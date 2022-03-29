Dikkat Grip Sanmayın! El Ayak Hastalığı Belirtileri Neler?

El Ayak Hastalığı Neden Olur?



El Ayak Ağız Hastalığı Belirtileri Neler?



El Ayak Ağız Hastalığı Tedavisi Nedir?



Mevsim geçişlerinde birçok kişinin yaşadığı rahatsızlıklar arasında grip geliyor. Bel ayak hastalığı da son zamanlarda oldukça fazla görülmesiyle ve griple benzerlik göstermesi nedeniyle griple karıştırılmaktadır. Birçok kişi bu iki rahatsızlığı kolayca ayırt edebilmek için arama motorlarına yöneldi. En sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Son zamanlarda sık sık görülen el ayak hastalığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Genellikle 10 yaşın altındaki kişilerde çok daha fazla görülmektedir. Bulaşıcı olması nedeniyle tedavinin hemen gerçekleştirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması önemle tavsiye edilir. Bu hastalık çocuk ve bebeklerde kolaylıkla ortaya çıkabilir. Özellikle solunum yolu, tükürük, yakın temas ve dışkı ile bulaşması nedeniyle oldukça dikkatli davranmak gerekmektedir. Bu hastalığın tedavisi olmadığı için gerekli tedbirlerin ve önlemlerin alındığından emin olunmalıdır. Medical Park Tarsus Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Tarık Ersöz tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada “El, ayak, ağız hastalığı solunum yolu, tükürük, yakın temas ve dışkı yoluyla bulaşabilmektedir. Grip enfeksiyonunu taklit edebilir. Hastalık virüs hastalığı olduğu için antibiyotik tedavisi etkili değildir ve hastalık bir hafta içinde kendiliğinden geçer. Bu sürede hasta çocuğun başkalarıyla yakın temasta olmaması önemlidir. Yazın havuz sezonunun açılması ile birlikte, havuz sularının istem dışı yutulması ile ayrı bir risk oluşmaktadır. El-ayak-ağız hastalığına korunmanın en etkili yöntemi hijyendir.” İfadelerini kullandı.ile ilgili olarak da açıklama yapan Dr. Tarık Ersöz “Suçiçeğinden farklı olarak kabarcıklar gövdede değil, el-ayak ve ağız çevresinde oluşur. El ve ayak içleri, parmak aralarının yanı sıra ayak tabanlarını da donatan içi sıvı dolu kırmızı kabarcıklar hem ağrı, sızı hem kaşıntıya neden olur. Boğazda aft denilen yaralar olur ve çocukta yutma problemi ve buna bağlı iştahsızlık görülebilir. Bunun dışında bademcikte kızarıklık, kulak ve boğaz ağrısı, halsizlik görülebilir. Halsizlik ve kırıklığa kulak ve boğaz ağrısı da eşlik eder. Ağız içindeki aftlar ve bademcikte kızarıklık ise yemek yemeği işkence haline getirebilmektedir. “Hastalığa özel bir tedavi bulunmadığı herhangi bir aşısı ve ilacı da bulunmamaktadır. Tedavide kaşıntı oluşumunu azaltmak ve hafifletmek için spreyler ve çeşitli losyonlar kullanılabilmektedir” ifadelerini kullandı. Ellerin sık sık yıkanması ve hijyene dikkat edilmesi bu hastalığı önlemek için alınacak en önemli tedbirler arasında yer alıyor.olmayan rahatsızlıklar arasında yer almaktadır. Genellikle hastalığın belirtilerini hafifletmeye yönelik tedaviler tercih edilir. Hijyen bu hastalığın önlenmesi için en etkili faktörler arasında yer alır. El ayak ağız hastalığının ortaya çıkmaması için kirli ellerin ağıza sürülmemesi, sık sık el temizliğinin sağlanması gerekmektedir. Bol su tüketilmesi ve baharatlı ve sıcak yiyeceklerden uzak durulması da doktorlar tarafından tavsiye ediliyor.