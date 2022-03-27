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Kraliçe Elizabeth ticarete girdi! Tanesini 15 sterlinden satacak!

Kraliçe II. Elizabeth üstünde kraliyet ailesinin Sandringham Malikanesi'nin logosunun yer aldığı yeni bir bulaşık deterjanı markası çıkardı. 500 ml'lik şişelerde satılan ve 'Sahil yürüyüşü kokusu' taşıdığı belirtilen ürünün şişesi 15 sterlin.

Ekleme: 27.03.2022 - 13:56 Güncelleme: 27.03.2022 - 14:00 / Editör: Ozge Selin
Kraliçe Elizabeth ticarete girdi! Tanesini 15 sterlinden satacak!
Kraliçe II. Elizabeth, yeni bir bulaşık deterjanı markası çıkardı. Temizlik malzemeleri üreten Norfolk Natural Living şirketiyle birlikte hazırlanan deterjanların bir şişesinin fiyatıysa 15 sterlin (yaklaşık 294 TL).

Bulaşık yıkamayı seven 95 yaşındaki hükümdar bu işi daha keyifli hale getirmek için 'doğal' bir temizlik malzemesi piyasaya sürdü.

Deterjanlar, Kraliçe'nin Norfolk'taki evinde yer alan hediyelik eşya dükkanında satılmaya başladı. Hijyen ürününün diğer malzemelere kıyasla çevreye daha az zarar verdiği belirtildi.

500 ml'lik şişelerde satılan ürünlerin üstünde kraliyet ailesinin Sandringham Malikanesi'nin logosu yer alıyor. Bununla birlikte mülkün yakınındaki okyanus kıyısına atıfta deterjanın 'sahil yürüyüşlerinin kokusunu' taşıdığı belirtiliyor.

Kraliçe Elizabeth ticarete girdi! Tanesini 15 sterlinden satacak!

Şişenin etiketinde şu ifadeler yer alıyor:

'Çevremizi korumaya yönelik ortak tutkudan esinlenerek, en iyi botanik malzemelerini kullanarak mülkten sadece 16 km uzakta kendi bulaşık deterjanımızı üretmek için Norfolk Natural Living'le işbirliği yaptık.'

Eski bir Kraliyet çalışanı olan Paul Burrel, Aralık 2020'de katıldığı The Secret adlı podcast programında Kraliçe'nin bulaşık yıkamayı çok sevdiğini söylemişti. Burrel şu ifadeleri kullanmıştı:

'Kraliçe pikniğe gitmekten hoşlanır ama yemeklerin hepsi hazırdır. O yıkamayı sever.'

Eski Kraliyet çalışanı, Kraliçe II. Elizabeth'in 'ellerini lavaboda ıslatmayı sevdiğini' dile getirmişti.
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Kraliçe Elizabeth ticarete girdi! Tanesini 15 sterlinden satacak!

Kraliçe Elizabeth ticarete girdi! Tanesini 15 sterlinden satacak!