MSÜ Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? MSÜ Soru ve Cevapları Açıklandı Mı?

MSÜ Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?



MSÜ Sınav Sonuçları Nasıl Değerlendirilir?



MSÜ sınavına girecek olan birçok aday sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. 27 Mart günü yapılan sınavın ardından askeri üniversite hayali kuranlar arama motorlarına yöneldi. Sınav sorularını kontrol ederek sonuçlar hakkında tahmin yürütmek isteyenler konuyla ilgili yapılan açıklamaları yakından takip ediyor.sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Bugün itibariyle Milli Savunma Üniversitesi sınavlarına giren öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. ÖSYM takvimine göre MSÜ sınav sonuçları 14 Nisan 2022 tarihinde açıklanacak. Sınav sonrası soru ve cevap anahtarının paylaşım tarihi ile ilgili henüz net bir bilgi verilmedi. Sınav sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresine girerek kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Sınav sorularının ve cevap anahtarının ise 1 hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.MSÜ sınav sonuçlarıyla ilgili birçok detay merak ediliyor. Bu kapsamda en sık aratılan sorulardan biri desoruları oldu. Konuyla ilgili detayları öğrenmek isteyen birçok kişi arama motorlarına yöneldi. Milli Savunma Üniversitesi adayları için ÖSYM tarafından belirtilen açıklamada değerlendirme adımıyla ilgili olarak yapılan açıklamada “Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.” ifadeleri kullanıldı. Adaylar ÖSYM tarafından yapılacak açıklamaları ilgiyle takip ediyor.