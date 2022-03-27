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27 Mart Yayın Akışı Nasıl? 27 Mart Televizyonda Neler Var?

27 Mart yayın akışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 27 Mart yayın akışı nasıl? Peki, 27 Mart yayın akışı nasıl? 27 Mart televizyonda neler? 27 Mart bu akşam hangi diziler var? İşte merak edilenler...

Ekleme: 27.03.2022 - 14:55 Güncelleme: 27.03.2022 - 15:04 / Editör: Ozge Selin
27 Mart Yayın Akışı Nasıl? 27 Mart Televizyonda Neler Var?
27 Mart yayın akışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasına 27 Mart yayın akışı nasıl ve 27 Mart bugün televizyonda neler var soruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalara başladı. Akşam evde dizi keyfi yapmak isteyenler arama motorlarına yöneldi. 27 Mart yayın akışı nasıl ve 27 Mart televizyonda neler var sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

27 Mart Yayın Akışı Nasıl?


27 Mart yayın akışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. 27 Mart yayın akışı nasıl sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte oldukça merak edilen 27 Mart yayın akışı;


KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik

14:00 Sadakatsiz

16:00 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 Üç Kız Kardeş

03:00 Bıçak Dövüşü

04:30 5N1K

05:15 Geniş Aile


27 Mart Yayın Akışı Nasıl? 27 Mart Televizyonda Neler Var?


SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Baba

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Kibar Feyzo

21:45 Yerli Sinema Bizim Aile

23:45 Aziz

02:45 Oğlum


ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11:15 Dizi TV

12:05 Destan

15:30 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Adı Sevgi

22:30 Adı Sevgi

01:15 Yalnız Kurt

04:30 Kuruluş Osman



TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:05 Kalk Gidelim

08:20 Payitaht “Abdülhamid”

11:50 Enine Boyuna

13:00 Olabildiğince İyi

13.30 Alparslan: Büyük Selçuklu

17:00 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:15 Gönül Dağı

02:55 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

27 Mart Yayın Akışı Nasıl? 27 Mart Televizyonda Neler Var?


STAR TV YAYIN AKIŞI

06:45 İki Aile

08:30 Çizgi Film Kuşağı

09:00 Bir Demet Tiyatro

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Seven Ne Yapmaz

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Kaderimin Oyunu

18:45 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Kaderimin Oyunu

02:30 Vahe ile Evdeki Mutluluk

04:00 Türk Müziği

05:00 İki Aile


TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Gazete Magazin

13:00 Survivor Panorama

15:00 Güzel İkili

17:45 Survivor All Star

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Canım Annem

03:30 8X8

04:45 Bilginiz Olsun


08:00 - Uyan Türkiyem (Canlı)

10:00 - Ortak Akıl (Canlı)

12:00 - Akılda Kalsın (Canlı)

13:00 - Marka Şehirler (Yeni Bölüm)

14:00 - Mutfak’ta Gülşah Var (Yeni Bölüm)

14:55 - Her Yerde Biz (Yeni Bölüm)

15:45 - Meltem’le Güzel Bir Gün (Yeni Bölüm)

16:45 - Dinamit (Canlı)

18:30 - Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)

19:30 - MİLYONER (Film)

21:30 - FANATİK (Film)

23:30 - Beyaz Futbol (Canlı)

01:15 - MİLYONER (Film)

03:15 - FANATİK (Film)

05:15 - Kur'an-ı Kerim Cüz (Band)

06:00 - PARKER (Film)


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