Esenyurt'ta iğrenç olay! Yabancı uyruklu kişiden, asansörde çocuğa taciz girişimi

İstanbul Esenyurt'ta bir sitenin asansöründe 17 yaşındaki çocuğu taciz etmeye çalışan, 35 yaşındaki yabancı uyruklu bir şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. Yaşanan iğrenç olay ise asansörün güvenlik kamerasına yansıdı.