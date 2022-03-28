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BMW i4 Türkiye'de satışta! Tamamen elektrikli modelin fiyat listesi belli oldu!

Alman otomotiv devi BMW'nin tamamen elektrikli seçenekleri artıyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan BMW i4, iki farklı versiyonla Türkiye'de satışta. Peki, 2022 BMW i4; i4 iDrive 40 ve i4 M50 versiyonlarıyla görücüye çıkan otomobilin özellikleri neler? İşte elektrikli BMW i4'ün dikkat çeken özellikleri ve Türkiye'deki fiyat listesi.

Ekleme: 28.03.2022 - 12:36 Güncelleme: 28.03.2022 - 12:42 / Editör: Ozge Selin
BMW i4 Türkiye'de satışta! Tamamen elektrikli modelin fiyat listesi belli oldu!Alman otomotiv devi BMW'nin tamamen elektrikli seçenekleri artıyor.

İKİ FARKLI VERSİYON

Geçtiğimiz yıl tanıtılan BMW i4, iki farklı versiyonla Türkiye'de satışa sunuldu.

BMW i4 Türkiye'de satışta! Tamamen elektrikli modelin fiyat listesi belli oldu!

BMW i4 eDRİVE40

Türkiye'de satışa sunulan BMW i4 eDrive40 versiyonu M Sport tasarım paketiyle kombine ediliyor.

340 beygir güç ile 0-100 km/s hızlanmasını 5,7 saniyeden kısa sürede tamamlıyor.

BMW i4 Türkiye'de satışta! Tamamen elektrikli modelin fiyat listesi belli oldu!

TEK ŞARJLA 590 KM YOL GİDİYOR

Tek şarjla 590 kilometreye kadar sürüş menzili sunan i4 eDrive40, 200 kW DC hızlı şarj ile 10 dakikada 164 km menzil vadediyor.

50 kW hızlı şarj istasyonunda ise 18 dakika şarj ile 100 km menzil kazanımı sağlanıyor.

BMW i4 Türkiye'de satışta! Tamamen elektrikli modelin fiyat listesi belli oldu!

2022 BMW i4 M50

2022 BMW i4 M50 ise ön ve arka akslarda bulunan iki BMW M eDrive motoru ile Sport Boost modu devrede olduğunda 544 beygir güç ve 795 Nm tork sunuyor.

Azami hızı 225 km/s ile sınırlandırılan model, 0-100 km/s hızlanmasını 3,9 saniyede tamamlıyor.

BMW i4 Türkiye'de satışta! Tamamen elektrikli modelin fiyat listesi belli oldu!

Tam dolu batarya ile 521 kilometreye kadar sürüş menzili vadeden i4 M50'de Adaptif M Yürüyen Aksam ve M Sport frenler devreye giriyor.

i4'ün yaşam alanında 12,3 inç gösterge paneli ve 14,9 inç multimedya ekranından oluşan bitişik kavisli ekran bulunuyor.

Yansıma önleyici cama sahip olan bu panel BMW'nin gelişmiş iDrive 8 işletim sistemiyle çalışıyor.

470 litre bagaj hacmi sunan araçta bu alan arka koltukların katlanmasıyla 1.290 litreye kadar çıkabiliyor.

BMW i4 Türkiye'de satışta! Tamamen elektrikli modelin fiyat listesi belli oldu!

ELEKTRİKLİ BMW i4 2022'NİN TÜRKİYE'DEKİ FİYATI NE KADAR?

2022 BMW i4'ün eDrive40 versiyonu, M Sport tasarım paketiyle 1 milyon 892 bin 900 TL'den satışa sunuluyor.

BMW i4 M50 ise 2 milyon 469 bin 200 TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerini bekliyor.
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