  • USD: 14,81 - 14,83
  • EURO: 16,31 - 16,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sigaraya Yeniden Zam Mı Gelecek? 27 Mart Zamlı Sigara Fiyatları

27 Mart zamlı sigara fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında sigaraya yeniden zam mı geldi sorusu bulunuyor. Peki 27 Mart sigaraya zam mı geldi? 27 Mart zamlı sigara fiyatları ne kadar? 27 Mart güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...

Ekleme: 27.03.2022 - 15:10 Güncelleme: 27.03.2022 - 15:25 / Editör: Ozge Selin
Sigaraya Yeniden Zam Mı Gelecek? 27 Mart Zamlı Sigara Fiyatları
Sigara fiyatlarının geçtiğimiz hafta zamlanmasının ardından birçok kişi yeni zamların gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında zamlı sigara fiyatları ne kadar ve sigaraya yeniden zam mı gelecek soruları yer aldı. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş’ın bir televizyon kanalına yaptığı açıklamalar oldukça dikkat çekti. Sigaraya yeniden zam mı gelecek ve 27 Mart zamlı sigara fiyatları ne kadar sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

27 Mart Zamlı Sigara Fiyatları Ne Kadar?


27 Mart tarihinde sigaralara yeni bir zammın gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 27 Mart sigaraya zam mı geldi ve 27 Mart zamlı sigara fiyatları ne kadar soruları yer alıyor. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş’ın bir televizyon kanalına verdiği açıklamada 'Sigara ve alkol dağıtıcıları zamlara hazır olmamız için haber verdi. Pazartesi yüksek ihtimal ile sigaraya zam gelecek. Alkole de yüzde 10-15’lik bir zam gelecek. Alkol zammının Ramazan ayının girişinde, nisan ayının 2’si gibi gelmesini bekliyoruz’ ifadeleri kullanıldı. Bu nedenle yeni bir zammın geleceğini öğrenenler zamlı sigara fiyatlarının ne kadar olacağı hakkında araştırmalara başladı. İşte 27 Mart zamlı sigara fiyatları;



JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Winston Slender: 22 TL

Winston Xsence: 24 TL

Tekel 2000: 23,5 TL

Tekel 2001: 23,5 TL

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL


BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Kent: 24,00

Kent D Range: 24,00

Marlboro Touch: 26,00 TL

Marlboro: 27,00 TL

Parliament: 27,50 TL

L&M: 23,50 TL

Kent Slims: 27 TL

Samsun 24,00 TL

Maltepe: 24,00 TL

Rothmans: 23,50 TL

Muratti: 25,00 TL

Muratti BLU: 24,00 TL

Lark: 24,00 TL

Chesterfield: 23,50 TL

Kent Blue: 24,00


Sigaraya Yeniden Zam Mı Gelecek? 27 Mart Zamlı Sigara Fiyatları

Zam Öncesi Sigara Fiyatları Ne Kadardı?


Zam öncesi sigara fiyatları da birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlardan biri de zam öncesi sigara fiyatları ne kadar sorusu yer aldı. 2021 yılındaki sigara fiyatları şu şekilde sıralanabilir;


Philip Morris Marka:

Marlboro Edge: 19 TL

Marlboro Touch: 20 TL

Marlboro: 21 TL

Parliament: 21,50 TL

Lark: 18 TL

Chesterfield: 17,50 TL

Chesterfield Mode: 15,50 TL

L&M: 17,50 TL

Parliament Midnight Blue: 20,50 TL

Muratti: 19 TL

Muratti Blu: 18 TL

Sigaraya Yeniden Zam Mı Gelecek? 27 Mart Zamlı Sigara Fiyatları


JTI Marka Sigaralar:

