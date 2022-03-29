Gün geçmiyor ki bir İETT otobüsü arızası yaşanmasın! Pendik’te İETT otobüsünde yangın paniği!

Pendik’te motor kısmındaki arıza sebebiyle yolda kalan İETT otobüsünden dumanlar yükseldiği görüldü. Yolcuların tahliye edilmesi muhtemel bir faciayı önledi.

İBB'nin CHP'li başkanı Ekrem İmamoğlu belediyenin yatını kendi makam aracı yapıp rahatça seyahat ederken, vatandaşlar toplu taşıma çilesi çekiyor.Bakımsızlıktan sürekli arızalanan ve kaza yapan İETT otobüslerine bir yenisi daha eklendi.Pendik'te motor kısmındaki arıza sebebiyle yolda kalan İETT otobüsünden dumanlar yükseldiği görüldü.Yolcuların tahliye edilmesi muhtemel bir faciayı önledi.