve bazı ruhsal sorunlar nedeniyle uyanıp tuvalete gitmek bu kapsamda değil. Normalde gece uyurken beyin tabanında salgılanan ADH adlı hormona bağlı olarak idrar üretimi yarı yarıya azalır ve yine normalde 6-8 saatlik uyku sırasında idrara kalkma ihtiyacı pek olmaz. Eğer gece idrara kalkma ihtiyacı günlük yaşam kalitenizi etkiliyor ve konforunuzu bozuyorsa tedavi gerekli” ifadeleri kullanıldı. “Gece idrara kalkma ihtiyacı ne kadar fazla ise uyku kaliteniz o derecede düşer, gün içinde daha yorgun olmanıza sebep olur, işinize konsantre olmanızı, günlük aktivitelerinizi ve sosyal yaşantınızı olumsuz yönde etkiler. Ayrıca gece vardiyasında çalışan ve gündüz uyuyan kişilerde gündüz uyurken idrar ihtiyacı duymakta aynı kapsama girer. Gece idrara çıkmanın yaş arttıkça görülme sıklığı artar.” Açıklamasında bulunarak vatandaşlara konu hakkında uyarılarda bulundu.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu rahatsızlıktan muzdarip olanlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Fatih Yanaral bu rahatsızlığın tedavisi ile ilgili olarak “Temel tedavi altta yatan nedene bağlı olarak ilaç veya cerrahi yöntemleri içeriyor. Özellikle prostata bağlı gece idrara kalkma durumlarında hem ilaç hem de cerrahi tedaviler etkili şekilde uygulanır. Sağlık alanındaki en yeni lazer türlerinden biri olan Thulium lazer ile yapılan ThuLEP (Thulium laser enuclation of prostate) prostat ameliyatı en güncel tedavi seçeneklerinden biridir. Bu yöntem tüm boyutlardaki prostat büyümelerinin tedavisinde oldukça etkin bir şekilde kullanılır. Özellikle 80 gram ve daha büyük boyuttaki prostatlarda ThuLEP, geleneksel olarak uygulanan diğer kapalı ameliyat yöntemlerinden daha etkili ve başarılı bir yöntemdir. Bunun dışında semptomatik-destek tedavileri önerilebilir. Noktüriye neden olan sebepler, kullanılan diğer ilaçlar ve bazı kişisel tercihler tedavide etkili olmaktadır” açıklamasında bulundu.