27 Mart Yayın Akışı Nasıl? 27 Mart Televizyonda Neler Var?

27 Mart Yayın Akışı Nasıl?



27 Mart yayın akışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasınavesoruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalara başladı. Akşam evde dizi keyfi yapmak isteyenler arama motorlarına yöneldi.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.birçok kişi tarafından merak ediliyor. 27 Mart yayın akışı nasıl sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte oldukça merak edilen 27 Mart yayın akışı;07:00 Sihirli Annem08:30 Konuştukça09:45 Magazin D Pazar12:00 Arda ile Omuz Omuza13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik14:00 Sadakatsiz16:00 Camdaki Kız18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu20:00 Yargı00:15 Üç Kız Kardeş03:00 Bıçak Dövüşü04:30 5N1K05:15 Geniş Aile06:00 Yeni Gelin10:00 Pazar Sürprizi13:00 Bir Şansım Olsa14:30 Baba18:45 Hafta Sonu Ana Haber20:00 Yerli Sinema Kibar Feyzo21:45 Yerli Sinema Bizim Aile23:45 Aziz02:45 Oğlum07:30 ATV’de Hafta Sonu10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet11:15 Dizi TV12:05 Destan15:30 Kardeşlerim19:00 ATV Ana Haber20:00 Adı Sevgi22:30 Adı Sevgi01:15 Yalnız Kurt04:30 Kuruluş Osman05:05 Kalk Gidelim08:20 Payitaht “Abdülhamid”11:50 Enine Boyuna13:00 Olabildiğince İyi13.30 Alparslan: Büyük Selçuklu17:00 Tozkoparan İskender19:00 Ana Haber20:00 Teşkilat00:15 Gönül Dağı02:55 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli06:45 İki Aile08:30 Çizgi Film Kuşağı09:00 Bir Demet Tiyatro11:00 Tülin Şahin İle Moda12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk14:00 Seven Ne Yapmaz15:45 En Güzel Bölüm16:00 Kaderimin Oyunu18:45 Star Haber20:00 Çok Güzel Hareketler 223:30 Kaderimin Oyunu02:30 Vahe ile Evdeki Mutluluk04:00 Türk Müziği05:00 İki Aile06:30 Oynat Bakalım08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)09:45 10 Yaş Genç10:30 Gazete Magazin13:00 Survivor Panorama15:00 Güzel İkili17:45 Survivor All Star20:00 Survivor All Star00:15 Survivor Ekstra01:30 Canım Annem03:30 8X804:45 Bilginiz Olsun08:00 - Uyan Türkiyem (Canlı)10:00 - Ortak Akıl (Canlı)12:00 - Akılda Kalsın (Canlı)13:00 - Marka Şehirler (Yeni Bölüm)14:00 - Mutfak’ta Gülşah Var (Yeni Bölüm)14:55 - Her Yerde Biz (Yeni Bölüm)15:45 - Meltem’le Güzel Bir Gün (Yeni Bölüm)16:45 - Dinamit (Canlı)18:30 - Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)19:30 - MİLYONER (Film)21:30 - FANATİK (Film)23:30 - Beyaz Futbol (Canlı)01:15 - MİLYONER (Film)03:15 - FANATİK (Film)05:15 - Kur'an-ı Kerim Cüz (Band)06:00 - PARKER (Film)