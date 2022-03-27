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Beyaz Gazete
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Rusya-Ukrayna savaşında flaş gelişme! Savaşta 2. aşama: Hedef Donbas

Rusya-Ukrayna savaşı bir ayı geride bırakırken bölgeden sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Rusya, savaşın ilk etabının tamamlandığını duyurdu. Büyük bir şehri ele geçiremeyen Rusya, işgalde ikinci aşamaya geçtiğini ve odağının doğu olacağını açıkladı.

Ekleme: 27.03.2022 - 09:27 Güncelleme: 27.03.2022 - 09:33 / Editör: Ozge Selin
Birçok noktada durma noktasına gelen, hatta başkent Kiev'in çevresi gibi alanlarda gerileyen Rus ordusu, taktik değiştiriyor. Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekât Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, Rus ordusunun Donbas'a yoğunlaşacağını duyurdu.

Rudskoy, Donbas'ı oluşturan Luhansk bölgesinin yüzde 93'ünü, Donetsk bölgesinin ise yüzde 54'ünü kontrol ettiklerini ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşında flaş gelişme! Savaşta 2. aşama: Hedef Donbas

Öte yandan Rus ordusunun sahada şu ana kadar hedeflerine ulaşamadığını belirten Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, 'Elimizdeki duyumlara göre bir hazırlık içerisindeler.

Savunma hattındaki arkadaşlarımız kimyasal silahın kullanılabilmesinden söz ediyorlar. Rusya'nın nasıl bir ülke olduğunu biliyoruz. Bizim için şu anda en önemlisi savunma' ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşında flaş gelişme! Savaşta 2. aşama: Hedef Donbas

ZELENSKİ: TÜRKİYE'YE MÜTEŞEKKİRİM
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda yaptığı görüşme sonrası Twitter hesabından açıklama yaptı.

Zelenski, 'Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la NATO zirvesi sonuçlarını konuştuk. Güncel diplomasi çabalarını değerlendirdik. Gıda krizinin olasılığı ve ona karşı alınabilecek önlemleri ele aldık. Türkiye'ye verdiği destek için müteşekkirim' dedi.

'Yeni Dönem İçin Dönüşüm' temasıyla gerçekleştirilen Doha Forum 2022'de canlı bağlantı üzerinden bir konuşma yapan Zelenski, enerjinin bir silah olmadığının Rusya'ya gösterilmesi gerektiğini söyledi.
Rusya-Ukrayna savaşında flaş gelişme! Savaşta 2. aşama: Hedef Donbas
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