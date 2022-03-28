Pençe Yıldırım bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki, Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin SİHA ile etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.Milli Savunma Bakanlığı, 'Mücadelemiz sürüyor! Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristi SİHA ile etkisiz hâle getirdi.'