27 Mart Yayın Akışı Nasıl? 27 Mart Televizyonda Neler Var?
27 Mart yayın akışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 27 Mart yayın akışı nasıl? Peki, 27 Mart yayın akışı nasıl? 27 Mart televizyonda neler? 27 Mart bu akşam hangi diziler var? İşte merak edilenler...
27 Mart yayın akışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasına 27 Mart yayın akışı nasıl ve 27 Mart bugün televizyonda neler var soruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalara başladı. Akşam evde dizi keyfi yapmak isteyenler arama motorlarına yöneldi. 27 Mart yayın akışı nasıl ve 27 Mart televizyonda neler var sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
27 Mart Yayın Akışı Nasıl?
27 Mart yayın akışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. 27 Mart yayın akışı nasıl sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte oldukça merak edilen 27 Mart yayın akışı;
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik
14:00 Sadakatsiz
16:00 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 Üç Kız Kardeş
03:00 Bıçak Dövüşü
04:30 5N1K
05:15 Geniş Aile
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Baba
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Kibar Feyzo
21:45 Yerli Sinema Bizim Aile
23:45 Aziz
02:45 Oğlum
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11:15 Dizi TV
12:05 Destan
15:30 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Adı Sevgi
22:30 Adı Sevgi
01:15 Yalnız Kurt
04:30 Kuruluş Osman
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:05 Kalk Gidelim
08:20 Payitaht “Abdülhamid”
11:50 Enine Boyuna
13:00 Olabildiğince İyi
13.30 Alparslan: Büyük Selçuklu
17:00 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:15 Gönül Dağı
02:55 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:45 İki Aile
08:30 Çizgi Film Kuşağı
09:00 Bir Demet Tiyatro
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Seven Ne Yapmaz
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Kaderimin Oyunu
18:45 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Kaderimin Oyunu
02:30 Vahe ile Evdeki Mutluluk
04:00 Türk Müziği
05:00 İki Aile
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Gazete Magazin
13:00 Survivor Panorama
15:00 Güzel İkili
17:45 Survivor All Star
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Canım Annem
03:30 8X8
04:45 Bilginiz Olsun
08:00 - Uyan Türkiyem (Canlı)
10:00 - Ortak Akıl (Canlı)
12:00 - Akılda Kalsın (Canlı)
13:00 - Marka Şehirler (Yeni Bölüm)
14:00 - Mutfak’ta Gülşah Var (Yeni Bölüm)
14:55 - Her Yerde Biz (Yeni Bölüm)
15:45 - Meltem’le Güzel Bir Gün (Yeni Bölüm)
16:45 - Dinamit (Canlı)
18:30 - Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)
19:30 - MİLYONER (Film)
21:30 - FANATİK (Film)
23:30 - Beyaz Futbol (Canlı)
01:15 - MİLYONER (Film)
03:15 - FANATİK (Film)
05:15 - Kur'an-ı Kerim Cüz (Band)
06:00 - PARKER (Film)