Rusya-Ukrayna savaşında flaş gelişme! Savaşta 2. aşama: Hedef Donbas

Birçok noktada durma noktasına gelen, hatta başkent Kiev'in çevresi gibi alanlarda gerileyen Rus ordusu, taktik değiştiriyor. Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekât Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, Rus ordusunun Donbas'a yoğunlaşacağını duyurdu.Rudskoy, Donbas'ı oluşturan Luhansk bölgesinin yüzde 93'ünü, Donetsk bölgesinin ise yüzde 54'ünü kontrol ettiklerini ifade etti.Öte yandan Rus ordusunun sahada şu ana kadar hedeflerine ulaşamadığını belirten Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, 'Elimizdeki duyumlara göre bir hazırlık içerisindeler.Savunma hattındaki arkadaşlarımız kimyasal silahın kullanılabilmesinden söz ediyorlar. Rusya'nın nasıl bir ülke olduğunu biliyoruz. Bizim için şu anda en önemlisi savunma' ifadelerini kullandı.ZELENSKİ: TÜRKİYE'YE MÜTEŞEKKİRİMUkrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda yaptığı görüşme sonrası Twitter hesabından açıklama yaptı.Zelenski, 'Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la NATO zirvesi sonuçlarını konuştuk. Güncel diplomasi çabalarını değerlendirdik. Gıda krizinin olasılığı ve ona karşı alınabilecek önlemleri ele aldık. Türkiye'ye verdiği destek için müteşekkirim' dedi.'Yeni Dönem İçin Dönüşüm' temasıyla gerçekleştirilen Doha Forum 2022'de canlı bağlantı üzerinden bir konuşma yapan Zelenski, enerjinin bir silah olmadığının Rusya'ya gösterilmesi gerektiğini söyledi.