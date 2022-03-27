Sigaraya Yeniden Zam Mı Gelecek? 27 Mart Zamlı Sigara Fiyatları
27 Mart zamlı sigara fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında sigaraya yeniden zam mı geldi sorusu bulunuyor. Peki 27 Mart sigaraya zam mı geldi? 27 Mart zamlı sigara fiyatları ne kadar? 27 Mart güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...
Sigara fiyatlarının geçtiğimiz hafta zamlanmasının ardından birçok kişi yeni zamların gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında zamlı sigara fiyatları ne kadar ve sigaraya yeniden zam mı gelecek soruları yer aldı. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş’ın bir televizyon kanalına yaptığı açıklamalar oldukça dikkat çekti. Sigaraya yeniden zam mı gelecek ve 27 Mart zamlı sigara fiyatları ne kadar sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
27 Mart Zamlı Sigara Fiyatları Ne Kadar?
27 Mart tarihinde sigaralara yeni bir zammın gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 27 Mart sigaraya zam mı geldi ve 27 Mart zamlı sigara fiyatları ne kadar soruları yer alıyor. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş’ın bir televizyon kanalına verdiği açıklamada 'Sigara ve alkol dağıtıcıları zamlara hazır olmamız için haber verdi. Pazartesi yüksek ihtimal ile sigaraya zam gelecek. Alkole de yüzde 10-15’lik bir zam gelecek. Alkol zammının Ramazan ayının girişinde, nisan ayının 2’si gibi gelmesini bekliyoruz’ ifadeleri kullanıldı. Bu nedenle yeni bir zammın geleceğini öğrenenler zamlı sigara fiyatlarının ne kadar olacağı hakkında araştırmalara başladı. İşte 27 Mart zamlı sigara fiyatları;
JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022
Winston Slender: 22 TL
Winston Xsence: 24 TL
Tekel 2000: 23,5 TL
Tekel 2001: 23,5 TL
Marlboro Roll 50: 25,00 TL
Marlboro Edge: 25,00 TL
BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022
Kent: 24,00
Kent D Range: 24,00
Marlboro Touch: 26,00 TL
Marlboro: 27,00 TL
Parliament: 27,50 TL
L&M: 23,50 TL
Kent Slims: 27 TL
Samsun 24,00 TL
Maltepe: 24,00 TL
Rothmans: 23,50 TL
Muratti: 25,00 TL
Muratti BLU: 24,00 TL
Lark: 24,00 TL
Chesterfield: 23,50 TL
Kent Blue: 24,00
Zam Öncesi Sigara Fiyatları Ne Kadardı?
Zam öncesi sigara fiyatları da birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlardan biri de zam öncesi sigara fiyatları ne kadar sorusu yer aldı. 2021 yılındaki sigara fiyatları şu şekilde sıralanabilir;
Philip Morris Marka:
Marlboro Edge: 19 TL
Marlboro Touch: 20 TL
Marlboro: 21 TL
Parliament: 21,50 TL
Lark: 18 TL
Chesterfield: 17,50 TL
Chesterfield Mode: 15,50 TL
L&M: 17,50 TL
Parliament Midnight Blue: 20,50 TL
Muratti: 19 TL
Muratti Blu: 18 TL
JTI Marka Sigaralar:
Winston Slender: 18 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 18 TL
Winston: 19 TL
Winston Xsence Black&Gray: 20 TL
Camel Slender: 17,50 TL
Camel: 18 TL
b
Sigaraya yeni zam mı geldi ve 27 Mart güncel sigara fiyatları ne kadar soruları oldukça araştırılıyor. Konuyla ilgili detayları sizler için derledik. Güncel gelişmelerden anında haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.