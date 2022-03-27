Sigaraya Yeniden Zam Mı Gelecek? 27 Mart Zamlı Sigara Fiyatları

27 Mart Zamlı Sigara Fiyatları Ne Kadar?



Zam Öncesi Sigara Fiyatları Ne Kadardı?

Sigara fiyatlarının geçtiğimiz hafta zamlanmasının ardından birçok kişi yeni zamların gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş’ın bir televizyon kanalına yaptığı açıklamalar oldukça dikkat çekti.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.27 Mart tarihinde sigaralara yeni bir zammın gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş’ın bir televizyon kanalına verdiği açıklamada 'Sigara ve alkol dağıtıcıları zamlara hazır olmamız için haber verdi. Pazartesi yüksek ihtimal ile sigaraya zam gelecek. Alkole de yüzde 10-15’lik bir zam gelecek. Alkol zammının Ramazan ayının girişinde, nisan ayının 2’si gibi gelmesini bekliyoruz’ ifadeleri kullanıldı. Bu nedenle yeni bir zammın geleceğini öğrenenler zamlı sigara fiyatlarının ne kadar olacağı hakkında araştırmalara başladı. İşte 27 Mart zamlı sigara fiyatları;Winston Slender: 22 TLWinston Xsence: 24 TLTekel 2000: 23,5 TLTekel 2001: 23,5 TLMarlboro Roll 50: 25,00 TLMarlboro Edge: 25,00 TLKent: 24,00Kent D Range: 24,00Marlboro Touch: 26,00 TLMarlboro: 27,00 TLParliament: 27,50 TLL&M: 23,50 TLKent Slims: 27 TLSamsun 24,00 TLMaltepe: 24,00 TLRothmans: 23,50 TLMuratti: 25,00 TLMuratti BLU: 24,00 TLLark: 24,00 TLChesterfield: 23,50 TLKent Blue: 24,00da birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlardan biri de zam öncesi sigara fiyatları ne kadar sorusu yer aldı. 2021 yılındaki sigara fiyatları şu şekilde sıralanabilir;Marlboro Edge: 19 TLMarlboro Touch: 20 TLMarlboro: 21 TLParliament: 21,50 TLLark: 18 TLChesterfield: 17,50 TLChesterfield Mode: 15,50 TLL&M: 17,50 TLParliament Midnight Blue: 20,50 TLMuratti: 19 TLMuratti Blu: 18 TLWinston Slender: 18 TLWinston Deep Blue & Dark Blue: 18 TLWinston: 19 TLWinston Xsence Black&Gray: 20 TLCamel Slender: 17,50 TLCamel: 18 TLvesoruları oldukça araştırılıyor. Konuyla ilgili detayları sizler için derledik. Güncel gelişmelerden anında haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.