Winston Slender: 18 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 18 TL

Winston: 19 TL

Winston Xsence Black&Gray: 20 TL

Camel Slender: 17,50 TL

Camel: 18 TL
b

Sigaraya yeni zam mı geldi ve 27 Mart güncel sigara fiyatları ne kadar soruları oldukça araştırılıyor. Konuyla ilgili detayları sizler için derledik. Güncel gelişmelerden anında haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.
Hrant Dink cinayetinde flaş gelişme: Ahmet İskender Türkiye'ye getirildi
Akıllı sistem, yapay zeka! 1915 Çanakkale Köprüsü 7/24 izleniyor! 'Her şey kontrol altında'
Almanya'da ırkçılık! Lisede Türk öğrencileri rencide eden ödev tepki çekti
Türkiye bir kez daha tarihe geçti; Ukraynalı yetimler getirildi!
Biden'a kendi ülkesinden darbe! 'Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili her şeyi daha da kötüleştirdi'
Abramovic, Usmanov gibi Rus oligarklar Türkiye'ye gelebilir mi? İlk resmi açıklama...
İşçi ve işverenler dikkat! İşe dönemeyene 8 maaş tazminat: Sadece 1 ay süresi var!
Başkan Erdoğan Kabine'yi topluyor; Rusya-Ukrayna savaşı, ekonomi ve terörle mücadele gündemde!
Taksim'de yürüyen merdiven çilesi! CHP'li İBB'den vatandaşa eziyete devam!
İstanbul pazar gününe İETT kazasıyla başladı! 3 yaralı
Bakan Akar, Katar'da Mehmetçik'le bir araya geldi: Türkiye Ukrayna'da elinden geleni yapıyor
Kimlik kartlarında yeni dönem! Bakan Soylu duyurdu: Çipli kartlar artık...
Türkiye'den Atina'ya sert uyarı! 'Bu çabalarınız boşuna'
Rusya-Ukrayna savaşında toplu mezar trajedisi! Mariupol’deki mezarlar uydudan bile görünüyor!
Yunanistan Fransa'da 6 yeni Rafale uçak daha aldı! Yunan vekilden sert çıkış: Rafale uçakları bizi nasıl üstün kılacak?
İstanbul'dan sonra şimdi de İzmir! CHP'li belediyeler ağaç katliamında hız kesmiyor!
Yeni düzenleme Meclis'e geliyor! Stokçular için harekete geçildi!
Rusya-Ukrayna savaşında flaş gelişme! Savaşta 2. aşama: Hedef Donbas
CHP'li yöneticiden trafikte kadına şiddet! Trafikte tartıştığı kadının boğazını sıktı
Ekrem İmamoğu ağaç katliamından değil görüntülerden rahatsız oldu!
Kira geliri olanlar dikkat! Beyan süresi için son 5 gün!

Kira geliri olanlar dikkat! Beyan süresi için son 5 gün!

Uyuşturucuyla mücadele ettiğini söyleyen muhtar zehir taciri çıktı! 2 yıl önce televizyonda bakın neler söylemiş!

Uyuşturucuyla mücadele ettiğini söyleyen muhtar zehir taciri çıktı! 2 yıl önce televizyonda bakın neler söylemiş!

Baba Vanga'nın Putin kehaneti ortaya çıktı!

Baba Vanga'nın Putin kehaneti ortaya çıktı!

Küçükçekmece Gölü'nde sular çekildi: Vatandaşlar tedirgin oldu

Küçükçekmece Gölü'nde sular çekildi: Vatandaşlar tedirgin oldu

‘Büyük İstanbul Depremi’ bugün olacak iddiası sosyal medyayı karıştırdı! El Serhendi’nin kehaneti doğru mu? Gerçek ortaya çıktı…

‘Büyük İstanbul Depremi’ bugün olacak iddiası sosyal medyayı karıştırdı! El Serhendi’nin kehaneti doğru mu? Gerçek ortaya çıktı…

Kraliçe Elizabeth ticarete girdi! Tanesini 15 sterlinden satacak!

Kraliçe Elizabeth ticarete girdi! Tanesini 15 sterlinden satacak!